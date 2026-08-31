Bên trong dinh thự hơn 12.000m² của dòng họ giàu bậc nhất nước Mỹ

Trong thời kỳ Gilded Age (từ 1870 - 1901), Cornelius Vanderbilt là người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản ước tính 100 triệu USD, tương đương khoảng 200 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Cornelius Vanderbilt tích lũy được khối tài sản khổng lồ này từ ngành đường sắt trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nhanh và công nghiệp hóa.
Người cháu trai của ông, Cornelius Vanderbilt II, đã kế nhiệm ông làm Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn đường sắt New York Central Railroad vào năm 1885. Là người thừa kế gia tài của gia đình, Cornelius xây một
dinh thự
rộng khoảng 12.848m² với 70 căn phòng tại bờ biển Newport, Rhode Island (Mỹ) để làm nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho vợ Alice Vanderbilt và 7 người con.
Biệt thự ven biển
, được đặt tên “The Breakers”, là một trong những ngôi nhà xa hoa thuộc sở hữu của gia đình Vanderbilt - một trong những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ thời Gilded Age. Hiện tại, dinh thự này trở thành bảo tàng mở cửa cho công chúng tham quan.