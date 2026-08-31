Tưởng túi zip chỉ để đựng thực phẩm, 11 cách dùng này mới khiến nhiều người bất ngờ

Túi zip, hay túi nhựa có khóa kéo, vốn là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp. Phần lớn mọi người dùng chúng để chia thực phẩm, bảo quản đồ khô hoặc cất thức ăn trong tủ lạnh. Thế nhưng trên mạng xã hội, không ít người đã nghĩ ra hàng loạt cách sử dụng khác khá thực tế. Một món đồ tưởng chỉ quanh quẩn trong bếp lại có thể xuất hiện trong vali, phòng tắm, góc cà phê hay thậm chí trong thùng hàng cần vận chuyển.

Dưới đây là 11 cách tận dụng túi zip đáng tham khảo.

1. Biến thành lớp đệm bảo vệ đồ dễ vỡ

Khi cần gửi một món đồ dễ vỡ nhưng trong nhà không có màng xốp khí, túi zip có thể trở thành giải pháp thay thế tạm thời.

Cách làm khá đơn giản: thổi căng túi, khóa kín miệng rồi chèn chúng vào những khoảng trống xung quanh món đồ trong hộp. Có thể dùng nhiều túi để tạo thành các lớp đệm khác nhau. Nếu kiện hàng không bị va đập hoặc đè ép quá mạnh, những túi khí này phần nào giúp hạn chế đồ vật xê dịch và giảm lực tác động.

Cách tương tự cũng có thể áp dụng khi mang theo trái cây hoặc những món ăn nhẹ dễ vỡ. Thay vì để chúng bị ép sát vào các vật dụng khác trong túi, một lớp túi chứa không khí bên ngoài sẽ tạo khoảng đệm nhất định.

2. Ghép hai túi để đựng thực phẩm dài

Không phải món đồ nào cũng vừa với kích thước túi zip thông thường. Các loại thực phẩm dài như bún khô, mì, bánh hoặc một số loại rau củ thường khiến người dùng phải đổi sang túi lớn hơn.

Một mẹo được nhiều người chia sẻ là ghép hai túi zip với nhau. Lộn hoặc gập phần miệng của một túi, sau đó nối phần khóa của túi còn lại vào và ép kín. Nhờ vậy, chiều dài túi có thể tăng gần gấp đôi.

Cách này đặc biệt hữu ích với thực phẩm khô cần tránh ẩm. Tuy nhiên, với những món cần bảo quản lâu, vẫn nên kiểm tra độ kín trước khi cất vào tủ.

3. Cắt phần khóa kéo để tái sử dụng

Một chiếc túi zip bị rách thân chưa chắc đã phải bỏ hoàn toàn. Phần khóa phía trên vẫn có thể được cắt ra và tận dụng.

Chỉ cần cắt phần miệng có khóa kéo, sau đó lồng một chiếc túi nilon thông thường vào bên trong và ép khóa lại. Chiếc túi không có khóa ban đầu sẽ được "nâng cấp" thành dạng đóng mở tiện lợi hơn.

Mẹo này khá phù hợp khi cần bảo quản tạm thời gạo, bột, ngũ cốc hoặc các loại thực phẩm khô dễ hút ẩm.

4. Dùng thay khay làm đá trong tình huống cần thiết

Nếu trong nhà không có khay làm đá, túi zip cũng có thể dùng tạm.

Đổ nước sạch vào khoảng một nửa túi, ép bớt không khí, khóa kín rồi đặt túi nằm phẳng trong ngăn đông. Khi nước đã đông hoàn toàn, có thể lấy ra, bọc khăn bên ngoài rồi đập nhẹ để tạo đá vụn.

Cách này phù hợp khi cần đá xay, đá vụn cho đồ uống hơn là những viên đá có hình dáng đẹp mắt. Quan trọng nhất là phải sử dụng túi phù hợp với thực phẩm và chịu được nhiệt độ đông lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Hỗ trợ ép bớt không khí trước khi bảo quản

Một trong những mẹo được chia sẻ nhiều là dùng túi zip để giảm lượng không khí bên trong trước khi cất thực phẩm.

Thay vì coi đây là phương pháp hút chân không hoàn chỉnh, có thể hiểu đơn giản rằng người dùng ép hết không khí bằng tay trước, sau đó đóng gần kín miệng túi rồi tiếp tục đẩy phần khí còn lại ra ngoài.

Cách này giúp túi gọn hơn, thực phẩm tiếp xúc với ít không khí hơn và tiết kiệm diện tích trong tủ lạnh. Tuy nhiên, nó không thể thay thế máy hút chân không chuyên dụng trong những trường hợp cần bảo quản dài ngày hoặc kiểm soát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

6. Chia sẵn thực phẩm đã ướp

Một trong những công dụng thiết thực nhất của túi zip vẫn nằm trong căn bếp: chia khẩu phần.

Thịt, cá hoặc một số nguyên liệu sau khi sơ chế và ướp có thể được chia theo từng bữa, cho vào từng túi riêng rồi bảo quản theo điều kiện thích hợp. Khi cần nấu, chỉ lấy đúng một phần thay vì phải rã đông hoặc mở cả hộp lớn.

