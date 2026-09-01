Du khách chen chân đi chợ mua hải sản Quảng Ninh

Khác với việc mua hải sản tại các cửa hàng thông thường, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp quan sát tôm, cua, cá, ốc còn sống trong các chậu nước. Những rổ cua được buộc dây gọn gàng, các chậu tôm, bề bề﻿, ốc liên tục sục khí tạo nên một không gian đặc trưng của khu chợ hải sản ven biển.