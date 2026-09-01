Du khách chen chân đi chợ mua hải sản Quảng Ninh
Theo Hoàng Dương |
01-09-2026 - 20:00 PM |
Thị trường
Sáng sớm ngày nghỉ lễ, rất đông du khách đến các khu chợ truyền thống ở Quảng Ninh tìm mua hải sản. Dù sức mua tăng mạnh nhưng mức giá nhiều loại hải sản tươi sống chỉ nhỉnh ngày thường.
- 01-01-2060
- 01-09-2026
- 01-09-2026
Theo Hoàng Dương
Tiền phong
Theo Tiền phong
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