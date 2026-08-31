Bên trong KTX của đại học tốt nhất thế giới năm 2027 có gì?

Với nhiều sinh viên, ký túc xá đơn giản là nơi để ngủ, nghỉ và trở về sau những giờ học trên giảng đường. Nhưng tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ - trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của QS World University Rankings 2027, ký túc xá lại được thiết kế như một phần của trải nghiệm đại học.

Sinh viên không chỉ được cung cấp chỗ ở mà còn được sống trong những cộng đồng có văn hóa riêng, có sinh viên khóa trên hỗ trợ, có giảng viên sống ngay trong khu nhà và có cơ chế để chính cư dân tham gia xây dựng đời sống chung.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ - trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của QS World University Rankings 2027

MIT hiện có 11 khu nhà dành cho sinh viên đại học, gồm Baker House, Burton-Conner House, East Campus, MacGregor House, Maseeh Hall, McCormick Hall, New House, New Vassar, Next House, Random Hall và Simmons Hall. Mỗi nơi có một cộng đồng và phong cách sinh hoạt riêng.

MIT hiện có 11 khu nhà dành cho sinh viên đại học

Có khu yêu cầu sinh viên mua meal plan (kế hoạch bữa ăn) trong khi một số nơi cho phép tự nấu ăn. East Campus là một trong những residence hall (khu ký túc xá hoặc tòa nhà ở dành cho sinh viên nằm trong khuôn viên trường đại học) lâu đời của MIT, Baker House nổi bật với kiến trúc đặc trưng, còn Simmons Hall được biết đến với thiết kế “xốp” đặc biệt và nhiều không gian chung.

Đáng chú ý, MIT yêu cầu tất cả sinh viên năm nhất sống trong ký túc xá của trường trong năm đầu tiên, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Theo MIT Course Catalog, hơn 3.400 sinh viên đại học đang sống trong các khu ký túc xá, bên cạnh hơn 900 sinh viên ở các hội huynh đệ nam sinh (fraternity), hội nữ sinh (sorority) và các nhóm nhà ở độc lập được MIT công nhận (independent living group).

Việc chọn nơi ở cũng không hoàn toàn do trường quyết định

Việc chọn nơi ở cũng không hoàn toàn do trường quyết định. Sinh viên năm nhất được tìm hiểu 11 khu ký túc xá và xếp thứ tự ưu tiên. Các lựa chọn được đưa vào quy trình bốc thăm ngẫu nhiên với trọng số như nhau nếu nộp đúng hạn; MIT cho biết trường cố gắng phân sinh viên vào một trong ba lựa chọn hàng đầu. Sau khi đến trường, sinh viên còn có thể tham gia chương trình đổi ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất (First-Year Residence Exchange) nếu muốn thay đổi nơi ở.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cách MIT xây dựng cộng đồng. Mỗi khu ký túc xá đều có giảng viên sống tại chỗ giữ vai trò quản lý nhà (Head of House), cùng với quản lý khu vực (area director) và các cố vấn nội trú là sinh viên sau đại học (graduate resident advisor) hỗ trợ sinh viên. Các khu ký túc xá còn có tổ chức sinh viên, trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động xã hội, thể thao, học thuật và đóng góp vào việc xây dựng quy tắc sinh hoạt của cộng đồng.

Nhìn vào cách tổ chức này, có thể thấy MIT không coi ký túc xá đơn thuần là một hệ thống phòng ở. Nhà trường muốn biến nơi đây thành môi trường để sinh viên vừa được hỗ trợ, vừa học cách tự quản lý cuộc sống và xây dựng cộng đồng.

Giá phòng lên tới hơn 200 triệu đồng/năm, có cả căn hộ cho gia đình

Chi phí ở MIT cũng khá cao. Trong năm học 2026-2027, giá phòng tại các residence hall dành cho sinh viên đại học dao động từ 6.493 đến 7.648 USD/học kỳ, tùy khu nhà và loại phòng. Tính theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng/USD, tương đương khoảng 169-199 triệu đồng/học kỳ, tức khoảng 338-398 triệu đồng cho hai học kỳ. Đây là tiền phòng, chưa bao gồm toàn bộ chi phí ăn uống và sinh hoạt.

MIT cũng có những khu yêu cầu meal plan, trong khi một số residence hall cho phép sinh viên tự nấu ăn. Chẳng hạn, Baker House và Maseeh Hall thuộc nhóm bắt buộc meal plan, còn Burton-Conner, East Campus, MacGregor House, New House và Random Hall là các cộng đồng tự nấu ăn.

Một thay đổi đáng chú ý trong giai đoạn này là McCormick Hall, khu nhà dành cho nữ, đóng cửa để cải tạo trong năm học 2026-2027 và 2027-2028, dự kiến mở lại vào mùa thu năm 2028.

Không chỉ sinh viên đại học, MIT còn có hệ thống nhà ở riêng cho học viên cao học

Không chỉ sinh viên đại học, MIT còn có hệ thống nhà ở riêng cho học viên cao học (graduate housing). Hệ thống này gồm nhiều dạng từ phòng đơn, phòng có bếp riêng (efficiency), phòng suite (suite, tức nhiều phòng ngủ dùng chung không gian sinh hoạt) đến căn hộ dành cho sinh viên sống cùng gia đình.

Theo MIT, hệ thống nhà ở trong trường có thể đáp ứng khoảng 47% cộng đồng học viên cao học. Với năm học 2026-2027, giá nhà ở dành cho một học viên cao học dao động từ 1.016 đến 2.768 USD/tháng, tùy loại phòng và khu nhà.

Theo MIT, hệ thống nhà ở trong trường có thể đáp ứng khoảng 47% cộng đồng graduate students

Điểm đáng chú ý là giá thuê nhà ở dành cho học viên cao học đã bao gồm điện, nước nóng, hệ thống sưởi và internet, cùng nhiều tiện ích của tòa nhà như khu giặt là, phòng tập gym và dịch vụ lễ tân. MIT cũng có khu nhà ở Graduate Junction với 675 chỗ, cung cấp các dạng căn hộ từ phòng có bếp riêng (efficiency) đến căn hộ một, hai và bốn phòng ngủ.

Với sinh viên có gia đình, MIT còn có khu nhà ở dành cho gia đình sinh viên (family housing). Mức thuê năm học 2026-2027 dao động từ 1.978 đến 3.868 USD/tháng/căn, tùy loại căn hộ.

Điều khiến ký túc xá MIT đặc biệt không hẳn nằm ở việc mỗi căn phòng có bao nhiêu tiện nghi, mà ở cách nhà trường biến nơi ở thành một phần của trải nghiệm giáo dục. Sinh viên được sống trong những cộng đồng có bản sắc riêng, có giảng viên và cố vấn hỗ trợ, đồng thời được trực tiếp tham gia tổ chức và quản lý đời sống chung.

Với MIT, ký túc xá vì thế giống một “lớp học” khác, nơi sinh viên học cách sống độc lập, hợp tác và xây dựng cộng đồng bên cạnh những kiến thức được tiếp nhận trên giảng đường.

Ảnh: RMIT

Tổng hợp