Túi dạng dẹt cũng dễ xếp chồng trong ngăn đông hơn hộp cứng, nhờ đó tiết kiệm đáng kể diện tích. Tuy nhiên, với thực phẩm sống, cần lưu ý vệ sinh tay, bề mặt chế biến và tránh tái sử dụng túi nếu nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

7. Làm túi lấy găng tay dùng một lần

Túi nhựa lớn hoặc túi zip cũng có thể biến thành một chiếc túi đựng găng tay khá tiện.

Chỉ cần tạo một khe nhỏ ở đáy túi, xếp găng tay dùng một lần vào bên trong rồi treo túi ở vị trí thuận tiện. Khi cần, người dùng kéo từng đôi hoặc từng chiếc từ phía dưới giống như hộp khăn giấy.

Cách sắp xếp này phù hợp với khu vực bếp, khu vệ sinh hoặc góc dọn dẹp, nơi găng tay thường xuyên được sử dụng nhưng dễ rơi vãi nếu để nguyên trong túi lớn.

8. Thay túi mỹ phẩm khi đi du lịch

Với những chuyến đi ngắn ngày, không phải lúc nào cũng cần mang theo một túi mỹ phẩm cồng kềnh.

Túi zip trong suốt có thể dùng để chia riêng kem chống nắng, đồ trang điểm, vật dụng vệ sinh cá nhân hoặc những chai lọ nhỏ. Ưu điểm là dễ nhìn thấy đồ bên trong, ít chiếm diện tích và thuận tiện nếu cần phân loại.

Tương tự, quần áo nhỏ, tất, đồ lót, phụ kiện, dây sạc hay thuốc men cũng có thể được chia theo từng nhóm. Một chiếc vali lộn xộn nhờ vậy dễ kiểm soát hơn nhiều.

9. Làm túi hứng vụn, bã hoặc chất thải nhỏ

Một số cửa hàng sử dụng túi nhựa nhỏ đặt ngay cạnh khu vực pha chế để hứng bã cà phê, vụn nguyên liệu hoặc những phần bỏ đi trong quá trình làm đồ uống.

Ý tưởng này cũng có thể áp dụng tại nhà. Chẳng hạn, treo một túi nhỏ cạnh khu vực pha cà phê để gom bã, cạnh bàn sơ chế để chứa vỏ rau củ hoặc cạnh bàn làm việc để đựng những loại rác nhỏ.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải thay túi liên tục nếu không cần thiết. Với rác khô, có thể ưu tiên hộp hoặc dụng cụ tái sử dụng để giảm lượng nhựa dùng một lần.

10. Bảo vệ một số vật dụng khỏi hơi nước và độ ẩm

Túi zip có khả năng hạn chế nước và hơi ẩm ở mức nhất định, vì vậy nhiều người dùng chúng để bảo vệ các vật dụng nhỏ khi đi biển, trời mưa hoặc ở nơi có độ ẩm cao.

Chẳng hạn, giấy tờ, dây sạc, pin dự phòng hoặc thiết bị nhỏ có thể được cho vào túi trước khi cất trong ba lô. Với máy ảnh và phụ kiện nhiếp ảnh, có người còn đặt thêm gói hút ẩm bên trong khi cất giữ ngắn hạn.

Riêng với điện thoại hoặc máy tính bảng trong phòng tắm, không nên coi túi zip là phụ kiện chống nước chuyên dụng. Hơi nóng, hơi nước và khả năng túi bị thủng hoặc khóa không kín vẫn có thể khiến thiết bị điện tử bị hư hỏng. Nếu thật sự cần sử dụng thiết bị gần nước, phụ kiện chống nước đạt chuẩn vẫn an toàn hơn.

11. Dùng làm túi đựng đồ uống trong một số tình huống

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện cách cho đồ uống nguội vào túi zip, đóng kín rồi mang theo.

Về mặt tiện lợi, cách này giúp giảm số lượng cốc hoặc bình cần mang. Tuy nhiên, đây không phải cách nên áp dụng thường xuyên. Túi phải là loại được nhà sản xuất xác nhận phù hợp để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không nên chứa đồ uống nóng và cũng không nên sử dụng nếu túi quá mỏng hoặc không rõ nguồn gốc.

Nếu dùng hằng ngày, bình nước hoặc cốc cá nhân vẫn là lựa chọn bền vững và chắc chắn hơn.

Một món đồ nhỏ nhưng đáng giá nhất ở cách sử dụng

Điểm thú vị của những mẹo trên không nằm ở chuyện một chiếc túi zip có thể "thay thế mọi thứ", mà ở cách người dùng nhìn lại những món đồ quen thuộc trong nhà.

Túi zip rẻ, gọn, trong suốt và dễ đóng mở nên có thể giải quyết rất nhiều nhu cầu nhỏ: chia đồ, chống ẩm, sắp xếp, tạo lớp đệm hay tiết kiệm diện tích. Chỉ cần sử dụng đúng hoàn cảnh, một món đồ vốn chỉ được xếp trong ngăn bếp lại có thể trở thành trợ thủ ở nhiều khu vực khác.

Dù vậy, không phải mẹo nào trên mạng cũng nên áp dụng máy móc. Với thực phẩm, đồ uống hoặc thiết bị điện tử, yếu tố an toàn vẫn cần được đặt lên trước sự tiện lợi. Và nếu một chiếc túi có thể rửa sạch, còn nguyên vẹn và phù hợp để tái sử dụng, việc tận dụng thêm vài lần cũng hợp lý hơn nhiều so với biến một mẹo tiết kiệm thành thói quen dùng nhựa một lần.