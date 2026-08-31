Trả thêm 700.000 đồng để vào phòng chờ VIP ở sân bay, hơn 2 triệu đã có “lối đi riêng” ở khu du lịch

Đi du lịch ở thời điểm hiện tại không chỉ là chuyện chọn một điểm đến đẹp hay đặt được một khách sạn tốt. Với một bộ phận người trải nghiệm, chuyện đáng tiền còn nằm ở những điều rất nhỏ: Không phải xếp hàng ở sân bay, có người đón và mang hành lý, ngồi một chiếc xe riêng thay vì chen chúc trên phương tiện công cộng, hay đơn giản là có một người lo sẵn lịch trình để mình chỉ việc tận hưởng.

Vì thế, ngày càng có nhiều người sẵn sàng trả thêm cho những dịch vụ như vé VIP, phòng chờ sân bay, xe riêng, tour private, hướng dẫn viên riêng hay đặt bàn trước. Không hẳn để “flex” sự sang chảnh, họ đơn giản đang dùng tiền để mua lại thời gian, sự thảnh thơi và một chuyến đi ít mệt mỏi hơn.

Hội đi chơi bây giờ sẵn sàng chi thêm từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu để tiết kiệm thời gian, dễ chịu nhất. Ảnh: Xiaohongshu

Đặc biệt với nhóm khách bận rộn, đây dần trở thành một kiểu chi tiêu thực dụng: bỏ thêm tiền để không phải tự mình gánh những phần phiền nhất của chuyến đi. Với hội 30s đã có một khoản tích lũy vững vàng, quan niệm về một chuyến đi “đáng tiền” cũng vì thế bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Thấy đáng tiền khi đi hạng thương gia, mua lối riêng ở khu du lịch: Khi đi chơi không chỉ là di chuyển mà là được chiều chuộng

Đầu tiên phải kể đến vé VIP tại các địa điểm du lịch. Giá vé thường cao hơn vé phổ thông, nhưng điều khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm không hẳn là những quyền lợi đi kèm. Quan trọng hơn, họ đang mua lại thứ rất khó lấy lại trong một chuyến đi: thời gian và sự thoải mái.

Trải nghiệm của Vu Viên tại khu du lịch cổ Long Hiệp, Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc là một ví dụ. Với vé VIP, cô không phải xếp hàng nhờ lối đi riêng. Sau khi chèo thuyền vượt thác, cô có khu vực riêng để tắm rửa, thay đồ và nghỉ ngơi thay vì tiếp tục chen chúc ở khu vực chung.

Chi nhiều tiền hơn, song không cần xếp hàng lại có khu tắm rửa và thay đồ riêng. Ảnh: Xiahongshu.

Những tiện ích này cuối cùng quy về một lợi ích rất thực tế: Bớt thời gian chờ, bớt những công đoạn khiến chuyến đi mất sức. “Trải nghiệm thực sự không cùng một đẳng cấp với vé thường”, cô bạn chia sẻ.

Trong chuyến đi đến Cửu Trại Câu, Ngô Ni Ni chi 600 NDT/người (khoảng 2,3 triệu đồng) cho vé VIP, đã bao gồm vé vào cửa. Thay vì phải tự di chuyển liên tục giữa một điểm đến rộng, cô sử dụng xe VIP để đi lại giữa các điểm tham quan.

Ảnh: Xiaohongshu.

Có những lúc, Ni Ni gần như chỉ cần ngồi trên xe ngắm cảnh, trong khi nhiều du khách khác đã mệt đến mức phải nằm nghỉ ngay tại khu vực nhà hàng. Vì thế, điều cô cảm nhận rõ nhất sau chuyến đi không phải “được phục vụ sang hơn”, mà là giữ được sức để tận hưởng hành trình.

Hai trải nghiệm, hai lý do khác nhau, nhưng cùng cho thấy một kiểu tiêu dùng đang ngày càng rõ: người ta không chỉ trả thêm để được nhiều hơn, mà để phải làm ít đi.

