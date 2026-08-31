MC Hoàng Oanh tiết lộ người giúp đỡ mình khi xây nhà cho ba mẹ thiếu tiền

Sau màn thể hiện tình cảm công khai trên SVĐ Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup, MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả.

Khoảnh khắc tình cảm của MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik

Tối 30/8, Lê Giang Patrik cùng CLB Công an TP.HCM bước vào trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO với CLB Công an Hà Nội. Trên sân, thủ thành Việt kiều gặp không ít khó khăn khi đội nhà để đối thủ ghi tới 5 bàn. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành Siêu cúp sau chiến thắng 5 - 0 trước Công an TP.HCM.

Trong khi đó, MC Hoàng Oanh có mặt tại một sự kiện của người bạn thân - ca sĩ Ái Phương. Tại đây, mối quan hệ thân thiết giữa Hoàng Oanh và Ái Phương được tiết lộ nhiều hơn.

Hoàng Oanh và Ái Phương

Sau khi Ái Phương gửi lời cảm ơn và tặng quà, MC Hoàng Oanh gọi bạn thân là một trong những người “take care” cuộc đời mình. Nữ MC kể lại thời điểm cô xây nhà cho ba mẹ, khi tài chính gặp nhiều khó khăn đã được Ái Phương giúp đỡ.

“Lúc Oanh đang xây nhà cho ba má thì rất vất vả và cũng thiếu tiền, cũng hơi ‘cạn máu’. Lúc mà mình cạn máu nhất thì Phương nói ‘Tao sợ mày không có chiếu để trải xuống nằm ngủ’ cho nên Phương đã ship qua 2 cái nệm mấy chục triệu để cho Oanh với ba má đủ nội thất” - Hoàng Oanh nói.

Về phần mình, Ái Phương nửa đùa nửa thật nói rằng mình chỉ mừng tân gia, còn Hoàng Oanh mới là “đại gia ngầm”, xây nhà cho bố mẹ.

Hoàng Oanh và Ái Phương khi chia sẻ về mối quan hệ và sự hỗ trợ lẫn nhau (Nguồn: @bimatvbiz)

Cũng tại sự kiện, Hoàng Oanh cũng nhận được một số câu hỏi liên quan đến bóng đá.

Khi được hỏi đã xem bóng đá chưa, Hoàng Oanh lập tức “né” khéo: “Đá banh gì ta? Hôm nay là ngày của bạn thân nên bạn thân quan trọng nhất ngày hôm nay”.

Nhưng khi gặp những câu hỏi cụ thể hơn về cầu thủ đội tuyển Việt Nam mà mình ngưỡng mộ, nữ MC vẫn vui vẻ chia sẻ: “Nhiều lắm, ngưỡng mộ nhiều. Đình Bắc nè, Quang Hải nè… cũng nhiều”.

Đáng chú ý, khi được đề nghị lựa chọn một vị trí mà mình thích nhất trên sân, Hoàng Oanh đặc biệt nhắc đến thủ môn.

“Nói thật lòng thì chị thấy vị trí nào cũng hay. Người tiền đạo thì cần rất giỏi, khéo léo để có thể dứt điểm vào lưới còn người hậu vệ thì phải cứng cáp để bảo vệ khung thành.

Theo mình một trong những vị trí khó nhất là của người thủ môn. Vì khi cứu được một trái banh thì đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu để banh lọt lưới thì mình giống như tội đồ vậy đó. Nên mình nghĩ đó cũng là một trong những trách nhiệm nặng nề nhất trong đội”.

Ngay dưới đoạn chia sẻ này của Hoàng Oanh, cư dân mạng nhanh chóng gọi tên thủ môn Lê Giang Patrik.

Hoàng Oanh nói về cầu thủ và vị trí mà mình yêu thích trên sân (Nguồn: @khanhnguyen1509)