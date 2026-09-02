Chi 80 triệu mua nệm, sofa và bàn cà phê, dành 300m2 đất làm sân cỏ, trồng hoa: Người trẻ biến nhà thành nơi nghỉ dưỡng xịn nhất

Không phải kỳ nghỉ nào cũng bắt đầu bằng một chuyến đi. Với một số người, họ đã đầu tư cho căn nhà đủ để những ngày ở nhà cũng có cảm giác được nghỉ ngơi: một chiếc sofa thật êm, căn bếp để nấu món mình thích, khoảng vườn xanh để đọc sách, hay đơn giản là chiếc máy rửa chén giúp mình bớt đi một việc nhà.

Có một kiểu tận hưởng kỳ nghỉ ngày càng được nhiều người lựa chọn. Không vội tìm điểm đến, không xếp lịch trình dày đặc, cũng không nhất thiết phải rời khỏi thành phố. Thay vào đó, họ dành tiền và tâm sức để biến chính căn nhà của mình thành nơi có thể nghỉ ngơi, thư giãn và sống theo đúng nhịp riêng.

Với Thành Tất ở TP.HCM, đó là một căn hộ chỉ khoảng 50m2 nhưng gần như mọi khu vực đều được anh chăm chút để trở thành một không gian có thể thư giãn.

Với gia đình Nguyên Thảo - sở hữu khu vườn 6.000m2 ở Lâm Đồng có cây chôm chôm đang viral thì khoảng xanh và những tiện ích giúp giảm việc nhà mới là khoản đầu tư đáng giá.

Còn Bi Nguyễn ở Tây Ninh lại xây dựng ngôi nhà xoay quanh những điều mình yêu thích: nấu ăn, cắm hoa, đọc sách, làm vườn và sống chậm.

Ba cách đầu tư khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: căn nhà không chỉ để ở, mà còn phải phục vụ cho cách chủ nhân muốn tận hưởng thời gian của mình.

Muốn sống chill trước hết phải làm căn nhà đúng gu, đầu tư đúng thứ mình cần

Thành Tất (tên thật Tất Bảo Thành, sinh năm 1991, ở TP.HCM) hiện là nhà sáng tạo nội dung về daily vlog và lifestyle. Cuối năm 2025, nam TikToker mua một căn hộ khoảng 50m2 và dành khá nhiều tâm sức để hoàn thiện không gian sống.

Thành Tất bận bịu với việc decor nhà theo sở thích.

Với Thành Tất, tiêu chí mua sắm được xếp theo thứ tự chất lượng, thiết kế rồi mới đến giá thành. Phòng khách là nơi anh vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi nên cũng được đầu tư nhiều nhất. Anh đặt riêng sofa theo thiết kế, chọn nệm và chất da bò tốt, đồng thời nhập bàn cà phê từ nước ngoài.

“Ngoài nệm ra thì chắc chắn là ghế sofa rồi. Mình làm việc, nghỉ ngơi hay thư giãn đều ở góc này nên đặt riêng một chiếc sofa theo thiết kế, chọn nệm và chất da bò tương đối tốt, bàn cà phê cũng nhập từ nước ngoài về. Đâu đó khu vực này khoảng trên dưới 80 triệu”, Thành Tất chia sẻ.

Một góc phòng khách nhà Thành Tất.

Không chỉ nội thất, anh còn chú ý đến ánh sáng. Một chiếc đèn spotlight thông minh, dù không phải khoản chi quá lớn, lại được xem là món đồ đáng tiền vì có thể thay đổi đáng kể cảm giác của căn phòng.

Nếu Thành Tất tạo sự thư giãn bằng những món nội thất được lựa chọn kỹ, gia đình Nguyên Thảo - chủ nhân căn nhà có cây chôm chôm tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đang viral lại dành nhiều tâm sức hơn cho khoảng xanh quanh nhà.

Trong khuôn viên đất rộng khoảng 6.000m2, gia đình dành hơn 300m2 cho sân cỏ, cây xanh và hoa. Phần cảnh quan được chồng chị tự thiết kế, thi công và chăm sóc nên chi phí chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

Ngôi nhà rộng rãi, nhiều cây xanh của Nguyên Thảo.

Ở nhà thôi cũng có ảnh chill như đi nghỉ dưỡng cỡ này.

Trong nhà, phòng khách được bố trí khá tối giản với thảm, ghế thư giãn, đèn, nến, hoa và đặc biệt là mảng kính rộng 4,6m nhìn thẳng ra bãi cỏ.

Nhờ vậy, một góc nhà có thể trở thành nơi uống cà phê sáng, uống trà chiều, đọc sách hay xem phim mà không cần thêm quá nhiều tiện ích.

“Ý tưởng của hai vợ chồng là dành nhiều không gian cây xanh và bãi cỏ để mỗi ngày ở nhà đều như được nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc, đồng thời có chỗ cho con trẻ chạy nhảy, vui chơi”, Nguyên Thảo chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, nhưng Bi Nguyễn luôn muốn một ngày được sống ở nơi bớt xô bồ hơn. Giữa năm 2024, anh biến mong muốn đó thành hiện thực khi xây một căn nhà vườn khoảng 120m2 ở Tây Ninh (Long An cũ), cách trung tâm TP.HCM khoảng 30km, với chi phí xây dựng khoảng 700 triệu đồng.

Bi Nguyễn về Tây Ninh xây căn nhà riêng, mang lại cảm giác bình yên.

