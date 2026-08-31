Giới trẻ Hà Nội đội nắng xếp hàng tham quan Di tích Nhà tù Hoả Lò; Hồ Gươm biến thành studio ngoài trời trong kỳ nghỉ 2/9

Không khí Hà Nội trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trở nên nhộn nhịp, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Từ những di tích mang dấu ấn lịch sử đến các tuyến phố trung tâm, quán cà phê, hàng kem quen thuộc, đâu đâu cũng ghi nhận dòng người đổ về vui chơi, tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong dịp lễ.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng tại Nhà tù Hỏa Lò

Dưới cái nắng khá gay gắt giữa buổi trưa, khu vực di tích Nhà tù Hỏa Lò vẫn đông đúc hơn hẳn ngày thường. Hàng trăm du khách nối đuôi nhau xếp hàng, dòng người kéo dài dọc đoạn phố Hỏa Lò, men theo những bức tường đá xám và tường vàng đặc trưng của di tích.

Dù lượng khách đông, dòng người vẫn được giữ khá trật tự. Nhiều người kiên nhẫn đứng dưới những dãy ô che nắng và bóng cây, chờ đến lượt mua vé vào tham quan. Hàng người đủ mọi lứa tuổi, từ các bạn trẻ, gia đình đưa theo con nhỏ cho đến những đoàn du khách nước ngoài.

Phía trên mái ngói đỏ và những bức tường cổ kính, các dải cờ đỏ sao vàng cùng những lá cờ phướn đỏ được treo nối tiếp nhau, càng làm không gian nơi đây thêm rộn ràng, hân hoan trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm người vẫn xếp hàng mua vé tham quan Di tích Nhà tù Hoả Lò

Dù phải chờ đợi dưới trời nắng, nhiều du khách vẫn giữ vẻ hào hứng, vui vẻ, tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh và mong chờ được khám phá một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô.

Hồ Gươm rực rỡ sắc hoa, trở thành điểm check-in hút khách

Nếu Di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến không khí đông đúc, trang nghiêm thì khu vực Hồ Gươm lại khoác lên mình vẻ rực rỡ, tươi vui và có phần lãng mạn trong những ngày cận Quốc khánh.

Ven hồ được trang hoàng bằng nhiều thảm hoa với đủ màu sắc. Cẩm tú cầu xanh, hồng tím, hồng cam, hoa cánh bướm, hoa mào gà vàng, đỏ, hồng... cùng nhiều loại hoa khác đua nhau khoe sắc dưới nắng. Những mảng màu nổi bật của hoa tạo nên sự tương phản bắt mắt với mặt hồ xanh ngọc bích và sắc trời trong trẻo của Hà Nội những ngày cuối tháng 8.

Hồ Gươm khoác lên mình vẻ rực rỡ, tươi vui và có phần lãng mạn trong những ngày cận Quốc khánh.

Một số khu vực quanh hồ cũng được quây lại để phục vụ công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9, khiến không gian trung tâm Thủ đô càng mang rõ không khí của một kỳ nghỉ lễ lớn.

Theo ghi nhận trong chiều 29/8 và sáng 30/8, khu vực ven Hồ Gươm liên tục có người dừng chân chụp ảnh. Nhiều bạn nữ diện váy trắng, áo dài hoặc những bộ trang phục được chuẩn bị chỉn chu, tạo dáng bên các thảm hoa để lưu lại khoảnh khắc Hà Nội vào thu.

Không ít người còn thuê thợ chụp ảnh để thực hiện những bộ ảnh riêng. Trong khi đó, nhiều nhóm bạn và gia đình lựa chọn trang phục thoải mái, năng động, tự dùng điện thoại hoặc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến dạo phố. Một số du khách còn ngồi bên đường để các họa sĩ ký họa chân dung.

Đặc biệt, Hồ Gươm cũng trở thành phông nền cho những bộ ảnh cưới. Các cặp đôi tranh thủ thời tiết đẹp, nắng vàng và khung cảnh rực rỡ hoa cỏ để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các cặp đôi tranh thủ thời tiết đẹp, nắng vàng và khung cảnh rực rỡ hoa cỏ để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Dưới những vòm cây xanh rợp bóng, nhiều người dân và du khách thong thả ngồi nghỉ bên bờ hồ, trò chuyện, ngắm mặt nước xanh trong hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành của ngày đầu kỳ nghỉ.

Sự đối lập thú vị giữa nét cổ kính, trang nghiêm của Hỏa Lò và vẻ rực rỡ, thơ mộng bên Hồ Gươm tạo nên hai sắc thái rất riêng của Hà Nội trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh.

