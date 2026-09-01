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Gold Runner Exploration công bố kết quả phân tích ban đầu từ chương trình thăm dò năm 2026 tại dự án Golden Girl, thuộc khu vực Golden Triangle, British Columbia (Canada), cho thấy một số mẫu quặng có hàm lượng vàng và bạc cao. Đáng chú ý, một mẫu tại khu vực Gold Stack Trend ghi nhận 11,22 g/t vàng cùng 25.306 g/t bạc, tương đương 396,66 g/t vàng quy đổi (AuEq).

Gold Runner Exploration cho biết Gold Stack Trend là một khu vực khoáng hóa mới được phát hiện, có chiều dài lộ thiên khoảng 350 m và chiều rộng lên tới 50 m. Công ty đánh giá khu vực này vẫn còn tiềm năng mở rộng khi hoạt động lập bản đồ địa chất và lấy mẫu tiếp tục được triển khai.

Trong 60 mẫu đầu tiên được thu thập trong chương trình thăm dò Golden Girl năm 2026, có 11 mẫu đạt hàm lượng trên 1 g/t AuEq, trong đó 7 mẫu vượt 10 g/t AuEq. Riêng tại Gold Stack Trend, mẫu nổi bật nhất là mẫu N908103, với hàm lượng 11,22 g/t Au, 25.306 g/t Ag, 2,96% đồng, 8,19% chì và 5,89% kẽm.

Theo doanh nghiệp, vành đai quặng Gold Stack Trend gồm các đới đứt gãy chứa khoáng hóa vàng có góc dốc lớn, kéo dài theo hướng đông bắc. Khoáng hóa được ghi nhận trong các mạch và mạch nhỏ nằm bên trong những đới đứt gãy bị biến đổi.

Thành phần khoáng vật tại đây chủ yếu gồm galena, sphalerite và tetrahedrite, cùng một lượng nhỏ chalcopyrite và pyrite. Công ty cho biết nhiều đới đứt gãy và mạch được xác định theo hai hướng chính, gồm các cấu trúc dốc đứng và các cấu trúc dốc thoải, nằm trong các đá núi lửa gần ranh giới giữa các đơn vị andesite và đá bùn.

Một điểm đáng chú ý khác là đặc điểm địa hóa của Gold Stack Trend. Khu vực này ghi nhận các dấu hiệu liên quan đến arsen, kẽm, chì, bạc và antimon. Theo Gold Runner, những đặc điểm này có một số điểm tương đồng với mỏ Snip, nằm cách Gold Stack Trend khoảng 17 km về phía đông.

Mỏ Snip từng sản xuất khoảng 1 triệu ounce vàng, 390.000 ounce bạc và hơn 249.000 kg đồng. Tuy nhiên, Gold Runner lưu ý rằng những dữ liệu về các dự án lân cận không phản ánh trữ lượng của dự án Golden Girl và không thể được sử dụng để dự đoán kết quả khoáng hóa tại khu vực do công ty sở hữu.

Bên cạnh Gold Stack Trend, chương trình thăm dò năm 2026 cũng ghi nhận nhiều điểm quặng đáng chú ý khác trên khu vực Golden Girl. Các kết quả ban đầu cho thấy hàm lượng lên tới 36,40 g/t AuEq tại khu vực Steep, cách Gold Stack Trend khoảng 1,5 km về phía đông; 24,14 g/t AuEq tại Blue Bear, cách khoảng 2 km về phía nam; và 16,87 g/t AuEq tại Black-Carb Creek, cách khoảng 3 km về phía tây bắc.

Gold Runner cho biết các hoạt động lấy mẫu và lập bản đồ quy mô lớn vẫn đang được tiến hành trên Gold Stack Trend cũng như những khu vực khác trong dự án. Nhiều mẫu lấy từ các rãnh đào và mẫu ngẫu nhiên đang chờ kết quả phân tích.

Theo kế hoạch, chương trình thăm dò năm 2026 tập trung vào việc xác định và xếp hạng các mục tiêu có triển vọng, làm cơ sở cho chương trình khoan thăm dò đầu tiên tại Golden Girl, dự kiến triển khai vào mùa hè năm 2027.

Gold Runner hiện tiếp tục chờ kết quả phân tích của nhiều mẫu được thu thập trên toàn dự án. Công ty dự kiến công bố thêm dữ liệu khi quá trình phân tích hoàn tất, qua đó phục vụ việc lựa chọn các mục tiêu ưu tiên cho chương trình khoan năm 2027.