Khám xét phòng 402, khởi tố Nguyễn Hải Sơn SN 1996

Ngày 30/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, trước đó vào ngày 21/8, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1996, trú tại tổ 68, khu phố 20, phường Cẩm Phả và Hoàng Bùi N.A, sinh năm 2005, trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra.

Qua xét nghiệm nhanh, Nguyễn Hải Sơn và Hoàng Bùi N.A đều cho kết quả dương tính với chất ma túy Ketamine.

Làm việc tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 402, trong một căn hộ tại phường Hạ Long vào rạng sáng cùng ngày.

Tiến hành khám xét phòng 402, Cơ quan Công an thu giữ 1 bật lửa ga màu vàng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, trên bề mặt có bám dính chất ma túy. Các vật chứng được thu giữ, bảo quản để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Sơn về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Bùi N.A về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” và bàn giao đối tượng cho Công an phường Hồng Gai lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.