Loại quả trồng nhiều ở Việt Nam giúp Campuchia 'hái ra tiền': 95% lượng xuất khẩu đổ về một thị trường

Tại huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, một vùng đất nằm ở phía tây bắc Campuchia, những đồn điền chuối quy mô lớn đang trở thành nguồn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm người dân địa phương.

Công ty TNHH Khu Nông nghiệp Longfruiter Anlong Veng Oddar Meanchey hiện trồng giống chuối Cavendish vàng trên diện tích khoảng 530 ha. Đồn điền nằm gần biên giới Thái Lan và đang tạo việc làm ổn định cho hơn 800 cư dân.

Lak Sineth, 29 tuổi, bắt đầu làm việc tại đồn điền từ năm 2022. Từ một người gần như không có tài sản, cô hiện đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm đóng gói chuối. Công việc với nguồn thu nhập ổn định đã giúp Sineth mua được đất và tích lũy thêm nhiều tài sản có giá trị.

“Sau khi đến làm việc tại đồn điền chuối này, tôi đã có thể mua được đất riêng và những tài sản có giá trị khác. Cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây”, Sineth chia sẻ.

Không chỉ Sineth, Cheat Chumpou, 24 tuổi, cũng cho biết công việc tại nhà máy đã giúp tình hình tài chính của cô cải thiện đáng kể. Trước đây, Chumpou sống cùng bố mẹ, những người làm nông nghiệp và thường xuyên phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Hiện cô làm công việc rửa chuối tại nhà máy.

Theo Oeun Samkeary, quản lý sản xuất của nhà máy, chuối Cavendish vàng là giống có chất lượng và hương vị nổi bật so với nhiều loại chuối địa phương khác. Quan trọng hơn, sản phẩm này đang có đầu ra lớn tại thị trường Trung Quốc.

Số liệu từ doanh nghiệp cho thấy, lượng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc tăng từ 24.000 tấn năm 2024 lên hơn 34.000 tấn năm 2025. Trong năm 2026, doanh nghiệp đã xuất khẩu 22.000 tấn sang thị trường này tính đến thời điểm hiện tại.

Samkeary cho rằng, xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm 2026 khi nhu cầu thị trường gia tăng và diện tích trồng chuối mới tại Campuchia được mở rộng.

Đà tăng của ngành chuối Campuchia bắt đầu rõ nét từ năm 2019, thời điểm Trung Quốc cho phép nhập khẩu trực tiếp chuối từ Campuchia.

Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia khẳng định, Trung Quốc hiện là động lực tăng trưởng chính của ngành chuối thương mại Campuchia. Thị trường này chiếm khoảng 95% tổng lượng chuối vàng tươi xuất khẩu của nước này.

Theo ông, việc tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn của Trung Quốc đã thúc đẩy ngành trồng chuối Campuchia chuyển sang mô hình nông nghiệp hiện đại, định hướng xuất khẩu. Quá trình này đồng thời tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và cải thiện cơ sở hạ tầng tại các cộng đồng nông thôn.

Hiện chuối vàng nằm trong nhóm 5 loại trái cây tươi của Campuchia được tiếp cận trực tiếp thị trường Trung Quốc, bên cạnh xoài, nhãn Pailin, dừa và sầu riêng.