Nguyễn Văn Chung được giao nhiệm vụ viết lời mới cho Nàng thơ, nằm trong tiết mục nhóm ở Vòng công diễn hội ngộ. Dù vậy, nam nhạc sĩ từ chối. Anh chuyển giao vai trò cho Vương Anh Tú và 14 Casper - những nhạc sĩ cần có cơ hội tỏa sáng.

Kết quả là ba thành viên trong đội Anh tài tình tỏa sáng.

Xuyên suốt hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Nguyễn Văn Chung vẫn chọn cách lùi lại một bước, nhường sân khấu chính cho đồng đội và sẵn sàng đảm nhận các vai trò mang tính chất "làm nền". Khán giả vẫn tiếc cho Nguyễn Văn Chung vì nếu anh muốn, từ thực lực âm nhạc, có thể tạo dấu ấn lớn hơn trong chương trình.

Tuy nhiên, mục tiêu của Nguyễn Văn Chung lại khiêm tốn hơn nhiều so với tưởng tượng của khán giả. Anh chỉ cần được thử sức bản thân trong vai trò mới và thỏa mãn với nó là đủ.

Sân khấu cuối của Nguyễn Văn Chung ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Lý do Nguyễn Văn Chung ra về

Tại Công diễn 3, Nguyễn Văn Chung về cùng đội với Thái VG (đội trưởng), Tùng Mint, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh. Đây là đội hình được đánh giá cao bậc nhất tại Công diễn 3 khi quy tụ đầy đủ mảnh ghép như vocalist (hát chính), rapper, sản xuất nhạc và biên đạo.

Tuy vậy, Nhà hợp lực tạo ra X-song (ca khúc mới toanh) và thể hiện không tốt như kỳ vọng. Nguyễn Văn Chung và đồng đội nhận bình chọn thấp nhất trong ba nhà lên sóng ở tập 9. Còn tính trong 6 sân khấu trình diễn ở Công diễn 3, điểm bình chọn của Nhà hợp lực chỉ cao hơn Nhà quý tử.

Theo đúng màu sắc của nhóm trưởng Thái VG, Nhà hợp lực tạo nên ca khúc rap/hip hop, cụ thể là chất liệu âm nhạc Trap, nhịp Jerk (Drill), đưa Nguyễn Văn Chung, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình vượt rất xa so với phạm vi an toàn của họ. Riêng Nguyễn Văn Chung thử sức một verse rap đúng nghĩa với flow rap (nhịp) old school (cổ điển) và thử sức lái delivery (thể hiện thái độ, cảm xúc với rap).

Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình đảm nhận phần hook. Thái VG thì hiển nhiên như cá gặp nước ở thứ mà anh mạnh nhất.

Tiết mục "X-song" Những năm tháng ấy cho khán giả cảm giác thú vị, lạ tai. Tuy nhiên, tổng thể ca khúc có quá ít chi tiết để tạo điểm nhấn cho người nghe. Trừ Thái VG, các thành viên còn lại loay hoay trong những thứ sở đoản. Nguyễn Văn Chung cho thấy lý do các rapper phải luyện delivery mỗi ngày để nhấn nhá câu chữ, thể hiện cảm xúc và thái độ có chất riêng.

Đinh Mạnh Ninh không được hát ở quãng giọng sở trường, giữ liên tục ở cao độ thấp, dẫn đến mờ nhạt trong tổng thể. Trịnh Thăng Bình tiếp tục khó khăn trong việc thích nghi màu nhạc mới. Thành viên còn lại là Tùng Mint rap tròn vai, đóng góp nhiều về mặt dàn dựng vũ đạo và sân khấu.

Nhà hợp lực thất bại trong mục tiêu giành một trong hai suất bảo toàn thành viên. Nguyễn Văn Chung bị đặt vào lằn ranh "sinh, tử". Nam nhạc sĩ nằm trong nhóm anh tài nhận được ít phiếu bình chọn bảo vệ nhất từ các đồng đội, do đó ngậm ngùi ra về. Bảng điểm hỏa lực sau Công diễn 3 cho thấy Nguyễn Văn Chung ở mức 170, chỉ cao hơn Đại Nghĩa và Phùng Minh Cương.

Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi Nguyễn Văn Chung bị loại. Họ tiếc vì nhạc sĩ sinh năm 1983 có thể làm tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho game show về chuyên môn âm nhạc. Tuy nhiên, nhìn lại cả quá trình, việc Nguyễn Văn Chung bị loại không bất ngờ.

Chủ nhân bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã có nhiều cơ hội để thể hiện tối đa năng lực âm nhạc. Song, lựa chọn của Nguyễn Văn Chung là thử thách bản thân ở những kỹ năng, địa hạt âm nhạc mới.

Nguyễn Văn Chung lần đầu làm rapper, được rèn vũ đạo ở game show.

Hành trình "vượt ngưỡng" của Nguyễn Văn Chung

Trở lại sân khấu ra mắt của 33 anh tài ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Nguyễn Văn Chung bước ra với vị thế là nhạc sĩ "quốc dân", người vừa viết nên bản hit tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tại đây, từng anh tài đều chọn ca khúc hit nhất, hoặc dùng điểm mạnh nhất để tỏa sáng trên sân khấu, từ đó tạo ấn tượng tốt với khán giả trường quay.

Nguyễn Văn Chung nắm trong tay hàng chục bản hit đình đám. Song, anh chọn Em say rồi - ca khúc được Thương Võ thể hiện - vì lý do đơn giản: an toàn nhất để biểu diễn trên sân khấu. Sau đó, Nguyễn Văn Chung bỏ qua thêm cơ hội thể hiện kỹ năng sáng tác khi đứng cùng các "hit maker" trẻ của thị trường như Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper.

Qua 3 Vòng công diễn, Nguyễn Văn Chung chưa một lần làm đội trưởng chính thức. Cá tính âm nhạc, tố chất thủ lĩnh của nhạc sĩ sinh năm 1983 không có đất thể hiện. Những anh tài là nhạc sĩ, gắn với danh xưng "hit maker" trong chương trình phần lớn gặp khó khăn vì phải thích nghi với việc hát và nhảy nhiều hơn.

Nguyễn Văn Chung dần trút bỏ sự tự ti về giọng hát, bước lên sân khấu của Công diễn 1, 2 và 3 với thần thái khác hẳn tập ra mắt. Nam nhạc sĩ chấp nhận thử thách đu dây mạo hiểm và thử sức nhiều vai trò mà anh chưa từng làm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Nguyễn Văn Chung thuyết phục khán giả trường quay.

Điểm bất lợi của Nguyễn Văn Chung còn đến từ kiệm lời. Ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Thơm, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy, BB Trần là những anh tài lên sóng nhiều nhất. Có người được chương trình khai thác về "visual", đẩy hiệu ứng mạng xã hội như Thơm. Và có anh tài được bộ phận hậu kỳ khai thác triệt để về phát ngôn như Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh.

Nguyễn Văn Chung là anh tài nổi tiếng bậc nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 trước khi game show lên sóng. Tuy nhiên, trong hành trình đến hết Công diễn 3, nam nhạc sĩ không bứt phá. Sự kiệm lời, chừng mực và luôn muốn lùi lại một bước vì đồng nghiệp, vì cơ hội tỏa sáng của đàn em đôi khi là rào cản để Nguyễn Văn Chung chiến thắng trong cuộc chơi sinh tồn.

Ở game show, có những anh tài liên tục nhận ý kiến trái chiều về chuyên môn nhưng vẫn được khán giả trường quay bình chọn vì độ hoạt ngôn, cái duyên trên sân khấu hoặc biết cách thu hút fanclub từ bên ngoài. Nguyễn Văn Chung không có fanclub để theo chân anh đến với chương trình. Anh thiếu cơ hội (hoặc không muốn có cơ hội) để một lần bứt lên chiếm trọn hào quang.

Sau cùng, cái kết bị loại của Nguyễn Văn Chung là nghiệt ngã nhưng cũng là điều phải xảy ra.