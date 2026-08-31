"Cam thường" bóc nhan sắc đời thực của Doãn Hải My: Xinh hơn ảnh tự đăng, cùng Văn Hậu mừng vô địch siêu cúp rồi đưa con về quê chồng nghỉ lễ

Tối 30/8, sân Hàng Đẫy rộn ràng không khí cổ động bóng đá khi CLB Công an Hà Nội đối đầu Công an TP.HCM trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26. Trên khán đài, nàng WAG Doãn Hải My xuất hiện cùng mẹ và con trai để cổ vũ ông xã Đoàn Văn Hậu và các đồng đội. Sau khi CAHN giành chiến thắng 5-0 và bảo vệ thành công danh hiệu, Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng vô địch đầy niềm vui và hạnh phúc bên người chồng nổi tiếng.

Nhan sắc qua cam thường vẫn khiến dân tình chú ý

Không cần những bức ảnh được chăm chút kỹ lưỡng hay góc chụp "nịnh mặt", Doãn Hải My vẫn nổi bật khi xuất hiện trên sân Hàng Đẫy. Người đẹp diện áo đấu màu đỏ của CLB Công an Hà Nội, trang điểm nhẹ nhàng, để mái tóc đen dài buông tự nhiên.

Trong những khoảnh khắc được ghi lại bằng camera điện thoại đời thường, bà xã Văn Hậu giữ vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt thanh tú và làn da sáng. Nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh chồng càng làm diện mạo của cô trở nên nổi bật giữa không khí náo nhiệt trên sân. Đặc biệt, cách trang điểm nhẹ nhàng giúp những đường nét tự nhiên của Hải My được thể hiện rõ. Không có cảm giác quá khác biệt giữa hình ảnh do chính cô đăng tải trên mạng xã hội và những khoảnh khắc được người khác ghi lại.

Trước đó, Hải My vốn đã được chú ý từ khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 10 cuộc thi. Sau khi kết hôn với Văn Hậu, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời vẫn duy trì phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch.

Doãn Hải My trong ảnh selfie tự đăng và ảnh do người hâm mộ chụp (Ảnh: FBNV, Mẹ bin bắp)

Sau ngày ăn mừng, Hải My trở lại với vai trò mẹ bỉm

Nếu trên sân Hàng Đẫy, Doãn Hải My xuất hiện rạng rỡ trong màu áo của đội bóng, thì chỉ ít lâu sau, cô lại trở về với hình ảnh quen thuộc của một bà mẹ trẻ. Sáng 31/8, cô nàng cùng Văn Hậu đưa con trai cưng về quê chồng ở Hưng Yên nghỉ lễ. Qua camera của Hải My, bé Lúa ngồi ngoan trong ghế an toàn ở hàng ghế sau ô tô. Cậu nhóc mặc trang phục thoải mái, đôi chân trần đặt lên ghế và nhìn thẳng vào máy ảnh với biểu cảm có phần "khó ở" rất đáng yêu.

Sau những ngày liên tục xuất hiện tại sân bóng để đồng hành cùng Văn Hậu, giờ đây gia đình nhỏ dường như mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ bằng một chuyến về quê nội. Hình ảnh giản dị này cũng cho thấy cuộc sống của Hải My sau ánh đèn sân cỏ: bớt hào nhoáng, nhiều hơn là những khoảnh khắc chăm con và dành thời gian cho gia đình.

Văn Hậu và Hải My tiếp tục tận hưởng niềm vui sau chức vô địch

Với Văn Hậu, Siêu cúp Quốc gia 2025/26 là danh hiệu tiếp theo trong một tuần đặc biệt. Chỉ vài ngày trước đó, anh cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026; đến tối 30/8, hậu vệ sinh năm 1999 tiếp tục cùng CAHN nâng cao Siêu cúp Quốc gia sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước Công an TP.HCM. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp CAHN giành danh hiệu này.