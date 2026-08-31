MC Hoàng Oanh nhắc tới vị trí thi đấu của Lê Giang Patrik trong 1 sự kiện

Tối 30/8, MC Hoàng Oanh có mặt tại fancon đầu tiên của ca sĩ Ái Phương tại TP.HCM. Đây là lần đầu nữ MC lộ diện tại một sự kiện sau màn công khai tình cảm với thủ môn Patrik Lê Giang trên sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó 4 ngày, tối 26/8, Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan với chiếc áo đấu mang tên Lê Giang Patrik. Sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch, nữ MC xuống sân chung vui. Patrik tiến về phía cô, dành cho Hoàng Oanh một cái ôm và nụ hôn trước đông đảo khán giả.

Sự xuất hiện của Hoàng Oanh vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Tại fancon, nữ MC cũng không tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến bóng đá. Khi được hỏi đã xem bóng đá chưa, cô nhanh chóng đưa câu chuyện trở lại nhân vật chính của buổi tối: "Hôm nay là ngày của bạn thân nên bạn thân quan trọng nhất ngày hôm nay".

Hoàng Oanh xuất hiện và biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ khác (Ảnh FBNV)

Khi được hỏi về vị trí yêu thích trên sân, Hoàng Oanh cho rằng thủ môn là một trong những vị trí khó nhất bởi áp lực và trách nhiệm lớn. Chia sẻ này nhanh chóng khiến nhiều khán giả liên tưởng tới Lê Giang Patrik.

Đến fancon vì người bạn đồng hành gần 20 năm

Sự kiện Hoàng Oanh tham dự là ÁI PHƯƠNG: THE 1ST FANCON, diễn ra lúc 19h ngày 30/8 tại Nina Next Space, TP.HCM. Theo thông tin trên nền tảng bán vé chính thức 1ZONE, đây là fancon đầu tiên mang tên Ái Phương.

Ngoài Hoàng Oanh, hậu trường chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều người bạn, đồng nghiệp quen thuộc như Nhã Phương, Mâu Thủy, Thái Trinh, Misoa... Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhóm nghệ sĩ trò chuyện vui vẻ và thoải mái bên nhau.

Riêng với Hoàng Oanh, cô không chỉ đến ngồi dưới khán đài mà còn xuất hiện trong những phần giao lưu của chương trình, cùng Ái Phương chia sẻ những câu chuyện phía sau tình bạn lâu năm. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi nữ MC gọi Ái Phương là một trong những người đã "take care" cuộc đời mình.

Hoàng Oanh và Ái Phương có tình bạn thân thiết (Ảnh FBNV)

Hoàng Oanh sau đó kể lại giai đoạn xây nhà cho bố mẹ. Khi ấy việc xây dựng khiến tài chính của cô trở nên khó khăn. Biết hoàn cảnh của bạn, Ái Phương đã gửi tặng hai chiếc nệm trị giá hàng chục triệu đồng để gia đình Hoàng Oanh có thêm đồ dùng trong ngôi nhà mới.

Ái Phương lại nhẹ nhàng giải thích đó đơn giản là món quà mừng tân gia, đồng thời trêu Hoàng Oanh mới là "đại gia ngầm" vì có thể xây nhà cho bố mẹ.

Thực tế, trước fancon ngày 30/8, Hoàng Oanh cũng thường xuyên có mặt trong những cột mốc nghề nghiệp quan trọng của Ái Phương. Tháng 7 vừa qua, khi Ái Phương ra mắt Dịu Dàng Dịu Dàng và giới thiệu hướng âm nhạc mới, Hoàng Oanh cũng đến ủng hộ. Nữ MC khi đó nhận xét bạn thân can đảm bước khỏi vùng an toàn và ngày càng thoải mái thể hiện đúng cá tính của mình.

Từ cuộc thi tuổi teen đến tình bạn kéo dài gần hai thập kỷ

Hoàng Oanh và Ái Phương quen nhau từ rất lâu trước khi cả hai trở thành những gương mặt quen thuộc của làng giải trí.

Năm 2019, xuất hiện trong chương trình Giải mã tri kỷ, hai người cho biết khi ấy đã có 13 năm gắn bó. Cơ duyên bắt đầu từ cuộc thi Xì Teen tuổi Mực Tím. Hoàng Oanh mới 16 tuổi, nhỏ hơn Ái Phương một tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm catwalk. Chính Ái Phương là người chủ động bắt chuyện rồi hướng dẫn cô những bước đi đầu tiên.

Hoàng Oanh từng nói về người bạn hơn mình một tuổi: "Từ những bước chân đầu tiên thì Phương đã dẫn tôi vào đời". Hai người tìm thấy sự đồng điệu bởi cùng bước vào nghệ thuật khi còn trẻ, cùng cố gắng tự khẳng định bản thân và không tạo áp lực cạnh tranh lên nhau.

Hoàng Oanh và Ái Phương đã đồng hành với nhau từ lâu (Ảnh FBNV)

Qua nhiều năm, tình bạn ấy còn mở rộng thành một hội bạn chung trong showbiz. Hoàng Oanh thân thiết với Nhã Phương sau quá trình làm việc cùng nhau, trong khi Ái Phương cũng trở thành người bạn gần gũi của nữ diễn viên. Thái Trinh, Mâu Thủy cùng nhiều nghệ sĩ khác sau đó thường xuất hiện trong các cuộc gặp riêng, sinh nhật, đám cưới hay những hoạt động chung của nhóm.

Bản thân Ái Phương cũng nhiều lần có mặt trong các dấu mốc của Hoàng Oanh. Tại lễ cưới của nữ MC năm 2019, Ái Phương không chỉ tham dự mà còn hỗ trợ phần âm thanh và hòa vào các tiết mục cùng hội bạn.

Gần 20 năm sau lần đầu gặp nhau ở một cuộc thi dành cho tuổi teen, cả hai đã trải qua nhiều thay đổi trong công việc lẫn cuộc sống.