Trai trẻ 2K yêu phú bà Vbiz say đắm, bạn gái muốn làm nàng tiên cá liền chiều chuộng cỡ này

Thời gian gần đây, chuyện tình của Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ được nhận xét là ngày càng đẹp đôi, cặp đôi còn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những chuyến du lịch, vui chơi và các hoạt động đời thường.

Mới đây, Diệp Lâm Anh tiếp tục khiến dân tình thích thú khi đăng tải đoạn clip ghi lại màn hóa thân thành nàng tiên cá dưới nước. Đây cũng là một trong những sở thích được cựu người mẫu tích cực theo đuổi thời gian gần đây. Bên cạnh những màn "đu trend" trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động dưới nước như bơi lội, khám phá biển và trải nghiệm những bộ môn thể thao mới.

Đáng chú ý, trong phần clip mới đăng tải, Phạm Kiên cũng xuất hiện ngay bên cạnh bạn gái. Trong khi Diệp Lâm Anh diện bộ trang phục nàng tiên cá, thoải mái tạo dáng và bơi dưới nước, bạn trai kém tuổi liên tục bơi sát bên cô. Cả hai cùng ghi lại những khoảnh khắc dưới làn nước, tạo nên khung hình khá tình tứ và lãng mạn.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên rủ rê đi biển đu trend nàng tiên cá

Nhìn những hình ảnh này, dân tình không khỏi xuýt xoa trước độ "dính như sam" của cặp đôi. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Phạm Kiên gần như thường xuyên đồng hành cùng Diệp Lâm Anh trong nhiều hoạt động. Đặc biệt, những chuyến đi vui chơi hay khám phá trải nghiệm mới cũng thường có sự xuất hiện của nam người mẫu.

Sau những biến cố trong cuộc sống, cựu người mẫu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chăm sóc vóc dáng và thử sức với những hoạt động mới. Bơi lội, các môn thể thao dưới nước hay những chuyến du lịch trải nghiệm dường như trở thành một phần trong cuộc sống hiện tại của cô. Và ở bên cạnh, Phạm Kiên cũng cho thấy hình ảnh một người bạn trai khá "chịu chơi" khi sẵn sàng nhập hội cùng bạn gái.

Phạm Kiên luôn tháp tùng Diệp Lâm Anh trong những chuyến du lịch biển

Nam người mẫu chiều chuộng theo sở thích mới của bạn gái

Không chỉ đồng hành trong những chuyến đi, Phạm Kiên còn nhiều lần khiến dân tình trầm trồ bởi cách chiều chuộng Diệp Lâm Anh. Trước đó, nhân dịp sinh nhật bạn gái, nam người mẫu từng bí mật chuẩn bị cả một vườn hoa hồng để tạo bất ngờ cho cô.

Món quà không đơn giản chỉ là một bó hoa mà được chuẩn bị thành không gian ngập tràn hoa hồng, cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của Phạm Kiên dành cho người yêu. Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh xuất hiện giữa khu vườn đặc biệt này cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Nếu trước đây chuyện tình chị - em của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên từng khiến nhiều người tò mò bởi khoảng cách tuổi tác, thì càng về sau, cả hai lại càng cho thấy sự thoải mái khi ở cạnh nhau.

Vườn hồng bí mật mà Phạm Kiên chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật Diệp Lâm Anh

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Anh từng được biết đến khi tham gia The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ và giành ngôi vị quán quân. Sở hữu chiều cao 1m82 cùng ngoại hình sáng, nam người mẫu sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Trong khi đó, Diệp Lâm Anh là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, giải trí. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho công việc, chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận đang trong một mối quan hệ tình cảm. Dù bạn trai kém cô tới 11 tuổi, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng điều cô cảm nhận được từ Phạm Kiên là sự an toàn và nhẹ nhàng. Cặp đôi cũng dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện bên nhau.

Thời gian gần đây, cả hai thoải mái công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV