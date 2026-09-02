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Ngắm trọn nhan sắc tựa "nàng thơ" của Hoa hậu Tô Diệp Hà trong bộ ảnh đón Tết Độc lập

| | Lifestyle

Ngắm trọn nhan sắc tựa "nàng thơ" của Hoa hậu Tô Diệp Hà trong bộ ảnh đón Tết Độc lập

Nhân dịp 2/9, Hoa hậu Tô Diệp Hà tung bộ ảnh xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng nữ sinh giữa lòng phố cổ Hội An, như một cách lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.

Trong bộ ảnh, Hoa hậu Tô Diệp Hà xuất hiện dịu dàng với mái tóc thả tự nhiên đậm chất Á Đông, dạo bước qua những con phố, không gian mang đậm dấu ấn của phố cổ Hội An. Khán giả có thể bắt gặp hình ảnh một nàng thơ yên bình dưới giàn hoa giấy, rực rỡ bên những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, e ấp bên chiếc nón lá mộc mạc hay trang nghiêm dưới hàng cờ Tổ quốc. Tà áo trắng tinh khôi của Diệp Hà hiện lên thật dịu dàng và gần gũi, chạm đến trái tim người xem bằng sự mộc mạc, giản dị.

Trước đó, Hoa hậu Tô Diệp Hà vốn được công chúng biết đến là một người đẹp có niềm yêu thích đặc biệt với trang phục truyền thống của dân tộc. Cô từng nhiều lần thực hiện các bộ ảnh áo dài được đầu tư chỉn chu nhân các sự kiện văn hóa hay ngày lễ lớn trong năm. Đối với Tô Diệp Hà, áo dài không chỉ là trang phục thời trang, mà còn tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và là biểu tượng văn hoá, niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Nói về lý do lựa chọn tà áo dài trắng nữ sinh và Phố cổ Hội An để thực hiện bộ ảnh, Tô Diệp Hà cho biết: “Hà rất yêu thích, trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống, nên khi có dịp đến Hội An mình đã nghĩ ngay đến việc thực hiện một bộ ảnh kỉ niệm. Hà chọn mặc áo dài trắng vì nó gắn liền với tuổi trẻ, sự thanh thuần và nét đẹp của người con gái Việt. Khi khoác lên mình bộ trang phục này, Hà như được sống lại những năm tháng học trò và khi đứng giữa những bức tường vàng rêu phong, không gian cổ kính kết hợp cùng sắc đỏ kiêu hãnh của những lá cờ Tổ quốc mang lại cho Hà một cảm giác vô cùng thiêng liêng”.

“Hà tung bộ ảnh nhân dịp 2/9 như một cách thể hiện tình yêu, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời nhắc nhở bản thân về sự biết ơn cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hai tiếng “hoà bình” mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi để chúng ta có được ngày hôm nay, bên cạnh đó cũng là việc gìn giữ, trân trọng văn hóa dân tộc ” - Người đẹp nói thêm.

Thời gian này, ngoài những lịch trình cá nhân, Hoa hậu Tô Diệp Hà cũng tích cực tham gia các sự kiện văn hoá giải trí, đặc biệt là chuẩn bị cho việc chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 16/10/2026. Đây được xem như một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của Hoa hậu Tô Diệp Hà với lĩnh vực mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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