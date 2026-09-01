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Mitsubishi Triton thêm bản đặc biệt: Độ ống thở, giá nóc chính hãng khiến dân off-road phát thèm

| | Thị trường

Mitsubishi Triton vừa có thêm phiên bản đặc biệt mang tên Savana Sertões tại thị trường Brazil, nhằm vinh danh giải đua Sertões International Rally.

Mitsubishi Triton Savana Sertões tại thị trường Brazil được phát triển nhằm vinh danh Sertões International Rally – giải đua địa hình xuyên quốc gia quy mô nhất châu Mỹ và lớn thứ hai thế giới chỉ sau Dakar Rally. Lấy cảm hứng từ những cỗ xe đua vượt qua các hành trình khắc nghiệt, Triton Savana Sertões sở hữu diện mạo đậm chất dã ngoại cùng loạt phụ kiện off-road chính hãng lắp sẵn ngay từ nhà máy.

Khác với ngoại thất nguyên bản, Triton Savana Sertões chỉ sở hữu duy nhất một tùy chọn màu sơn ngoại thất là màu xám xi-măng Cinza Concrete (Concrete Spot Gray), kết hợp cùng các điểm nhấn màu cam Sertões tương phản trên đầu ống thở, viền đèn sương mù, ốp mâm và dải decal 4x4. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, đi kèm bộ lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac RT chuyên dụng.

Điểm đáng giá nhất cho dân chơi off-road là hệ thống ống thở đặt dọc cột A, giúp nâng khả năng lội nước của xe lên tới 800 mm. Phía trên cabin là bộ giá nóc (roof rack) bằng thép chịu lực (tải trọng tối đa 50 kg) được tích hợp sẵn một chiếc xẻng chuyên dụng và các tấm ván cứu hộ hỗ trợ thoát lầy. Để bảo vệ thân xe khi băng qua các địa hình, Mitsubishi bổ sung tấm bảo vệ gầm phía trước/sau cùng bậc lên xuống kiêm thanh bảo vệ sườn xe. Đáng chú ý, toàn bộ các chi tiết bảo vệ này đều được phủ lớp sơn xịt X-Liner siêu bền có khả năng chống trầy xước và chịu va đập cực tốt.

Khoang cabin của Triton Savana Sertões duy trì phong cách thiết kế thực dụng nhưng được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu màu cam Sertões trên ghế bọc da và vô-lăng, kết hợp huy hiệu Sertões đặc biệt trên táp-lô. Trang bị tiện nghi nổi bật với màn hình thông tin giải trí 9 inch hỗ trợ GPS định vị ẩn, hệ thống âm thanh chất lượng, camera 360 độ, quạt lưu thông không khí trần xe phía sau cùng gói an toàn chủ động ADAS và 7 túi khí. Toàn bộ sàn xe được lót lớp cao su đúc nguyên khối chống nước, giúp người dùng dễ dàng dội rửa vệ sinh cabin sau mỗi chuyến off-road.

Về sức mạnh vận hành, cỗ máy bán tải trang bị động cơ dầu 2.4L MIVEC tăng áp kép, công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe sở hữu hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II danh tiếng của Mitsubishi với các chế độ cài cầu linh hoạt (2H, 4H, 4HLc, 4LLc), khóa vi sai trung tâm lẫn cầu sau, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control (AYC) và 7 chế độ lái địa hình.

Tại thị trường Brazil, Mitsubishi Triton Savana Sertões có mức giá bán niêm yết là 339.990 Reais (tương đương khoảng 1,73 tỷ đồng). Với gói trang bị độ sẵn chuẩn bài từ ống thở, giá nóc kèm xẻng cứu hộ, lớp sơn chống xước X-Liner cho đến hệ dẫn động 4x4 ưu việt, đây được xem là cỗ máy off-road nguyên bản "chỉ việc leo lên và đi" đầy hấp dẫn cho những tay lái yêu thích xê dịch.

Một số hình ảnh chi tiết của Mitsubishi Triton Savana Sertões:

Ảnh: Autolifethailand

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Theo Hoàng Dũng

Đời sống & Pháp luật

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