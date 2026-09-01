Kênh đào Funan Techo chưa hoàn thành, một tỉnh của Campuchia đã mở cơ hội kinh tế lớn

Tờ Khmer Times đưa tin, Thống đốc tỉnh Takeo (Campuchia) Vei Samnang đã nhấn mạnh tiềm năng đầu tư đa dạng của tỉnh này, đặc biệt là các cơ hội từ dự án kênh đào Funan Techo, tại Đối thoại hợp tác công nghiệp và phát triển Mê Kông - Lan Thương được tổ chức ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Thống đốc tỉnh Takeo (Campuchia) Vei Samnang (thứ hai từ trái sang) đã nhấn mạnh tiềm năng đầu tư đa dạng của tỉnh này, đặc biệt là các cơ hội từ dự án kênh đào Funan Techo, tại Đối thoại hợp tác công nghiệp và phát triển Mê Kông - Lan Thương được tổ chức ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ảnh: Khmer Times

Thống đốc Samnang đã tham dự Diễn đàn Mê Kông - Lan Thương diễn ra từ ngày 25-30 tháng 8 tại Tây Ninh (Trung Quốc), nơi ông trình bày các cơ hội đầu tư tại Takeo cho các quan chức và nhà đầu tư đến từ sáu quốc gia dọc theo sông Mê Kông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhà đầu tư Trung Quốc.

Ông Samnang cho biết tỉnh Takeo có tiềm năng lớn về đầu tư và phát triển kinh tế, được hỗ trợ bởi các chính sách thuận lợi và sự lãnh đạo của chính phủ Campuchia.

Ông nhấn mạnh di sản lịch sử và văn hóa của Takeo, lưu ý rằng tỉnh này từng gắn liền với Vương quốc Phù Nam cổ đại và là nơi có nhiều đền thờ cổ và di tích lịch sử.

Takeo cũng có diện tích đất rộng lớn và dân số hơn 1 triệu người, trong khi cơ sở hạ tầng bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tỉnh này cũng có nguồn cung cấp điện đầy đủ để hỗ trợ các hoạt động công nghiệp và đầu tư.

Theo ông Samnang, một trong những lợi thế lớn nhất của Takeo là vị trí chiến lược dọc theo kênh đào Funan Techo - tuyến đường thủy sẽ đi qua tỉnh này và dự kiến biến Takeo thành một trung tâm giao thông đường thủy quan trọng.

Kênh đào Funan Techo sẽ kết nối sông Mê Kông với sông Bassac trước khi ra biển, giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội thương mại, hậu cần và đầu tư.

Ông Samnang cho biết các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty Trung Quốc, đã đầu tư vào Takeo trong nhiều lĩnh vực như sản xuất may mặc, lắp ráp linh kiện, đóng gói, chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Ông khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế khám phá các cơ hội đầu tư tại tỉnh này, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chế biến và hậu cần.

Cùng với chính phủ Campuchia, chính quyền tỉnh Takeo vẫn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài và cung cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết cho các công ty muốn thành lập doanh nghiệp tại tỉnh này và trên khắp Campuchia, Thống đốc Samnang nói.

Ông bổ sung rằng khoản đầu tư này sẽ giúp tạo ra công ăn việc làm, phát triển địa phương và đóng góp cho tăng trưởng rộng lớn hơn của nền kinh tế quốc gia Campuchia.