Kem Tràng Tiền, Pizza 4P’s đông nghịt khách

Không khí lễ hội cũng dễ dàng bắt gặp trên phố Tràng Tiền. Tại các quầy Kem Tràng Tiền với tông xanh lá đặc trưng, du khách đứng vây quanh khá đông để gọi món. Từ người lớn, trẻ nhỏ đến các nhóm bạn trẻ, nhiều người tranh thủ thưởng thức những que kem quen thuộc trong lúc dạo phố.

Hình ảnh người đội nón lá, người cầm ô, thong thả chọn kem ốc quế hay kem que tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng của Hà Nội những ngày nghỉ lễ.

Tại các quầy Kem Tràng Tiền, du khách đứng vây quanh khá đông để gọi món.

Dọc tuyến phố Tràng Tiền, dòng người cũng liên tục qua lại. Những căn nhà mang dáng vẻ cổ kính xen giữa các cửa hàng hiện đại, ánh đèn và biển hiệu tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa rộn ràng. Người dân và du khách thong thả dạo bộ, ghé các cửa hàng hoặc tìm một góc nghỉ chân để tận hưởng nhịp sống trung tâm Thủ đô.

Nhà hàng Pizza 4P’s Tràng Tiền cũng là một trong những điểm đến đông đúc trong dịp này. Nhà hàng gây chú ý với mặt tiền kính lớn, khung cửa gỗ nâu ấm áp, phản chiếu dòng người và khung cảnh phố xá nhộn nhịp bên ngoài.

Ghi nhận trong ngày 29/8 và 30/8, nhà hàng thường xuyên kín khách, lượng bàn đặt trước gần như không còn chỗ. Nhiều gia đình, nhóm bạn ghé dùng bữa sau khi dạo quanh khu vực phố cổ và Hồ Gươm.

Ghi nhận trong ngày 29/8 và 30/8, Pizza 4P's thường xuyên kín khách, lượng bàn đặt trước gần như không còn chỗ

Sự tương phản giữa không gian hiện đại, ấm cúng bên trong nhà hàng và dòng người liên tục qua lại bên ngoài tạo nên một khung cảnh đặc trưng của khu vực trung tâm Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ.

Trên phố Đinh Liệt, Tiệm Cà phê Ban Công cũng thu hút nhiều người ghé chụp ảnh. Ngôi nhà cổ màu vàng đặc trưng được khoác lên diện mạo nổi bật với những dải lụa xanh - vàng, các ngôi sao trang trí và giàn hoa giấy hồng thắm trải dài trên những ban công tầng cao.

Tiệm Cà phê Ban Công cũng thu hút nhiều du khách ghé chụp ảnh

Phía trước quán liên tục có các bạn trẻ và du khách trong nước lẫn quốc tế dừng lại chụp ảnh. Nét hoài cổ của căn nhà kết hợp với những tiểu cảnh trang trí mang màu sắc trẻ trung khiến nơi đây trở thành một trong những góc check-in nổi bật của khu phố cổ trong kỳ nghỉ lễ.

Mới khai trương ngày 27/8, Phúc Long Hoàn Kiếm cũng góp thêm một điểm dừng chân nhộn nhịp cho ngày đầu kỳ nghỉ. Mặt tiền mang tông xanh lá đặc trưng kết hợp với sắc trắng của kiến trúc cổ điển, nổi bật dưới những vòm cây xanh.

Dòng người dạo phố tranh thủ ghé vào thưởng thức trà và cà phê. Xung quanh những bậc thềm đá trước cửa quán, nhiều bạn trẻ và gia đình ngồi nghỉ, hóng mát, trò chuyện và ngắm dòng người qua lại.

Tại Cà phê Annamoi trên phố Tràng Tiền, cả khu vực trong nhà lẫn chỗ ngồi ngoài trời đều ghi nhận cảnh đông đúc. Nhiều nhóm bạn trẻ quây quần bên những chiếc bàn nhỏ, thưởng thức đồ uống mát lạnh và trò chuyện rôm rả.

Không gian ngồi ngoài trời trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích khi thời tiết về chiều dịu hơn. Giữa nhịp phố vẫn đông đúc, nơi đây mang đến một góc ngồi thư thả để mọi người nghỉ chân, trò chuyện và tận hưởng không khí Hà Nội trong những ngày đầu mùa thu.

Từ những di tích lịch sử, mặt hồ rực sắc hoa đến các tuyến phố, quán cà phê và hàng kem quen thuộc, Hà Nội trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 hiện lên với nhiều sắc thái: có nét trang nghiêm, hoài niệm, có sự rộn ràng của dòng người xuống phố và cũng có những góc rất đỗi thơ mộng để người dân, du khách lưu lại dấu ấn của một mùa Quốc khánh đặc biệt.