Loại rau bình dân được ví như “vua rau”: Nơi bạn du lịch mà có thì nên ăn vì giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết, chống viêm

Không đắt đỏ hay “sang chảnh”, một loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình lại được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Đó là rau lang - phần lá của cây khoai lang.

Theo chuyên gia y học cổ truyền (tại Trung Quốc)La Bội Lâm, rau lang có giá trị dinh dưỡng đáng kể và là loại rau bà thường xuyên đưa vào thực đơn. Bà cho biết mình ăn rau lang khoảng 3 lần mỗi tuần, chủ yếu nhờ đặc tính ít năng lượng nhưng giàu chất xơ.

Theo các số liệu được công bố, 100g rau lang chỉ cung cấp khoảng 22 kcal nhưng có khoảng 3,1g chất xơ. Đây là lý do loại rau bình dân này được nhiều người lựa chọn khi muốn tăng lượng rau xanh trong khẩu phần ăn và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Rau lang có gì đặc biệt?

Rau lang chứa chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid, anthocyanin và acid chlorogenic.

Trong đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Khi được bổ sung đầy đủ cùng lượng nước phù hợp, chất xơ có thể giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần duy trì thói quen đi tiêu đều đặn.

Đây cũng là lý do rau lang thường được nhắc đến trong chế độ ăn dành cho những người muốn tăng cường rau xanh hoặc gặp tình trạng táo bón do khẩu phần thiếu chất xơ.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần ăn rau lang là có thể “giải quyết mọi vấn đề đại tiện”. Táo bón còn liên quan đến lượng nước uống, mức độ vận động, tổng lượng chất xơ trong chế độ ăn, thuốc đang sử dụng và nhiều bệnh lý khác.

Ăn rau lang thế nào để tận dụng dinh dưỡng?

Chuyên gia La Bội Lâm chia sẻ rằng khi ăn ngoài, bà thường gọi hai phần rau xanh chần cùng một phần thịt. Rau lang là một trong những lựa chọn quen thuộc của bà.

Một điểm đáng chú ý là một số vitamin trong rau lang thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Vì vậy, sử dụng một lượng chất béo vừa phải trong bữa ăn có thể hỗ trợ hấp thu các vitamin này.

Điều đó không có nghĩa là cần chan nhiều nước sốt hoặc dầu mỡ vào rau. Một khẩu phần cân đối với lượng chất béo vừa phải là đủ.

Rau lang có thể giúp ổn định đường huyết, chống viêm, phòng ung thư?

Rau lang chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, trong đó có acid chlorogenic, polyphenol và anthocyanin. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy những hợp chất này có thể liên quan đến khả năng chống oxy hóa, chống viêm và chuyển hóa glucose.

Tuy nhiên, không nên từ những kết quả này suy ra rằng ăn rau lang có thể điều trị tiểu đường hoặc ngăn ngừa ung thư ở người.

Đặc biệt, các nghiên cứu về khả năng tác động lên tế bào ung thư của polyphenol hay anthocyanin chủ yếu được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả khi ăn rau trong chế độ dinh dưỡng thông thường là vấn đề hoàn toàn khác.

Cách nhìn phù hợp hơn là xem rau lang như một loại rau giàu chất xơ và hợp chất thực vật, có thể góp phần vào một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau xanh.

Không phải ai cũng nên ăn thật nhiều rau lang

Dù có nhiều ưu điểm dinh dưỡng, rau lang cũng không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người nếu ăn quá nhiều.

1. Người mắc bệnh thận mạn hoặc phải hạn chế kali

Rau lang thuộc nhóm rau có hàm lượng kali tương đối cao.

Với người khỏe mạnh, kali từ rau củ là một phần quan trọng của chế độ ăn. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt những trường hợp được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali, ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali có thể gây bất lợi.

Những người thuộc nhóm này nên tuân thủ lượng rau và kali theo hướng dẫn riêng của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tự ý tăng lượng rau lang vì cho rằng đây là thực phẩm “lành mạnh”.

2. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu

Rau lang cũng chứa vitamin K, một vitamin có vai trò quan trọng trong quá trình đông máu.

Với những người đang sử dụng một số thuốc chống đông máu, đặc biệt thuốc có cơ chế tác động liên quan đến vitamin K, việc thay đổi đột ngột lượng thực phẩm giàu vitamin K trong chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Điều này không có nghĩa người đang dùng thuốc chống đông phải tuyệt đối kiêng rau lang. Điều quan trọng là duy trì lượng vitamin K tương đối ổn định và trao đổi với bác sĩ điều trị nếu muốn thay đổi đáng kể chế độ ăn.

Không nên ăn rau lang sống hoặc trộn sống

Rau lang thường được chế biến bằng cách luộc, xào hoặc nấu canh. Chuyên gia trong bài viết cũng khuyến cáo không nên ăn rau lang sống hoặc trộn sống.

Với rau xanh nói chung, nấu chín phù hợp vừa giúp món ăn dễ tiêu hóa hơn, vừa góp phần giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật từ thực phẩm.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm một loại “siêu rau” có thể giải quyết mọi vấn đề sức khỏe, điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn đa dạng, trong đó có nhiều loại rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn đạm phù hợp và đủ nước.

Rau lang hoàn toàn có thể là một lựa chọn tốt trong thực đơn hằng ngày, nhưng lợi ích chỉ phát huy khi được ăn với lượng phù hợp và đặt trong một chế độ dinh dưỡng cân bằng.