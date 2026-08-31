Không phải sầu riêng, Campuchia quyết tâm làm giàu với mặt hàng Việt Nam đứng top 3 thế giới, vừa thu về 7 tỷ USD

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Xuất khẩu hàng may mặc và phụ kiện thời trang của Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2026, với tổng kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng này chiếm khoảng một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia trong cùng kỳ.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026, Campuchia xuất khẩu các mặt hàng thuộc mã HS 61 và 62 với tổng trị giá 6,97 tỷ USD, tăng 7,85% so với mức 6,46 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch này chiếm 33,5% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Campuchia, đạt 20,81 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

Trong đó, nhóm hàng thuộc mã HS 61, gồm quần áo và phụ kiện may mặc dệt kim hoặc móc, đạt kim ngạch xuất khẩu 4,55 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhóm hàng thuộc mã HS 62, gồm quần áo và phụ kiện may mặc không dệt kim hoặc móc, đạt 2,17 tỷ USD, tăng 11,4%. Như vậy, nhóm HS 62 ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nhóm HS 61 trong 7 tháng đầu năm.

Đà tăng được thể hiện rõ hơn trong tháng 7. Riêng tháng này, Campuchia xuất khẩu hàng may mặc và phụ kiện với giá trị khoảng 1,42 tỷ USD, tăng 20,54% so với mức 1,18 tỷ USD của tháng 7/2025.

Theo nhà kinh tế Hong Vanak thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, xuất khẩu của nước này vẫn duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn đối mặt với nhiều thách thức. Ông cho rằng việc các nhà máy mới được xây dựng và một số cơ sở mới đi vào hoạt động có thể tiếp tục hỗ trợ năng lực sản xuất, qua đó thúc đẩy xuất khẩu dệt may của Campuchia trong thời gian tới.

Ông nhận định nhu cầu đối với hàng tiêu dùng và quần áo có thể cải thiện khi các điều kiện kinh tế và chính trị toàn cầu ổn định hơn. Campuchia hiện là nơi đặt ngày càng nhiều cơ sở sản xuất phục vụ các thị trường quốc tế.

Mỹ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành may mặc Campuchia, bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, theo Bộ Thương mại Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Penn Sovicheat cho rằng kết quả xuất khẩu cho thấy Campuchia vẫn duy trì được các thị trường trọng điểm, trong khi hàng hóa của nước này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ thị trường quốc tế.

Ngành dệt may giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất và xuất khẩu của Campuchia, đồng thời tạo việc làm cho một lượng lớn lao động. Tính đến cuối năm 2025, số lượng nhà máy và doanh nghiệp đăng ký với Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia đạt 46.649 đơn vị, sử dụng hơn 2,14 triệu lao động.

Đà tăng trưởng của ngành cũng được ghi nhận trong cả năm 2025. Theo GDCE, xuất khẩu hàng may mặc và phụ kiện may mặc của Campuchia đạt 11,4 tỷ USD, tăng 16,52% so với mức 9,79 tỷ USD của năm 2024.

Với kết quả đạt gần 7 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng may mặc và phụ kiện tiếp tục là một trong những động lực quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Campuchia.