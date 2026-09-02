Cảnh tượng ở một điểm du lịch nổi tiếng dịp 2/9: Càng về tối, dòng người càng đông
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Theo Tâm An 02-09-2026 - 07:28 AM |
Lifestyle
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Càng về chiều tối, lượng người đổ về càng đông, khiến nhiều tuyến đường và khu vực ven sông Hoài chật kín; có thời điểm dòng khách phải nhích từng bước.
Do dòng người đông đúc, nên nhiều thời điểm, du khách muốn kiếm được vị trí lý tưởng để chụp ảnh cũng không dễ. Trong ảnh, nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt check-in tại một góc phố rợp hoa giấy.
Dịp này, rất nhiều người dân và du khách thả hoa đăng cầu bình an trên sông Hoài. Do đó, những người làm dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh có những ngày khá bận rộn.
Phố lồng đèn tại chợ đêm trở thành địa điểm "sống ảo" không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào khi đến phố cổ Hội An. Mỗi lượt chụp ảnh tại các cửa hàng bán đèn lồng du khách sẽ phải trả 10.000 - 20.000 đồng.
Chị Young-mi (du khách Hàn Quốc) hào hứng chia sẻ: “Hội An đẹp như một bức tranh. Tôi rất thích cuộc sống và con người nơi đây. Phố cổ vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc nhưng cũng rất nhộn nhịp, tươi vui. Tôi sẽ giới thiệu Hội An với bạn bè và chắc chắn sẽ quay trở lại nếu có dịp”.
Từ trên cao, Hội An rực sáng bên sông Hoài, dòng người vẫn đông nhưng phố cổ vẫn giữ được vẻ nên thơ, bình yên và đầy sức sống, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
Theo Tâm An
Đời sống & Pháp luật
Theo
Đời sống & Pháp luật
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