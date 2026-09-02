Mai Davika khoe "siêu vòng 2" ở khu nghỉ dưỡng đắt nhất Việt Nam

Mai Davika từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual tạc tượng nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Không chỉ gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên còn nổi tiếng với vóc dáng siêu mảnh, đặc biệt là vòng eo mỏng dính. Thân hình thanh thoát cùng vòng eo gần như không có mỡ thừa trở thành một trong những đặc điểm làm nên sức hút riêng của Mai Davika.

Mới đây, mỹ nhân xứ Chùa Vàng tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh thả dáng tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Việt Nam. Những khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn đẹp như ảnh tạp chí một lần nữa chứng minh sức hút khó rời mắt của ngôi sao sinh năm 1992.

Mai Davika "thả dáng" trong chuyến nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Không hổ danh là Mai Davikah, body của nữ diễn viên "khô" đến độ không có một chút mỡ thừa. Nữ diễn viên sở hữu phần thân trên thon gọn, bờ vai và cánh tay thanh thoát, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu tạo nên độ tương phản ấn tượng với phần hông. Khi diện bikini, đường cong cơ thể càng được tôn lên rõ rệt, từ vòng eo thắt gọn đến phần bụng phẳng lì, săn chắc, cơ bụng số 11 rõ nét. Tỷ lệ eo – hông nổi bật cùng đôi chân dài giúp tổng thể body của mỹ nhân Thái Lan trông thanh thoát, quyến rũ và khoẻ khoắn.

Body săn chắc không chút mỡ thừa của nữ diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, Mai Davika còn khiến người xem khó rời mắt khi diện 1 thiết kế cut-out táo bạo, với những mảng vải mỏng màu xanh pha ánh ánh kim được xử lý bất đối xứng, khéo léo ôm lấy cơ thể và tạo điểm nhấn ở phần thân trước. Những khoảng hở được sắp đặt vừa đủ càng làm nổi bật vòng eo thon cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng của mỹ nhân xứ chùa Vàng. Phần tà vải mềm mại buông xuống theo chuyển động giúp tổng thể thêm bay bổng, tương phản thú vị với vẻ gợi cảm của trang phục. Từ cách tạo dáng đến thần thái, Mai Davika trông chẳng khác gì đang thực hiện một bộ ảnh thời trang cho tạp chí, vừa quyến rũ, sang trọng lại mang đậm chất nghỉ dưỡng.

Visual sắc sảo, xinh đẹp không góc chết của nữ diễn viên. Mỹ nhân đình đám lựa chọn lối makeup tông hồng ngọt ngào, kết hợp với phần mắt đánh sắc để làm nổi bật thêm cho diện mạo.

Thậm chí, ngay cả khi diện đồ casual với áo crop top phối cùng quần jeans, vòng eo "con kiến" phẳng lì cùng đường thắt eo sexy của Mai Davika vẫn chiếm trọn spotlight trong khung hình. Vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể đẹp giúp nữ diễn viên thêm phần nổi bật, cuốn hút.

Ngay cả khi diện đồ casual, Mai Davika vẫn khiến dân tình khó rời mắt.

Ảnh: IGNV.