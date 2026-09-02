Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cái giá phải trả của Đàm Vĩnh Hưng

| | Lifestyle

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về cái giá phải trả của mình.

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về việc bản thân vượt qua mọi lời chê bai. Anh nói: "Tôi phải hứng chịu nhiều lời chê bai, chỉ trích lắm, lên tới mấy thúng chứ không phải một, hai lời chê.

Có những thứ khiến tôi tức lắm, đi tắm cũng nghĩ tới. Cái nết tôi vậy. Dù tôi đã tự dặn lòng mình là không quan tâm đến những lời chê bai, không nghe, không đọc nhưng nhiều khi chỉ cần đọc một bình luận là tôi tức dễ sợ.

Tôi tức vì ngươi ta nói sai, không đúng, hiểu lầm về tôi. Tôi phải tìm mọi cách để chứng minh, làm người ta sáng mắt ra, không cách này thì cũng bằng cách khác.

Cái giá phải trả của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng

Ngược lại, có những lời khen khiến tôi hãnh diện, sung sướng và có động lực để tôi đi tới, tiếp tục làm việc. Ít ra vẫn có người nhìn nhận đúng đắn, chịu hiểu, chịu công nhận những gì tôi làm. Tôi thích lắm, có động lực để làm tiếp những điều tốt đẹp.

Sau này tôi nhận ra rằng, những người khuất mặt khuất mày không đáng để tôi bận tâm. Họ chỉ nói trên mạng xã hội thôi, chứ khi tôi bước ra ngoài thực tế đâu có ai tỏ thái độ tiêu cực với tôi, mọi người vẫn luôn vui vẻ, hồ hởi, xúm lại xin chụp hình vui muốn chết.

Có thể những người kia gặp vấn đề gì trong cuộc sống, mất tiền mất bạc hay gì đó, tức tối lên rồi chửi tôi một vài câu cho vui thôi, chứ trong thâm tâm họ cũng chẳng có ý gì với mình.

Cái giá phải trả của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2.

Thậm chí, nhiều lần tôi cãi nhau với antifan một hồi, cãi không lại, antifan xin làm fan tôi luôn. Vui lắm! Cái này là có thật 100%, tôi không bịa. Những người đó bây giờ vẫn còn sống, vẫn đang chơi với tôi luôn.

Đó là những điều có thật trong cuộc sống một người nghệ sĩ, không thể tránh khỏi. Chưa kể còn gia đình, người thân, cha mẹ tôi nữa. Nhiều khi cha mẹ đọc được những bình luận vu khống, bịa đặt như thế họ cũng buồn lắm, lo lắng cho tôi lắm.

Nhưng được cái má tôi lúc còn sống cũng ngang ngửa tôi, chẳng bận tâm đến những lời nói đó.

Tôi cũng về bảo với gia đình rằng, bây giờ mình ngồi ở vị trí này, được nhận lương nhiều hơn xã hội, được nổi tiếng, được ăn trên ngồi trước thì cũng phải có trả giá chứ, phải biết chấp nhận thôi".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đoàn tàu "quý tộc" 2 tầng nối Hà Nội với nơi sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương từ 20/9 kín vé dịp nghỉ lễ: Không gian sang xịn, đủ trải nghiệm như "bảo tàng di động"

Đoàn tàu "quý tộc" 2 tầng nối Hà Nội với nơi sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương từ 20/9 kín vé dịp nghỉ lễ: Không gian sang xịn, đủ trải nghiệm như "bảo tàng di động" Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức miễn phí 100% dịch vụ này vào ngày 2/9

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức miễn phí 100% dịch vụ này vào ngày 2/9 Nổi bật

Gia đình 3 người sống 7 năm trong căn nhà 170m² cạnh đồi chè: Càng ở lâu càng đẹp, bí quyết nằm ở cách họ “nuôi” không gian

Gia đình 3 người sống 7 năm trong căn nhà 170m² cạnh đồi chè: Càng ở lâu càng đẹp, bí quyết nằm ở cách họ “nuôi” không gian

07:40 , 02/09/2026
Cảnh tượng ở một điểm du lịch nổi tiếng dịp 2/9: Càng về tối, dòng người càng đông

Cảnh tượng ở một điểm du lịch nổi tiếng dịp 2/9: Càng về tối, dòng người càng đông

07:28 , 02/09/2026
Tối 31/8, CEO Phạm Kim Dung có hành động "gây sốt"

Tối 31/8, CEO Phạm Kim Dung có hành động "gây sốt"

07:09 , 02/09/2026
Hai lần Messi chia tay ĐT Argentina: Từ những giọt nước mắt tủi nhục năm 2016 đến loạt danh hiệu lẫy lừng sau 10 năm huy hoàng

Hai lần Messi chia tay ĐT Argentina: Từ những giọt nước mắt tủi nhục năm 2016 đến loạt danh hiệu lẫy lừng sau 10 năm huy hoàng

07:05 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên