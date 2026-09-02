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Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD

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Hãng độ xe Ba Lan Carlex Design giới thiệu G-Stallion, phiên bản đặc biệt của Mercedes G-Class với giá 3,5 triệu USD cùng nhiều chi tiết thủ công.

Hãng độ xe Ba Lan Carlex Design vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên “G-Stallion”, dựa trên dòng xe Mercedes G-Class. Với mức giá 3,5 triệu USD, mẫu xe độc quyền này được trưng bày tại Triển lãm quốc tế về săn bắn và cưỡi ngựa tại Abu Dhabi cuối tháng 8 vừa qua.

Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD- Ảnh 1.

Trong những năm gần đây, Carlex Design đã khẳng định được vị thế riêng biệt trong ngành độ xe, không chỉ đơn thuần lắp đặt bodykit hay vành xe hầm hố, mà còn hợp tác với các nghệ nhân để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật di động. G-Stallion là một minh chứng rõ nét cho hướng đi này, với điểm nhấn nổi bật nằm ở phần nóc xe.

Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD- Ảnh 2.

Quá trình tạo hình nóc xe bắt đầu từ một tấm nhôm phẳng, sau đó được các nghệ nhân gò thủ công bằng các công cụ kim loại truyền thống và khuôn gỗ. Sau khi hoàn thiện hình dạng, các họa sĩ tiến hành sơn tỉ mỉ, chủ yếu sử dụng tông màu đen và bạc, kết hợp với các điểm nhấn màu vàng.

Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD- Ảnh 3.

Đặc biệt, nóc xe được trang trí bằng hình ảnh một con ngựa lớn, bao quanh bởi các họa tiết hoa văn phức tạp. Theo Carlex Design, riêng phần nóc đã tiêu tốn hơn 3.000 giờ làm việc thủ công.

Ngoài phần nóc độc đáo, G-Stallion còn được trang bị bodykit với vè bánh xe mở rộng, cản trước và sau thiết kế mới, cùng với các đường kẻ chỉ và logo thương hiệu tùy chỉnh.

Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD- Ảnh 4.

Không gian nội thất cũng được chăm chút tỉ mỉ, với da thuộc màu hạt dẻ bọc toàn bộ ghế, ốp cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và cụm điều khiển trung tâm. Nội thất nổi bật với các chi tiết kim loại thật và khóa cài, kết hợp với nhiều bề mặt sử dụng vật liệu Alcantara mềm mại.

Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD- Ảnh 5.

Việc Carlex Design chọn Abu Dhabi làm nơi ra mắt G-Stallion được cho là một chiến lược thông minh, nhằm tiếp cận nhóm khách hàng thượng lưu sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm độc bản và chế tác thủ công tinh xảo.

Mercedes-Benz G-Class là dòng SUV địa hình hạng sang ra mắt lần đầu năm 1979, nổi bật với thiết kế vuông vức đặc trưng, kết cấu chắc chắn và khả năng vận hành địa hình mạnh mẽ.

Trải qua nhiều thế hệ, G-Class vẫn duy trì kiểu dáng đặc trưng nhưng được bổ sung ngày càng nhiều công nghệ, tiện nghi và các phiên bản hiệu suất cao. Mẫu xe kết hợp khả năng off-road, độ bền và tiện nghi cao cấp, trở thành một trong những dòng xe mang tính biểu tượng của hãng.

Theo Hùng Cường

VTC News

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