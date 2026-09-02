Sầu riêng đắt nhất thế giới 1,2 tỷ đồng/quả có gì đặc biệt?

Đây là loại sầu riêng cao cấp nhất ở Thái Lan và thường được dùng làm quà biếu. Trong số các loại sầu riêng Nont, có hai loại nổi bật: loại đắt nhất, sầu riêng Kanyao và loại có giá cả phải chăng hơn một chút là sầu riêng Mon Thong. (Ảnh: Dutatv)