Với Bi Nguyễn, một căn nhà đáng sống trước hết phải đúng với phong cách và sở thích của người ở. Anh chia nội thất thành hai nhóm: những món sử dụng lâu dài như giường, bàn, thiết bị điện tử sẽ được đầu tư kỹ về chất lượng; còn rèm, tranh hay đồ decor có thể thay đổi theo mùa hoặc cảm xúc.

Anh cũng không cho rằng nhà phải hoàn thiện tất cả ngay từ đầu. Sống trong không gian ấy, hiểu mình thực sự cần gì rồi bổ sung dần đôi khi lại là cách đầu tư hợp lý hơn.

Hai khu vực được Bi Nguyễn ưu tiên nhất là phòng bếp và phòng ngủ. Anh vốn thích nấu ăn vì đây là cách giảm stress sau những ngày làm việc, nên đầu tư một chiếc tủ lạnh tốt và một chiếc bàn lớn bằng gỗ tràm. Chiếc bàn vừa để ăn uống, làm việc, vừa trưng bày những món đồ gốm anh sưu tầm.

Anh chàng đam mê nấu ăn nên rất đầu tư cho khu bếp.

Phòng ngủ lại được đầu tư vào chiếc giường và nệm, bởi theo anh, đã về nhà để nghỉ thì một giấc ngủ ngon là điều không thể thiếu.

Bên trong phòng ngủ.

“Mình nghĩ sự thư giãn không chỉ đến từ việc cơ thể được nghỉ ngơi, mà còn đến từ thị giác. Khi sống trong một không gian mà mọi thứ mình nhìn thấy đều đúng với sở thích, tự nhiên mình cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn”, Bi Nguyễn chia sẻ.

Nhìn từ ba cách đầu tư này, “nhà chill” không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải có thật nhiều đồ đắt tiền. Người chọn sofa tốt, người dành tiền cho khu vườn, người lại ưu tiên căn bếp hay một chiếc giường thật thoải mái.

Điểm chung là họ đang dùng tiền để mua lấy trải nghiệm sống ngay trong chính ngôi nhà của mình - để khi kỳ nghỉ đến, ở nhà cũng không có nghĩa là “không đi đâu cả”, mà là được sống đúng theo cách mình muốn.

Chi tiền cho thứ giúp mình có thêm thời gian để nghỉ, ở nhà như thế mới sướng

Nếu nội thất giúp căn nhà đẹp và đúng gu hơn, những khoản đầu tư khác lại giải quyết một nhu cầu thực tế hơn: làm sao để ở nhà mà vẫn thật sự được nghỉ?

Với gia đình Nguyên Thảo, máy rửa chén và robot lau nhà là hai món được đánh giá “đáng tiền” nhất sau khi làm nhà. Không quá nổi bật về mặt thẩm mỹ, nhưng chúng giúp gia chủ bớt đi những việc lặp lại mỗi ngày để có thêm thời gian cho gia đình và bản thân.

Một cái cây cũng có thể mang lại giá trị tương tự. Cây chôm chôm được mẹ chị trồng từ khoảng 15 năm trước vừa tạo bóng mát, thêm mảng xanh, vừa trở thành nơi cả nhà thường ngồi ăn uống, trò chuyện. Với Nguyên Thảo, đó là một phần của ngôi nhà không thể quy ra bằng giá tiền.

Cây chôm chôm viral trên mạng xã hội của Nguyên Thảo.

Bi Nguyễn cũng nhìn giá trị của những món đồ theo cách ấy. Những bình gốm, hoa hay đồ dùng trong bếp có thể không phải món nào cũng đắt, nhưng nếu mỗi ngày nhìn thấy chúng vẫn cảm thấy đẹp và vui, anh cho rằng đó đã là một khoản đầu tư xứng đáng.

Còn Thành Tất lại có cả hai kiểu “đáng tiền”: một chiếc sofa giá cao nhưng được sử dụng mỗi ngày, và những món nhỏ như đèn spotlight thông minh nhưng có thể thay đổi đáng kể cảm giác của không gian.

Sau cùng, “đáng tiền” trong một căn nhà không nhất thiết đồng nghĩa với “đắt tiền”. Đó có thể là món đồ giúp mình bớt một việc, một góc nhà khiến mình muốn ở lại lâu hơn, hay đơn giản là thứ khiến mình thấy vui mỗi khi nhìn thấy.

Điều này càng rõ vào những ngày nghỉ lễ. Với Thành Tất, kỳ nghỉ không cần một lịch trình đặc biệt. Anh chỉ nghỉ làm, ăn những món mình thích, xem phim, ăn trái cây và dành khoảng 15-20 phút cuối ngày ngắm hoàng hôn từ căn nhà.

Gia đình Nguyên Thảo lại dự định đón thêm người thân và bạn bè, để trẻ nhỏ chạy nhảy trên bãi cỏ, chơi bóng, dựng lều và picnic ngay tại nhà.

Còn Bi Nguyễn có thể bắt đầu ngày nghỉ bằng việc mua hoa, đi chợ, nấu một bữa ăn mình thích rồi đọc sách, xem phim hoặc tập yoga. Điện thoại cũng được hạn chế để anh thực sự sống chậm lại.

Ở nhà nấu ăn, cắm hoa.

Ba cách tận hưởng khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều: khi căn nhà đã được đầu tư để phục vụ đúng nhu cầu của người ở, “ở nhà” không còn đồng nghĩa với một kỳ nghỉ thiếu hoạt động.

5 ngày nghỉ lễ vì thế không nhất thiết phải được tính bằng số điểm đến đã đi qua. Đôi khi, một kỳ nghỉ đáng giá chỉ đơn giản là có đủ thời gian để sống theo cách mình muốn - ngay trong căn nhà mà mình đã dành tiền và tâm sức để tạo ra.