Sầu riêng đắt nhất thế giới 1,2 tỷ đồng/quả có gì đặc biệt?
Theo Bằng Lăng/VTC News |
02-09-2026 - 08:10 AM |
Thị trường
Năm 2019, một quả sầu riêng ở Nonthaburi (Thái Lan) được bán đấu giá 48.000 USD (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) và trở thành trái sầu riêng đắt nhất thế giới.
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Theo Bằng Lăng/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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