Từ việc không phải xếp hàng đến không phải tự di chuyển quá nhiều, vé VIP đang bán một thứ rất khó quy đổi thành tiền: một chuyến đi nhẹ đầu và nhẹ sức hơn.

Nếu ở điểm đến, vài triệu đồng có thể đổi lấy một chuyến đi bớt phải xếp hàng, thì tại sân bay, nhiều người cũng sẵn sàng trả thêm để rút ngắn thời gian chờ và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Blogger Trần Thần, 28 tuổi, từng chi khoảng 30 USD/người (hơn 780.000 đồng) để sử dụng phòng chờ VIP tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trong 3 tiếng chờ nối chuyến. Phòng chờ đem lại một không gian yên tĩnh hơn hẳn khu vực nhà ga thông thường, cùng đồ ăn nóng, cà phê, phòng tắm, ghế massage, chỗ sạc thiết bị và nơi gửi hành lý.

Chi vài trăm nghìn để vào phòng chờ VIP, vừa có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi. Ảnh: Xiaohongshu.

Ba tiếng chờ nối chuyến nhờ thế được biến thành khoảng thời gian để ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng thay vì chỉ ngồi đợi ở nhà ga.

Trong khi đó, Lina, 47 tuổi, lại sẵn sàng bỏ hơn 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) cho một chuyến bay đường dài ở hạng thương gia. Trước đây, Lina từng cho rằng khoản tiền này quá đắt khi giá vé có thể cao gấp 3-5 lần. Nhưng sau một chuyến bay hơn 10 tiếng sang châu Âu khiến cơ thể kiệt sức vì không gian chật chội và đau lưng, cô thay đổi quan điểm.

Từ đó, với những hành trình dài, Lina chọn trả thêm để có thể duỗi chân, ngủ thoải mái và quan trọng nhất là đến nơi mà vẫn còn sức để bắt đầu chuyến đi. Với cô, đây không còn đơn thuần là mua một chiếc vé đắt hơn, mà là mua lại sự dễ chịu cho chính mình.

Lina sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để ngồi ghế hạng thương gia, đổi lại khi đáp máy bay là cơ thể đã khỏe ngay để làm việc tiếp. Ảnh: Xiaohongshu

Nếu phòng chờ giúp thời gian đợi ở sân bay nhẹ nhàng hơn, còn hạng thương gia giúp hành trình dài bớt mệt, thì xe riêng lại giải quyết một nỗi phiền khác: vừa hạ cánh đã có người lo.

Với blogger Trung Quốc Royi, lựa chọn này rõ ràng hơn sau tuổi 30. Từ cô gái 18 tuổi từng ưu tiên những chuyến bay đêm giá rẻ, chấp nhận mệt mỏi để tiết kiệm, Royi dần chuyển sang ưu tiên khách sạn 5 sao và xe riêng, không hẳn để phô trương mà để bản thân được thoải mái hơn sau mỗi hành trình.

Điều cô thích nhất là cảm giác không phải tự lo thêm quá nhiều thứ: có người đón, hỗ trợ hành lý, trên xe có sẵn nước uống và đồ ăn nhẹ. Với Royi, giá trị không nằm ở chiếc xe mà ở khoảng thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi sau chuyến đi.

Dịch vụ xe riêng đón cô bạn ngay tại sân bay giúp cô thoải mái và cũng tiết kiệm thời gian tìm xe, chờ người đến đón. Ảnh: Xiahongshu

Từ vé VIP, phòng chờ đến xe riêng, các lựa chọn này cùng hướng đến một nhu cầu: trả thêm tiền để loại bỏ những phần khó chịu nhất của chuyến đi.

Còn khi đã đặt chân tới điểm du lịch, tour private hay guide riêng lại là một khoản chi khác đáng cân nhắc nếu muốn chuyến đi chủ động và nhẹ đầu hơn. Thay vì tự lên lịch trình, tìm đường, chọn điểm đến hay xử lý những phát sinh dọc đường, du khách có thể giao phần việc này cho người am hiểu địa phương, đổi lại là một hành trình được thiết kế sát với nhu cầu của mình hơn.

