Căn phòng KTX của những sinh viên từng đứng top đầu kỳ thi đại học

Những hình ảnh về một căn phòng ký túc xá dành cho 2 sinh viên đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Không gian không quá cầu kỳ nhưng sáng sủa, gọn gàng, có giường ngủ, bàn học, tủ đồ riêng cho từng người và nhà vệ sinh được bố trí ngay trong phòng.

Phòng ký túc xá hiện đại, sạch đẹp của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) (Ảnh: Xiaohongshu)

Điều khiến căn phòng đặc biệt không chỉ nằm ở thiết kế. Được biết, đây là nơi ở của những sinh viên đang theo học tại Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa từ lâu là một trong những lựa chọn hàng đầu của các thí sinh có thành tích học tập nổi bật tại Trung Quốc. Điểm trúng tuyển của trường thường nằm ở mức rất cao và thay đổi tùy tỉnh, nhóm môn, ngành học.

Theo số liệu chính thức của trường, năm 2024, điểm trúng tuyển hệ chính quy của Thanh Hoa đạt 697 điểm với nhóm Vật lý tại Bắc Kinh, 707 điểm với nhóm Vật lý và 711 điểm với nhóm không giới hạn môn tại Chiết Giang, 700 điểm với nhóm Khoa học tự nhiên tại Thiểm Tây, 696 điểm tại Hà Nam và 696 điểm tại Tứ Xuyên. Đây đều là những mức điểm cho thấy mức độ cạnh tranh rất lớn để giành một suất vào trường.

Đến năm 2025, trong chương trình Cường Cơ, có thể hiểu đơn giản là một diện tuyển chọn riêng dành cho những thí sinh có năng lực nổi bật ở các ngành nền tảng, Thanh Hoa tiếp tục lựa chọn thí sinh vào vòng đánh giá dựa trên điểm thi đại học từ cao xuống thấp. Trường lấy số lượng thí sinh vào vòng này bằng 6 lần chỉ tiêu của từng tỉnh và từng nhóm môn, sau đó tiếp tục đánh giá qua bài thi, phỏng vấn và kiểm tra thể chất.

Những con số này phần nào cho thấy phía sau căn phòng ký túc xá tưởng như rất đời thường là một nhóm sinh viên có thành tích đầu vào thuộc nhóm rất cao. Họ có thể cùng ngồi học ở những chiếc bàn nhỏ, dùng chung một không gian sinh hoạt và trải qua những ngày đại học giống như bao sinh viên khác, nhưng để bước qua cánh cổng trường thì trước đó đã phải trải qua một cuộc cạnh tranh hoàn toàn khác.

Hai người một phòng, điều kiện ở khá đáng mơ ước

So với hình dung quen thuộc về ký túc xá đại học, căn phòng này có một lợi thế rất rõ là chỉ có 2 người ở. Mỗi người có một khu vực học tập và lưu trữ riêng, không gian giữa hai giường vẫn có khoảng trống để sinh hoạt và tổng thể căn phòng khá sáng, sạch sẽ. Đặc biệt, việc có nhà vệ sinh ngay trong phòng khiến điều kiện sinh hoạt càng thuận tiện hơn. Trong phần bình luận, nhiều người ban đầu còn tưởng đây là phòng dành cho sinh viên quốc tế hoặc nghiên cứu sinh vì không nghĩ sinh viên đại học cũng có thể được bố trí một không gian như vậy.

Không gian không quá rộng nhưng bù lại, mọi trang thiết bị đều rất mới (Ảnh: Xiaohongshu)

Mỗi phòng có 2 sinh viên, mỗi người đều được trang bị giường, tủ, bàn học riêng (Ảnh: Xiaohongshu)

Nhiều người cho rằng không gian này đã là quá tuyệt với một căn phòng ký túc xá sinh viên (Ảnh: Xiaohongshu)

Một số người từng học tại trường cũng nhanh chóng nhận ra đây là phòng ký túc xá thuộc khu Tử Kinh của Đại học Thanh Hoa. Người đăng bài cho biết căn phòng thuộc Tử Kinh 15 và sau khi cải tạo, loại phòng 2 người này được bố trí cho một số sinh viên đại học trong năm nay. Phần bình luận cũng cho thấy điều kiện giữa các phòng trong khu Tử Kinh không hoàn toàn giống nhau, có những loại phòng nhỏ hơn hoặc đông người hơn.

Điều thú vị là mức phí lưu trú của khu này cũng không quá cao nếu đặt cạnh điều kiện phòng. Trong bảng công khai các khoản thu năm học 2025 của Thanh Hoa, ký túc xá Tử Kinh 14 và 15 được niêm yết mức 1.200 NDT (khoảng 4,6 triệu VNĐ) mỗi sinh viên mỗi năm. Đây là mức phí lưu trú theo năm học được trường công khai, không phải tiền thuê phòng theo tháng như cách tính của nhà trọ bên ngoài.

Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng gọn gàng, đầy đủ (Ảnh: Xiaohongshu)

Từ ký túc xá 4 người đến những căn phòng 2 người

Khu Tử Kinh thực tế có lịch sử hơn 20 năm và ngay từ khi được xây dựng đã được Thanh Hoa chú trọng thiết kế để cải thiện điều kiện sống của sinh viên. Khi những sinh viên đầu tiên chuyển vào Tử Kinh năm 2002, ký túc xá dành cho sinh viên đại học chủ yếu được thiết kế theo mô hình 4 người một phòng. Mỗi người có giường, bàn máy tính, giá sách, tủ quần áo và tủ đựng đồ riêng. Hai phòng còn dùng chung một không gian nhỏ để sinh viên gặp gỡ, trao đổi và sinh hoạt.

Ở thời điểm đó, mỗi tầng trung bình có một cụm nhà vệ sinh phục vụ khoảng 40 sinh viên và 8 sinh viên dùng chung một vòi tắm. Mô hình này từng được xem là bước cải thiện đáng kể so với điều kiện ký túc xá truyền thống. Thanh Hoa khi ấy cũng đặt mục tiêu hình thành tiêu chuẩn "4, 2, 1", tương ứng sinh viên đại học 4 người một phòng, thạc sĩ 2 người một phòng và tiến sĩ 1 người một phòng.

Bởi vậy, căn phòng 2 người xuất hiện trong những hình ảnh mới càng khiến người xem chú ý. So với mô hình 4 người từng rất phổ biến ở khu Tử Kinh, số người trong phòng giảm một nửa, trong khi không gian học tập và sinh hoạt riêng của mỗi sinh viên vẫn được giữ lại. Nhìn từ những bức ảnh được chia sẻ, căn phòng này không phải kiểu ký túc xá xa hoa đến mức giống khách sạn. Nhưng với tiêu chuẩn của một nơi ở dành cho sinh viên, phòng 2 người, nội thất mới, khu vực học tập riêng và nhà vệ sinh trong phòng rõ ràng là điều kiện khá đáng mơ ước.