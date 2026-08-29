Công an đưa 19 người về trụ sở làm việc để điều tra về số tiền 47.241.000 đồng

‎Trước đó, Khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 24/8, tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương có tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, Công an xã Vĩnh Xương đã kết hợp cùng Đồn biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng triển khai lực lượng đến kiểm tra, xác minh.

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, cùng tang vật tại hiện trường (Ảnh: Công an An Giang).

Qua kiểm tra tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, có sử dụng cựa sắt, ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm 18 xe mô tô các loại, 02 con gà trống đã chết, 04 cặp cựa gà, 04 cặp băng keo và số tiền tang vật thu giữ trên người các đối tượng, tổng cộng 47.241.000 đồng.

Công an xã Vĩnh Xương đã lập biên bản vụ việc, tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện có liên quan và mời những người tham gia đánh bạc về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Các đối tượng tham gia đá gà được đưa về trụ sở Công an để làm việc (Ảnh: Công an An Giang).

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khi phát hiện các đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh, xử lý.