Trong chuyến đi Tứ Xuyên, Jieen lựa chọn một nhóm tour có trưởng đoàn riêng. Từ trao đổi trước chuyến đi, lên lịch trình, chọn điểm tham quan và khách sạn đến thống nhất địa điểm đón, mọi thứ đều được chuẩn bị trước. Nếu muốn ghé thêm một nơi nào đó, cô có thể trao đổi để điều chỉnh hành trình.

Jieen chi tiền, đổi lại là sự thoải mái, được takecare hoàn toàn trong chuyến du lịch một mình. Ảnh: Xiaohongshu

Người trưởng đoàn chủ động nhắc lịch trình, hỗ trợ hành lý, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thông báo các lưu ý trong nhóm và thậm chí để ý xem mọi người có ngủ quên hay không. Trên xe,cô còn phụ trách chụp ảnh bằng máy ảnh, flycam và camera hành trình, giúp cả nhóm lưu lại những khoảnh khắc mà nếu đi tự túc, họ có thể phải tự lo.

Hành trình chỉ kéo dài 4 ngày nhưng nhóm vẫn có thể ghé nhiều điểm ít người biết, linh hoạt thay đổi lịch trình và tận hưởng chuyến đi với cảm giác khá “nhàn”. Với Jieen, giá trị của một người dẫn tour riêng vì thế không chỉ nằm ở việc đưa khách từ điểm A đến B, mà còn ở hàng loạt việc được làm thay.

Vì sao người ta sẵn sàng trả thêm tiền để được “chiều” khi đi chơi?

Nhìn vào những khoản tiền mà du khách bỏ thêm, có một điểm khá thú vị: phần lớn chúng không giúp họ có thêm một điểm đến.

Một chiếc vé VIP không tạo ra địa danh mới, phòng chờ không làm chuyến bay ngắn hơn, còn xe riêng cũng vẫn chỉ đưa hành khách từ sân bay về khách sạn. Thứ họ mua thực chất là những điều khó nhìn thấy hơn: thời gian, sự thoải mái và quyền không phải bận tâm đến quá nhiều thứ.

Nếu phải đứng 40 phút trong một hàng dài giữa sân bay đông đúc, việc trả thêm tiền để đi qua một lối ưu tiên có thể bắt đầu trở nên hợp lý. Nếu vừa trải qua chuyến bay 10 tiếng, khoản tiền cho một chiếc xe riêng để được ngồi yên, nghỉ ngơi trên đường về cũng có giá trị khác hẳn so với lúc người ta đang hoàn toàn khỏe khoắn.

Báo cáo Airport Experience 2025 của Airport Dimensions, thực hiện với hơn 10.300 hành khách thường xuyên tại 16 quốc gia, cho thấy 66% người được hỏi cảm nhận sân bay đang ngày càng đông đúc. Cùng lúc, 62% cho biết họ sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ cao cấp nhằm cải thiện trải nghiệm, trong đó có lối đi nhanh và phòng chờ riêng.

Đáng chú ý, phòng chờ giờ đây không còn chỉ là đặc quyền của một nhóm nhỏ khách hạng nhất. Theo cùng khảo sát, 42% người tham gia cho biết đã sử dụng phòng chờ trong năm qua, trong khi 33% những người sử dụng lounge lựa chọn trả tiền theo từng lần vào.

Sự thay đổi này phần nào lý giải vì sao những dịch vụ từng bị xem là “không cần thiết” lại ngày càng có sức hút. Khi sân bay đông hơn, việc tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, có đồ ăn, chỗ sạc điện thoại hay thậm chí một phòng tắm để nghỉ giữa hai chuyến bay không còn đơn thuần là hưởng thụ.

Cô gái này cũng chi tiền để ngồi phòng chờ VIP, thuê xe riêng vì sự dễ chịu, tiện lợi. Ảnh: Xiaohongshu

Nó trở thành cách mua lại một chút không gian và sự riêng tư trong một môi trường mà hai thứ này ngày càng khan hiếm.

“Luxury” không nhất thiết phải là thứ nhìn thấy được

Có lẽ vì vậy mà khái niệm xa xỉ trong du lịch cũng đang trở nên khó định nghĩa hơn.

