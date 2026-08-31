Không chỉ bán phở và cà phê, Việt Nam đang có một “đặc sản” mới hút khách quốc tế

Đi hàng nghìn km để chụp một bộ ảnh cưới

Với phần lớn các cặp đôi, ảnh cưới thường được thực hiện ở nơi họ sinh sống, trong những studio quen thuộc hoặc tại các địa điểm nổi tiếng đã xuất hiện trong không ít album trước đó. Nhưng với một nhóm khách hàng quốc tế, hành trình tìm kiếm một bộ ảnh khác biệt lại bắt đầu bằng một tấm vé máy bay đến Việt Nam.

Họ không chỉ đến để chụp ảnh cưới mà còn dành vài ngày khám phá Việt Nam. Vì thế, những góc phố cũ, bức tường vàng, núi đá vôi hay dòng xe tấp nập vốn quen thuộc với người Việt lại trở thành phông nền đặc biệt trong bộ ảnh của du khách quốc tế.

Điều thú vị là những điều người địa phương bắt gặp mỗi ngày lại trở thành chất liệu đặc biệt trong mắt du khách. Một con hẻm nhỏ, mái ngói cũ, quán cà phê ven đường hay khu chợ đông đúc không cần được dàn dựng. Chính nhịp sống thật của thành phố tạo nên những khung hình mà một studio chỉn chu khó có thể sao chép.

Có lẽ vì thế, điều các cặp đôi tìm kiếm không hẳn là một lâu đài xa hoa hay một khung cảnh hoàn hảo. Họ muốn lưu lại dấu mốc tình yêu ở một nơi hoàn toàn mới, để mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại diện mạo của cô dâu, chú rể mà còn gợi nhớ về chuyến đi họ đã cùng nhau trải qua.

Sau những khung hình chỉn chu với váy cưới và vest, cô dâu chú rể có thể cùng uống cà phê, đi bộ qua phố, thưởng thức món ăn địa phương hoặc nắm tay nhau giữa dòng người. Ranh giới giữa một buổi chụp ảnh cưới và một chuyến du lịch vì thế ngày càng mờ đi.

Cặp đôi Raged F Farag và Leaklena En từ Australia là một trong những người lựa chọn vượt hàng nghìn km đến Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới. Họ biết đến dịch vụ thông qua sự giới thiệu của bạn bè và bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm cũng như sự hỗ trợ của ê-kíp trong quá trình chụp ảnh.

Trong khi đó, cô dâu Wirunyupa Phengphattra và chú rể Jiratha Komonhiran từ Thái Lan cũng chọn TP.HCM cho bộ ảnh cưới trong lần đầu tiên đến Việt Nam.

Những con phố sôi động của Sài Gòn, không gian phim trường và khu phố người Hoa trở thành những điểm dừng trong hành trình khám phá thành phố.

Khi ảnh cưới trở thành một phần của chuyến đi

Với nhiều cặp đôi quốc tế, bay đến một quốc gia khác để chụp ảnh cưới không còn là chuyện quá xa lạ. Họ không chỉ tìm một studio giỏi, mà muốn biến những ngày trước đám cưới thành một chuyến đi đáng nhớ.

Một bộ ảnh có thể bắt đầu ở phố cổ, bên bờ biển hay giữa một thành phố xa lạ. Sau vài giờ trước ống kính là những ngày nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Ranh giới giữa chụp ảnh cưới và du lịch vì thế ngày càng mờ đi.

Việt Nam có lợi thế từ chính những điều quen thuộc. Áo dài trên phố Hội An, những con ngõ nhỏ ở Hà Nội, quán cà phê ven đường hay dòng xe máy tấp nập đều có thể trở thành chất liệu cho một bộ ảnh khác biệt.

Không chỉ có bối cảnh, nhiều studio Việt Nam cũng nhanh chóng cập nhật các xu hướng hình ảnh từ retro, cinematic đến old money, quiet luxury, Y2K hay high fashion. Váy cưới, vest, phụ kiện, makeup và stylist được chuẩn bị đồng bộ, giúp các cặp đôi quốc tế có thể gần như chỉ cần “xách vali đến Việt Nam” và bắt đầu buổi chụp.

Đằng sau những bộ ảnh là một thay đổi trong cách du khách lựa chọn hành trình. Họ không chỉ muốn đến một nơi để xem, mà muốn trở thành một phần của nơi đó và mang về một câu chuyện của riêng mình.

Xu hướng này có thể mở ra một phân khúc mới cho du lịch Việt Nam, khi một bộ ảnh cưới kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, di chuyển và khám phá địa phương.

Tuy nhiên, Bà Huyền Nguyễn, người đứng sau Helen Bridal tại TP.HCM, cho rằng Việt Nam vẫn chưa trở thành một wedding destination theo nghĩa đầy đủ.

Theo bà, khách quốc tế vẫn có thể phải tự tìm studio, chuyên gia trang điểm, khách sạn, phương tiện di chuyển và người hỗ trợ ngôn ngữ. Các dịch vụ đều có sẵn nhưng chưa được kết nối thành một hành trình thuận tiện.

Khoảng trống này cũng có thể là cơ hội. Khi nhu cầu tăng lên, Việt Nam có thể không chỉ bán một buổi chụp ảnh cưới mà bán cả một hành trình trải nghiệm.

Một chuyến đi để chụp ảnh cưới có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng nếu được kết nối đúng cách, nó có thể mở ra một cách làm du lịch mới: biến những dấu mốc cá nhân thành lý do để người ta đi xa.