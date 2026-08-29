Khám xét 3 địa điểm, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y chứa chất cấm: Bắt tạm giam Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Kim Thoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả dưới danh nghĩa "thuốc đông y gia truyền". Các đối tượng bị cáo buộc tự pha trộn thuốc tân dược với nguyên liệu đông y, đóng gói, dán nhãn giả để bán qua mạng xã hội.

Qua khám xét 3 địa điểm, lực lượng Công an thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, 50kg bột thuốc tân dược đã được xay sẵn cùng hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y đã hoàn thiện.

Các trang Fanpage Facebook các đối tượng lập để quảng cáo, bán thuốc

Dựng "thương hiệu lương y" để bán thuốc qua mạng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp. Một số sản phẩm được quảng cáo là "thuốc gia truyền chuyên trị bệnh viêm khớp, viêm mũi của lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam" được rao bán trên Facebook dưới dạng thuốc đông y chữa bệnh.

Một số người mua sau khi sử dụng phản ánh không khỏi bệnh mà còn có biểu hiện đau hơn.

Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung xác minh các Fanpage và tài khoản Facebook liên quan, qua đó xác định vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn (SN 1986) và Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1986), cùng trú tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, có liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên.

Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2020, nhận thấy nhu cầu của nhiều người đối với các sản phẩm được quảng cáo chữa viêm khớp, viêm xoang, Mẩn và Phương nảy sinh ý định tự sản xuất để bán kiếm lời.

Mặc dù không được đào tạo chuyên môn về y, dược và không được cấp phép sản xuất thuốc, hai đối tượng vẫn mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn rồi tự tổ chức sản xuất thuốc dưới dạng viên và dạng bột.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Đáng chú ý, các đối tượng còn dựng "thương hiệu lương y" để tạo niềm tin với khách hàng. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định không có lương y nào tên Nguyễn Văn Sáu và Đỗ Thái Nam có địa chỉ như thông tin được in trên tem, nhãn sản phẩm. Đây thực chất là những cái tên được các đối tượng sử dụng để tạo vỏ bọc về nguồn gốc sản phẩm và đánh vào tâm lý người bệnh.

Nghiền thuốc tân dược, trộn với nguyên liệu đông y

Để sản phẩm có tác dụng giảm đau, chống viêm, Huỳnh Văn Mẩn mua hỗn hợp thuốc tân dược của Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1977, trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Hỗn hợp này gồm paracetamol, dexamethasone, chlorpheniramine và các vitamin B1, B6, B12. Sau đó, Mẩn phối trộn hỗn hợp thuốc tân dược với nguyên liệu đông y theo tỷ lệ tự tính toán.

Các đối tượng tiếp tục chế biến hỗn hợp thành thuốc dạng viên hoặc dạng bột, đóng gói, dán tem, nhãn mang tên "Lương y Nguyễn Văn Sáu" và "Đông y Đỗ Thái Nam", rồi đưa lên mạng xã hội quảng cáo dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền chữa viêm khớp, viêm xoang.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ được các đối tượng thực hiện chủ yếu thông qua không gian mạng. Các Fanpage Facebook được lập để đăng tải hình ảnh, nội dung quảng cáo, chạy quảng cáo nhằm tiếp cận những người có nhu cầu chữa bệnh tại nhiều địa phương.

Khi có khách hàng, các đối tượng tư vấn, chốt đơn rồi gửi sản phẩm qua dịch vụ chuyển phát. Ngoài bán trực tiếp cho người sử dụng, các đối tượng còn bán sỉ cho các đầu mối tại nhiều địa phương để tiếp tục quảng cáo, bán lại, trong đó có một số đối tượng tại Thanh Hóa.

Thu giữ hơn 100.000 sản phẩm, nhiều nguyên liệu và máy móc

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 3 địa điểm, thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, 50kg bột thuốc tân dược đã được xay sẵn để trộn với nguyên liệu đông y và hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y đã hoàn thiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói phục vụ việc sản xuất.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định toàn bộ các mẫu sản phẩm ghi là thuốc đông y đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine.

Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế.

Địa điểm nơi các đối tượng sản xuất thuốc đông y chứa chất cấm. Ảnh:Công an tỉnh Thanh Hoá

Kết quả điều tra xác định, các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền thực chất được tạo ra bằng cách nghiền thuốc tân dược thành bột, trộn với nguyên liệu đông y rồi chế biến thành dạng viên hoặc dạng bột. Các hoạt chất hóa dược được đưa vào sản phẩm nhưng không được thể hiện trên tem, nhãn.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù nhận thức việc sử dụng thuốc tân dược để pha trộn vào nguyên liệu đông y là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, các đối tượng vẫn cố tình thực hiện nhằm thu lợi.

Căn cứ kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Kim Thoa. Riêng Nguyễn Thị Bích Phương do đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, phương thức, thủ đoạn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán, tiêu thụ thuốc giả và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.