Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to trong kỳ nghỉ lễ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay 29 - 30/8, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, riêng Đông Bắc Bộ ngày 30/8 mưa giảm.

Đợt mưa cao điểm ở Bắc Bộ tập trung từ đêm 30/8 đến đêm 31/8 - thời gian này được dự báo xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1-2/9, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động di chuyển, vui chơi ngoài trời.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất 23 - 27 độ C, cao nhất 29 - 33 độ C.

Riêng tại Hà Nội từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8 khả năng mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9 có mưa rào và dông vài nơi.

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Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Từ chiều tối ngày 30/8-02/9: khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

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