Ngày trước, nói đến một chuyến đi sang thường dễ liên tưởng đến khách sạn 5 sao, nhà hàng đắt tiền hay khoang hạng nhất. Nhưng với một số du khách hiện nay, sự xa xỉ có thể đơn giản là không phải xếp hàng, không phải kéo vali, không phải tự tìm đường hay không phải mở điện thoại để xử lý từng chặng trong lịch trình.

Đó cũng chính là điểm chung trong những câu chuyện của Royi, Lina, Jieen hay những người mua vé VIP mà phần đầu bài đã nhắc tới. Họ không nhất thiết trả thêm tiền để có một chuyến đi “hoành tráng” hơn. Họ trả tiền để loại bỏ những phần khiến chuyến đi trở nên mệt mỏi.

Một nghiên cứu về khả năng chi trả để tiết kiệm thời gian tiếp cận sân bay cũng cho thấy giá trị của việc tiết kiệm thời gian không giống nhau với tất cả hành khách. Một bộ phận không sẵn sàng trả thêm, trong khi những người khác có mức sẵn lòng chi trả đáng kể, đặc biệt khi việc rút ngắn thời gian thực sự có ý nghĩa với hành trình của họ.

Điều này khá quan trọng, bởi nó cho thấy dịch vụ premium không tự nhiên trở nên đáng tiền chỉ vì nó mang chữ “VIP”.

Vậy người dùng thực sự được gì?

Thứ dễ thấy nhất là: thời gian.

Không phải xếp hàng đồng nghĩa với việc có thêm vài chục phút. Xe riêng có thể giúp du khách không phải mất công tìm phương tiện, thương lượng hay kéo hành lý. Guide riêng giúp giảm thời gian tự tìm hiểu và điều chỉnh lịch trình. Phòng chờ biến thời gian chờ thành thời gian ăn uống, tắm rửa hoặc nghỉ ngơi.

Nhưng phía sau thời gian là một thứ khác: năng lượng.

Một chuyến du lịch vốn được kỳ vọng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bản thân quá trình di chuyển lại có thể khiến người ta kiệt sức. Khi đó, khoản tiền bỏ thêm có thể được hiểu như một cách mua lại sức lực để dành cho những thứ thực sự khiến chuyến đi đáng nhớ.

Với Lina, điều này đến sau khi cô trực tiếp trải nghiệm những chuyến bay dài. Với Royi, nó thể hiện ở khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay và có người đón, hỗ trợ hành lý. Với những người chọn vé VIP tại các điểm vui chơi, giá trị lại nằm ở việc bớt phải chen chúc và chờ đợi.

Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Và còn một cái giá khác ít được nói đến hơn: sự phân tầng trong trải nghiệm du lịch.

Cùng một sân bay, một điểm vui chơi hay một chuyến bay, nhưng người sẵn sàng trả thêm có thể được đi qua một lối khác, ngồi ở một không gian khác và nhận một mức độ phục vụ khác.

Vì thế, có lẽ câu hỏi thú vị nhất không phải là “có nên mua VIP hay không?”, mà là “mình đang muốn mua điều gì?”

Nếu thứ cần mua là vài tiếng nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, một lịch trình được tối ưu, một khoảng không gian yên tĩnh hay đơn giản là một ngày không phải chen chúc, khoản tiền ấy có thể hoàn toàn hợp lý.

Còn nếu chỉ mua vì chữ “VIP”, rất có thể người dùng đang trả thêm tiền cho một thứ không thực sự cần.

Sau cùng, những dịch vụ này không làm điểm đến đẹp hơn, cũng không khiến kỳ nghỉ dài thêm. Chúng chỉ giúp người ta ít phải làm những việc không muốn làm hơn.

Và trong một chuyến đi, có lẽ đó chính là một dạng xa xỉ rất hiện đại: không phải mua thêm trải nghiệm, mà mua lại thời gian và năng lượng để tận hưởng trải nghiệm mình đã bỏ tiền đi tìm.

Nguồn: Xiaohongshu, Airport Dimensions (Airport Experience 2025), ScienceDirect.