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Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to trong kỳ nghỉ lễ

| | Xã hội

Theo dự báo, cao điểm của đợt mưa lớn tại Bắc Bộ tập trung từ đêm 30/8 đến đêm 31/8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay 29 - 30/8, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, riêng Đông Bắc Bộ ngày 30/8 mưa giảm.

Đợt mưa cao điểm ở Bắc Bộ tập trung từ đêm 30/8 đến đêm 31/8 - thời gian này được dự báo xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1-2/9, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động di chuyển, vui chơi ngoài trời.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất 23 - 27 độ C, cao nhất 29 - 33 độ C.

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to trong kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Riêng tại Hà Nội từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8 khả năng mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2026

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Từ chiều tối ngày 30/8-02/9: khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết một số địa điểm du lịch nổi tiếng:

Sapa (Lào Cai) Có lúc có mưa rào và dông; riêng thời kì từ đêm 29/8-01/9 có mưa, mưa vừa và dông.
Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 28/8-01/9 xác suất mưa: 70-80%.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-200C.
Nhiệt độ cao nhất: 24-270C; ngày 31/8-01/9 23-250C.
Hạ Long Có lúc có mưa rào và dông; riêng thời kì từ đêm 29/8-01/9 có mưa, mưa vừa và dông.
Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 28/8-01/9 xác suất mưa: 70-80%.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-330C.
Thuận Hóa (Tp. Huế) Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ ngày 31-02/9 có lúc có mưa rào và dông.
Ngày 29-30/8 xác suất mưa: <10%; ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 35-370C; ngày 31/8-02/9: 30-330C.
Hải Châu (Tp. Đà Nẵng) Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ ngày 31/8-02/9 chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xác suất mưa: 5-15%; chiều tối ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 55-60%.
Gió Tây Nam 2-4m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-290C.
Nhiệt độ cao nhất: 35-370C; ngày 31/8-02/9: 30-330C.
Quy Nhơn Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 31/8-02/9 ngày nắng, đêm không mưa.
Xác suất mưa: 10-20%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-300C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-360C.
Nha Trang Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 31/8-02/9 ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông.
Xác suất mưa: 10-20%; chiều tối ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 55-60%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C.
Nhiệt độ cao nhất: 33-360C.
Xuân Hương (Đà Lạt) Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây đến Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C.
Nhiệt độ cao nhất: 21-230C.
Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-340C.
Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ) Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-330C.

 

 

 
 

Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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