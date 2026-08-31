Hoa hậu Hà Kiều Anh than con gái cưng suốt ngày mê thứ này: Hội phụ huynh thì ào ào vào "xin vía"

"Làm con gái mà suốt ngày mê bóng đá, bóng rổ, bơi lội… là sao hả Viann?" - lời "than thở" đầy yêu thương của Hoa hậu Hà Kiều Anh về cô con gái út mới đây khiến nhiều người thích thú.

Khác với hình dung quen thuộc về những cô bé thường yêu thích váy áo, búp bê hay các hoạt động nhẹ nhàng, Huỳnh Viann, con gái út của Hà Kiều Anh lại đặc biệt say mê thể thao mạnh. Mỗi lần được mẹ chia sẻ hình ảnh, cô bé không chỉ chú ý vì vẻ ngoài xinh xắn mà còn nhận nhiều lời khen vì sự năng động, khỏe khoắn.

Huỳnh Viann, con gái út của Hà Kiều Anh lại đặc biệt say mê thể thao

Trải nghiệm đa dạng các môn thể thao

Huỳnh Viann là con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, đường nét nữ tính, vóc dáng cao ráo. Không ít lần xuất hiện cùng mẹ, Viann nhận được những lời khen như hoa hậu tương lai, bản sao của mẹ.

Tuy nhiên, điểm tạo nên sức hút riêng cho Viann lại chính là lối sống tích cực và niềm say mê vận động. Theo chia sẻ của Hà Kiều Anh, con gái đặc biệt yêu thích những môn vận động như bơi lội và nhiều môn thể thao mạnh. Sở thích này khiến không ít phụ huynh thích thú, liên tục để lại bình luận khen Viann khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và thậm chí "xin vía" cho con gái nhà mình cũng yêu thể thao như vậy.

Không chỉ đơn thuần là sở thích bộc phát, thể thao dường như đã trở thành một phần thói quen sinh hoạt của Viann từ nhỏ. Trong số những bộ môn tập luyện, bơi lội được Hà Kiều Anh đặc biệt nhắc đến như một hoạt động yêu thích hàng đầu, góp phần không nhỏ giúp cô bé phát triển chiều cao vượt trội và vóc dáng săn chắc.

Bên cạnh bơi lội, bóng đá hay bóng rổ, múa ballet hay yoga, Viann còn thử sức với bộ môn cưỡi ngựa, một môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng giữ thăng bằng và lòng mạnh dạn. Việc được tiếp xúc với đa dạng các môn vận động từ sớm không chỉ giúp cô bé rèn luyện thể chất mà còn tạo cơ hội hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì cùng khả năng kiểm soát bản thân. Với những em nhỏ có nhiều năng lượng, vận động chính là cách tuyệt vời để giải phóng năng lượng tích cực thay vì phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Hà Kiều Anh mong muốn con gái út phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ.

Cân bằng giữa thể thao mạnh mẽ và nghệ thuật bay bổng

Điều thú vị ở Viann là dù yêu thích những bộ môn vận động, cô bé vẫn giữ được những nét mềm mại và niềm đam mê với nghệ thuật. Con gái út của Hà Kiều Anh còn biết chơi nhạc và từng tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng của trường quốc tế nơi cô bé đang theo học.

Hoa hậu Hà Kiều Anh từng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đến ủng hộ con gái trong lần đầu Viann xuất hiện trên sân khấu cùng dàn nhạc trường. Hình ảnh người mẹ nổi tiếng dõi theo từng nốt nhạc của con cho thấy phương pháp giáo dục hiện đại của gia đình: luôn tạo điều kiện tối đa để con trẻ được trải nghiệm toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao đốt cháy năng lượng đến nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn.

Cô bé cũng rất thích hội họa và vẽ rất đẹp. Bé thường quan sát cuộc sống xung quanh và vẽ tranh tặng mẹ. Ái nữ cũng được mẹ cho đi học đàn tỳ bà.

Với một cô bé đang trong độ tuổi phát triển, việc được tự do khám phá thế giới xung quanh, tự do lựa chọn đam mê và tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong cả thể thao lẫn nghệ thuật chính là món quà hành trang vô giá mà gia đình dành tặng cho Viann trên hành trình trưởng thành.