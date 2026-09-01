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Từng tuyên bố sẽ trung thành với dầu Nga, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới lại báo tin không vui

| | Thị trường

Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ giảm mạnh trong tháng 8, trong khi nguồn cung từ Nga cũng thu hẹp.

Từng tuyên bố sẽ trung thành với dầu Nga, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới lại báo tin không vui - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, trong tháng 8, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 4,7 triệu thùng dầu thô/ngày, giảm từ mức 5,05 triệu thùng/ngày của tháng 7. Dù vậy, đây vẫn là mức nhập khẩu cao nhất trong 5 năm đối với tháng 8 và cao hơn đáng kể mức trung bình 5 năm là 4,2 triệu thùng/ngày.

Đáng chú ý, lượng dầu từ Nga giảm mạnh, xuống còn khoảng 2,08 triệu thùng/ngày, so với 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 7, đưa nguồn cung trở lại mức tương đương tháng 5.

Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu nội địa vẫn ở mức cao. Trong tháng 7, tiêu thụ dầu diesel và xăng của Ấn Độ lần lượt đạt 8,09 triệu tấn và 3,82 triệu tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lượng mưa gió mùa thấp hơn bình thường cũng góp phần duy trì nhu cầu tưới tiêu và hạn chế mức giảm hoạt động giao thông thường thấy trong mùa mưa.

Yếu tố đáng chú ý hơn nằm ở phía nguồn cung. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga giảm xuống khoảng 3,7 triệu thùng/ngày trong tháng 8, từ 4,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.

Tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, một trong những nguồn cung quan trọng cho Ấn Độ, lượng dầu xuất khẩu sang nước này giảm từ khoảng 800.000 xuống 616.000 thùng/ngày. Chi phí vận chuyển cũng khiến tuyến Biển Đen kém hấp dẫn. Một chuyến tàu Suezmax từ Novorossiysk tới bờ biển phía tây Ấn Độ hiện có thể tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, tương đương 20 USD/thùng, trong khi tuyến từ các cảng Baltic có chi phí khoảng 13 USD/thùng. Tuy nhiên, tuyến Baltic cũng đi kèm rủi ro pháp lý và địa chính trị đối với các tàu chở dầu Nga.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng kể của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc tăng lên 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8, từ 6,9 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Riêng dầu Nga tăng từ 1,4 triệu lên khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu của Trung Quốc càng được thúc đẩy khi nguồn dầu từ Iran trở nên khó bổ sung do những bất ổn tại khu vực Trung Đông. Đồng thời, Nga có xu hướng ưu tiên nguồn dầu cho các nhà máy lọc dầu trong nước khi nhiều cơ sở hoạt động trở lại sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trước tình hình này, Ấn Độ đang mở rộng nguồn cung. UAE duy trì vị trí nhà cung cấp lớn thứ hai, với lượng dầu tăng lên 520.000 thùng/ngày trong tháng 8. Iraq và Kuwait cũng bắt đầu quay trở lại thị trường, trong khi Brazil và Venezuela cùng cung cấp khoảng 450.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, các tuyến cung ứng thay thế vẫn chịu tác động từ những rủi ro địa chính trị. Khi biên lợi nhuận lọc dầu tại châu Á tiếp tục ở mức cao và nguồn dầu có khả năng giao nhận ổn định trở nên khan hiếm, Ấn Độ có thể phải cạnh tranh quyết liệt hơn để đảm bảo nguồn cung.

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Như Quỳnh

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