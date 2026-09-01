Cỗ nhà Đình Bắc đãi khách ở quê mừng nhà mới

Sau những nỗ lực thi đấu cống hiến trọn vẹn trong màu áo Đội tuyển Quốc gia, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi khánh thành ngôi nhà mới khang trang tại quê nhà Nghệ An. Đây không chỉ là thành quả sau những giọt mồ hôi trên sân cỏ mà còn là món quà báo hiếu đong đầy tình yêu thương mà nam tuyển thủ dành tặng cho bố mẹ.

Căn nhà Đình Bắc báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Bongdadoisong)

Căn nhà mới được xây dựng ngay sát nếp nhà cũ ở xã Yên Trung ( Hưng Nguyên), nổi bật với lối kiến trúc hiện đại, không gian thoáng đãng và một góc riêng trang trọng trưng bày trọn vẹn bộ sưu tập huy chương, cúp vô địch cùng áo đấu tuyển quốc gia. Gia đình đã chủ động đợi Đình Bắc hoàn thành giải đấu cùng đội tuyển mới tiến hành làm lễ tân gia. Buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, quy tụ khoảng 300 khách mời gồm anh em họ hàng, bạn bè thân thiết cùng đông đảo bà con xóm giềng đến chung vui.

Những hình ảnh bên trong nhà Đình Bắc (Ảnh: Dương Thuỳ Phương)

(Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

Điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo khách mời chính là mâm cỗ tân gia trọn vẹn 11 món được chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Bảng thực đơn là sự hòa quyện tinh tế giữa phong vị truyền thống ấm cúng và các món hải sản. Mâm cỗ mở đầu đầy ấn tượng với bào ngư nướng mỡ hành béo ngậy, ốc hương hấp sả thơm nức, tôm hấp giữ trọn độ ngọt tự nhiên và cá tầm hấp xì dầu đậm đà đậm chất tiệc hiện đại. Mâm cỗ nhà Đình Bắc đặt vẫn giữ vững nét văn hóa ẩm thực làng quê không thể thiếu với gà luộc da vàng giòn, bò sốt tiêu đen đậm đà ăn kèm bánh mì nóng hổi. Ngoài ra còn có nộm thập cẩm chua ngọt thanh mát chống ngấy, đĩa xôi đậu xanh ruốc bông dẻo thơm tượng trưng cho sự no đủ, cùng bát canh cua đồng nấu măng đậm đà ăn kèm bún tươi nét rất riêng của ẩm thực miền Trung.

Cỗ nhà Đình Bắc đón khách tiệc tân gia (Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

Sự tỉ mỉ từ khâu trang trí không gian đến thực đơn mâm cỗ chỉn chu, đong đầy không chỉ thể hiện sự hiếu khách của gia đình mà còn là lời cảm ơn chân thành nhất của tuyển thủ Đình Bắc tới những người luôn yêu thương, đồng hành cùng anh trên con đường sự nghiệp.