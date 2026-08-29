Từ 5/10/2026: Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng 810.000 đồng/tháng nếu thuộc trường hợp này

Từ đầu tháng 10/2026, một nhóm người trong độ tuổi từ 60 đến dưới 75 sẽ được áp dụng mức trợ cấp xã hội hằng tháng mới theo quy định.

CÂU HỎI 1: Mức chuẩn trợ giúp xã hội

Câu hỏi: Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ tính khoản trợ cấp này theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP là bao nhiêu?

A. 360.000 đồng/tháng

B. 540.000 đồng/tháng ✔

C. 720.000 đồng/tháng

D. 900.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng chung được quy định là 540.000 đồng/tháng làm căn cứ xác định mức trợ cấp.

Công dân từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được hưởng hệ số 1,5 so với mức chuẩn này, tương ứng với khoản trợ cấp 810.000 đồng/tháng (540.000 x 1,5) áp dụng từ ngày 05/10/2026.

Đáp án đúng là: B. 540.000 đồng/tháng

CÂU HỎI 2: Điều kiện người phụng dưỡng

Câu hỏi: Ngoài tiêu chuẩn hộ nghèo, đối tượng này cần đáp ứng thêm điều kiện gì về người phụng dưỡng?

A. Không có người phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội ✔

B. Có hai người phụng dưỡng trở lên nhưng tất cả đều không có thu nhập ổn định

C. Đang sống độc thân và không có con cái sinh sống trên cùng địa bàn cấp xã

D. Đã hết tuổi lao động và không có nguồn thu nhập phụ từ sản xuất nông nghiệp

Giải thích:

Bên cạnh độ tuổi và tiêu chuẩn hộ nghèo, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng khi thuộc một trong hai trường hợp: không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này cũng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Quy định này bảo đảm nguồn lực hỗ trợ của nhà nước được tập trung ưu tiên cho các đối tượng thực sự thiếu hụt chỗ dựa kinh tế và gia đình.

Đáp án đúng là: A. Không có người phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội

Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. (Ảnh: VTV)

CÂU HỎI 3: Thời hạn giải quyết thủ tục

Câu hỏi: Thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã thẩm định và quyết định trợ cấp là bao nhiêu ngày làm việc?

A. 03 ngày làm việc

B. 05 ngày làm việc

C. 07 ngày làm việc ✔

D. 15 ngày làm việc

Giải thích:

Quy trình xử lý hồ sơ trợ cấp xã hội theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP được quy định chặt chẽ nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (gửi trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công, bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú có trách nhiệm đối soát thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến hành thẩm định và ra quyết định chi trả trợ cấp hằng tháng cho đối tượng.

Đáp án đúng là: C. 07 ngày làm việc

CÂU HỎI 4: Thời điểm tính hưởng trợ cấp

Câu hỏi: Thời điểm bắt đầu tính hưởng trợ cấp hằng tháng cho đối tượng được xác định thế nào?

A. Tính từ ngày đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận Một cửa

B. Tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định ✔

C. Tính từ tháng liền kề sau tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký

D. Tính từ ngày Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành trên thực tế

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng như kinh phí hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định cho hưởng.

Căn cứ này giúp thống nhất việc quản lý tài chính và chi trả ngân sách xã hội tại địa phương, đồng thời bảo đảm đối tượng thụ hưởng sớm nhận được chính sách ngay trong tháng quyết định cho hưởng trợ cấp được ban hành.

Đáp án đúng là: B. Tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định

CÂU HỎI 5: Thời điểm thôi hưởng trợ cấp

Câu hỏi: Khi đối tượng qua đời hoặc không còn đủ điều kiện, thời gian thôi hưởng tính từ lúc nào?

A. Từ ngày đối tượng qua đời hoặc phát hiện không còn đủ điều kiện

B. Từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thôi hưởng

C. Từ tháng ngay sau tháng đối tượng qua đời hoặc không đủ điều kiện ✔

D. Từ ngày đầu tiên của quý tiếp theo thời điểm phát hiện sự việc

Giải thích:

Khi đối tượng đang thụ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bị chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét và quyết định thôi hưởng chế độ.

Thời gian thôi hưởng được áp dụng chính thức kể từ tháng ngay sau tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện. Quy định này tạo khoảng thời gian chuyển tiếp rõ ràng, giúp công tác quản lý tài chính công khai, minh bạch và giải quyết chính xác quyền lợi của người dân.

Đáp án đúng là: C. Từ tháng ngay sau tháng đối tượng qua đời hoặc không đủ điều kiện

Nguyệt Phạm