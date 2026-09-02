Cảnh tượng ở một điểm du lịch nổi tiếng dịp 2/9: Càng về tối, dòng người càng đông

Chị Young-mi (du khách Hàn Quốc) hào hứng chia sẻ: “Hội An đẹp như một bức tranh. Tôi rất thích cuộc sống và con người nơi đây. Phố cổ vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc nhưng cũng rất nhộn nhịp, tươi vui. Tôi sẽ giới thiệu Hội An với bạn bè và chắc chắn sẽ quay trở lại nếu có dịp”.