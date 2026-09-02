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Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua

| | Thị trường

Một thương hiệu từng tạo dấu ấn mạnh trên Shark Tank, từng mở rộng hệ thống cửa hàng và đặt mục tiêu xây dựng một thương hiệu đồng hồ Việt dành cho người trẻ, đang dần khép lại hành trình theo một cách khá lặng lẽ.

Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua: Thì ra cái kết đã được thông báo trước - Ảnh 1.

Thương hiệu đồng hồ Việt Curnon đang dần thu hẹp sự hiện diện trên thị trường sau gần 9 năm hoạt động. Trước đó, thông tin startup này dừng hoạt động đã gây chú ý. Điều đáng nói là Curnon không đưa ra bất kỳ thông báo công khai về việc dừng hoạt động trên mạng xã hội. Thay vào đó, khi khách hàng chủ động nhắn tin liên hệ qua Fanpage, thương hiệu mới gửi tin nhắn trả lời tự động với nội dung cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 9 năm và cho biết: “Chúng mình sẽ khép lại hành trình này”.

Ghi nhận vào cuối tháng 8, các địa điểm từng là cửa hàng Curnon tại Hà Nội hiện đã được bàn giao cho chủ mới, cho thấy việc rút khỏi hệ thống bán lẻ đã được thực hiện từ trước. Có thể thấy, các cửa hàng này đều nằm nổi bật ở các vị trí trung tâm.

Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua: Thì ra cái kết đã được thông báo trước - Ảnh 2.

Địa điểm từng là cửa hàng của Curnon tại phố Phạm Ngọc Thạch đã được đăng tin cho thuê từ đầu tháng 8. Mặt bằng này đã nhanh chóng tìm được chủ mới.

Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua: Thì ra cái kết đã được thông báo trước - Ảnh 3.
Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua: Thì ra cái kết đã được thông báo trước - Ảnh 4.

Các cửa hàng trước đó của Curnon trước đó đều nằm nổi bật ở các vị trí trung tâm.

Đáng chú ý, quá trình thu hẹp hoạt động dường như đã diễn ra âm thầm từ trước. Thương hiệu từng có hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng sau đó dần chuyển trọng tâm sang bán hàng qua livestream trên mạng xã hội. Các bài đăng cũng không còn gắn địa chỉ cửa hàng như trước.

Đến cuối tháng 7/2026, hoạt động trên các kênh trực tuyến của Curnon đã dừng lại. Fanpage và website bán hàng không còn cập nhật nội dung mới. Hotline bán hàng cũng không thể liên lạc, trong khi website không còn truy cập được.

Hiện Curnon vẫn tiếp nhận bảo hành, sửa chữa sản phẩm cho khách hàng.

Như vậy, thay vì một thời điểm “đóng cửa” được công bố rõ ràng, Curnon dường như đã thu hẹp hoạt động theo từng bước: giảm hiện diện tại các cửa hàng vật lý, chuyển sang bán hàng qua livestream, bỏ thông tin địa điểm, rồi dừng cập nhật các kênh trực tuyến.

Từ startup đình đám trên Shark Tank đến cái kết lặng lẽ sau gần 9 năm

Curnon được thành lập vào cuối năm 2016 bởi Nguyễn Quang Thái và Trịnh Anh Đức, hướng tới xây dựng một thương hiệu đồng hồ thời trang dành cho người trẻ Việt Nam.

Năm 2018, Curnon xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 2 và gây chú ý khi có tới 4/5 “cá mập” tham gia đàm phán. Hai nhà sáng lập khi đó gọi vốn 5 tỷ đồng đổi lấy 15% cổ phần.

Sau nhiều vòng thương lượng, Curnon đồng ý với đề nghị của Shark Dzung Nguyễn và Shark Louis Nguyễn. Thỏa thuận cuối cùng trị giá 5 tỷ đồng, gồm 3 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần và 2 tỷ đồng là khoản vay chuyển đổi với mức chiết khấu 25%.

Trước khi dừng hoạt động, thương hiệu đồng hồ Việt đã âm thầm làm việc này suốt thời gian qua: Thì ra cái kết đã được thông báo trước - Ảnh 5.

Màn xuất hiện trên Shark Tank từng tạo cú hích lớn cho thương hiệu. CEO Nguyễn Quang Thái cho biết lượng truy cập website tăng khoảng 15 lần ngay trong đêm chương trình phát sóng, trong khi doanh thu tăng khoảng 7 lần sau 3 tháng. Đến năm 2019, Curnon từng mở rộng lên 5 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Thương hiệu khi đó lựa chọn phân khúc nằm giữa những sản phẩm đồng hồ không có thương hiệu và các thương hiệu cao cấp, lâu đời. Đây được xem là khoảng giá hướng tới nhóm khách hàng trẻ Việt Nam có nhu cầu về một sản phẩm thời trang mang thương hiệu nội địa.

Sau gần 9 năm hoạt động, Curnon hiện đã thu hẹp đáng kể sự hiện diện trên thị trường. Thương hiệu chưa công bố nguyên nhân cụ thể cho quyết định này.

Tuấn Đăng

An ninh tiền tệ

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