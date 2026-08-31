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Công an điều tra 70 giao dịch với tổng số tiền 20.000.000 đồng: Khởi tố Hồ Nhất Tâm và Lương Minh Hoàng SN 2009

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Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Nhất Tâm (SN 2009, trú tại thôn Minh Cẩm Trang, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) và Lương Minh Hoàng (SN 2009, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, dù không có phương tiện ô tô nhưng Tâm và Hoàng đã tạo lập, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tham gia vào các hội nhóm cho thuê xe tự lái. Khi phát hiện người có nhu cầu, hai đối tượng chủ động tiếp cận, hướng dẫn bị hại liên hệ qua ứng dụng Zalo, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối và hình ảnh xe để tạo lòng tin nhằm yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước một phần chi phí thuê xe. Ngay sau khi người thuê chuyển tiền thành công, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ 22/2/2026 đến 8/8/2026, với thủ đoạn trên, Hồ Nhất Tâm và Lương Minh Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 triệu đồng thông qua 70 giao dịch đặt cọc, thuê xe của nhiều bị hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch thuê xe hoặc dịch vụ qua mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng thông tin người cho thuê, nguồn gốc phương tiện và địa điểm giao dịch. Người dân nên ưu tiên gặp mặt trực tiếp, kiểm tra xe, giấy tờ pháp lý đầy đủ và ký hợp đồng rõ ràng; cẩn trọng trước các bài đăng chào mời giá thuê rẻ bất thường hoặc hối thúc chuyển tiền gấp. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần dừng ngay mọi giao dịch, bảo lưu toàn bộ chứng từ, tin nhắn, số tài khoản liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh

Đinh Anh

Đời sống & Pháp luật

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