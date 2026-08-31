Vườn cẩm tú cầu khoe sắc, hút giới trẻ check-in
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Theo Gia Linh - Duy Phạm 31-08-2026 - 12:11 PM |
Lifestyle
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, vườn cẩm tú cầu ven Hồ Gươm (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ, đến tham quan, chụp ảnh. Không gian ngập sắc hoa nhanh chóng trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích mùa lễ.
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Những ngày này, khu vực ven Hồ Gươm (Hà Nội) thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh, check-in khi khu vực này được trang trí bằng cẩm tú cầu xanh ngọc.
Khu vực trồng cẩm tú cầu ven Hồ Gươm thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in. Nhiều người tìm đến vì muốn chụp ảnh cùng loài hoa vốn hiếm thấy ở Thủ đô Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều bạn trẻ đầu tư trang phục, phụ kiện để có những bức ảnh đẹp. Phần lớn cho biết họ biết đến điểm check-in này thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.
Trang phục tông màu nhạt, trong trẻo như trắng, xanh bơ, xanh ngọc... được nhiều "nàng thơ" lựa chọn để phù hợp khung cảnh. Những khóm cẩm tú cầu kết hợp cùng không gian Hồ Gươm và Tháp Rùa tạo nên góc chụp được nhiều người yêu thích.
Lượng người đến chụp ảnh khá đông khiến nhiều người phải chờ đến lượt để có góc chụp thuận lợi, đồng thời hạn chế việc giẫm lên các luống hoa.
Không chỉ khu vực ven hồ nhìn về phía Tháp Rùa, các ghế đá, lối đi và những khoảng không gian cạnh vườn hoa cũng trở thành địa điểm được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh.
Nhiều bạn trẻ chọn góc chụp ở tầm thấp để làm nổi bật những chùm cẩm tú cầu đang nở rộ.
Cẩm tú cầu tại ven Hồ Gươm đang trong độ đẹp nhất càng thu hút nhiều du khách đổ về check-in.
Không chỉ giới trẻ, khu vực này còn thu hút nhiều gia đình, du khách và người trung niên đến tham quan. Nhiều người kết hợp đi dạo quanh hồ với ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm.
Bên cạnh cẩm tú cầu, nhiều loại hoa khác như hoa hồng, cúc và các loài hoa theo mùa cũng đang đồng loạt nở rộ. Các bồn hoa được chăm sóc, bố trí thành từng dải màu sắc, góp phần làm nổi bật cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Theo Gia Linh - Duy Phạm
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