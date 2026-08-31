1 tin nhắn nhận dạy gia sư, cô gái gánh ngay khoản nợ 40 triệu đồng: Các bạn sinh viên phải cực cảnh giác!

Tìm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống vốn là lựa chọn của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn đang học tập và sinh sống xa gia đình.

Một bài đăng tìm gia sư, một lời mời làm thêm hay một phụ huynh tìm người dạy con tưởng chừng là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, chỉ một phút mất cảnh giác, người tìm việc có thể phải trả một cái giá rất đắt.

Mới đây, một nữ sinh viên sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm và đang thất nghiệp, chia sẻ câu chuyện mình bị lừa khi nhận dạy gia sư online. Từ một tin nhắn tìm giáo viên dạy Văn lớp 8, cô bất ngờ phải gánh khoản nợ hiện đã lên tới gần 40 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Từ một tin nhắn tìm giáo viên dạy Văn lớp 8, cô bất ngờ phải gánh khoản nợ hiện đã lên tới gần 40 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Cô gái cho biết hiện gia đình đang gặp nhiều khó khăn, bố mẹ đã lớn tuổi và không còn khả năng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho mình. Dù chưa tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, cô vẫn đã đỗ chương trình thạc sĩ và coi đây là động lực để cố gắng. Sắp tới, cô cần khoảng 30 triệu đồng để đóng học phí nên đăng bài tìm học sinh, mong kiếm thêm tiền vừa học vừa làm, tự trang trải cuộc sống tại Hà Nội. Không ngờ, chính bài đăng ấy lại đưa cô vào một cái bẫy.

Từ phụ huynh tìm gia sư đến kịch bản lừa đảo tinh vi

Người liên hệ tự giới thiệu là một phụ huynh từng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc 6 năm và hiện đang tìm người dạy Văn lớp 8 cho con. Sau khi hai bên gọi điện trao đổi, thống nhất lịch học, người này nói sẽ chuyển trước học phí nửa tháng. Với một người đang rất cần tiền như cô gái, việc phụ huynh chủ động thanh toán trước khiến cô càng tin tưởng.

Người này sau đó gửi hình ảnh biên lai và hỏi cô đã nhận được tiền hay chưa. Tuy nhiên, vì đây được nói là khoản tiền chuyển từ Hàn Quốc về nên cô không thấy tiền vào tài khoản. Lúc này, một người khác xuất hiện, tự xưng là nhân viên ngân hàng và hướng dẫn cô cách nhận tiền từ tài khoản nước ngoài.

Đối tượng liên tục yêu cầu thực hiện nhiều bước trên các ứng dụng ngân hàng khác nhau. Khi không thực hiện được, chúng lại chuyển sang một kịch bản khác: nói rằng tài khoản ngân hàng có liên kết với MoMo nhưng tài khoản của cô không đủ “điểm”, cần lập một loại tài khoản khấu chi để có thể nhận tiền. Người này còn trấn an rằng sau khi hoàn tất, sẽ liên hệ nhân viên của ứng dụng để xóa tài khoản đó.

Cô gái thừa nhận vì chưa từng sử dụng ứng dụng theo cách này nên hoàn toàn không biết mình đang bị dẫn vào bẫy. Mọi việc diễn ra rất nhanh, cô chỉ làm theo hướng dẫn của đối phương. Cho đến khi được yêu cầu quét một mã để “xóa tài khoản khấu chi”, cô mới thực hiện mà không kịp suy nghĩ.

Sau đó, người kia lập tức chặn liên lạc. Khi kiểm tra lại tài khoản, cô bàng hoàng phát hiện mình đang có khoản vay nhanh 30 triệu đồng.

Thời điểm nhận ra mình bị lừa, cô gái cho biết bản thân gần như suy sụp. Cô đã gọi điện trình báo công an và được tư vấn rằng do khoản vay được thực hiện dưới thông tin của mình nên trước mắt vẫn phải xác định trách nhiệm trả nợ, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc.

Khoản nợ ban đầu 30 triệu đồng cũng tiếp tục phát sinh lãi, đến nay cô cho biết tổng số tiền đã lên gần 40 triệu đồng. Một tin nhắn tìm gia sư, từ hy vọng kiếm thêm tiền lại biến thành khoản nợ mà cô gái chưa biết phải xoay xở thế nào để trả.

Sinh viên tìm việc: Càng khó khăn càng phải tỉnh táo

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít người thương cô gái vì cú vấp ngã đầu đời xảy ra đúng lúc cô đang khó khăn nhất. Một số người cho rằng điều cô cần làm lúc này là bình tĩnh, nhờ người thân, bạn bè hỗ trợ và nhanh chóng tìm phương án xử lý khoản nợ, tránh để tiền lãi tiếp tục tăng. Có người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình, cho biết bản thân từng bị lừa hơn 40 triệu đồng nhưng cuối cùng vẫn cố gắng trả hết và vượt qua được.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc cô gái rằng mọi khoản tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản thông thường không yêu cầu người nhận phải thực hiện hàng loạt thao tác bất thường, càng không có chuyện phải lập tài khoản khấu chi hay quét mã để “nhận tiền”. Đây cũng là điều sinh viên, người tìm việc làm thêm cần đặc biệt ghi nhớ.

Những kẻ lừa đảo thường đánh trúng vào tâm lý của người đang cần việc, cần tiền. Chúng có thể đóng vai phụ huynh, khách hàng, người tuyển dụng hoặc nhân viên ngân hàng, thậm chí phối hợp nhiều người để tạo cảm giác đây là một giao dịch thật. Chỉ cần đối phương yêu cầu cung cấp mã OTP, quét mã QR, đăng nhập ứng dụng ngân hàng, chia sẻ màn hình, cài đặt ứng dụng lạ hoặc thực hiện những thao tác tài chính bất thường, hãy dừng lại ngay.

Đừng vì sợ mất một công việc, một học sinh hay một khoản thu nhập mà tiếp tục làm theo. Một công việc gia sư có thể tìm lại. Một cơ hội kiếm tiền có thể bỏ qua. Nhưng một khi tài khoản tài chính bị lợi dụng hoặc phát sinh khoản vay ngoài ý muốn, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Với những bạn sinh viên đang tự trang trải cuộc sống, câu chuyện này có lẽ là một lời nhắc nhở rất đắt giá: Cần tiền không có nghĩa là được phép mất cảnh giác. Càng khó khăn, càng phải bình tĩnh kiểm chứng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.