Một nước Đông Nam Á đón tin vui từ hơn 5.000 lính Mỹ

Sau hơn 250 ngày hoạt động trên biển, tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln dự kiến cập cảng gần Pattaya (Thái Lan) trong tuần này, tạo điều kiện cho hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ lên bờ nghỉ ngơi.

Sự kiện này được kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể cho Pattaya, một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng của Thái Lan, trong giai đoạn thấp điểm.

USS Abraham Lincoln dự kiến cập cảng nước sâu Laem Chabang ở tỉnh Chonburi vào thứ Tư (2/9) cùng 2 tàu hỗ trợ. Cảng cách Pattaya một quãng đường ngắn bằng ô tô.

Thủy thủ đoàn có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe trên bờ trong tối đa 4 ngày trước khi tàu tiếp tục hành trình vượt Thái Bình Dương để trở về Mỹ.

Đây được cho là một trong những lần hoạt động dài nhất đối với một tàu sân bay cỡ lớn. USS Abraham Lincoln ban đầu dự kiến hoạt động trong khu vực khác, nhưng được điều chuyển bất ngờ tới Trung Đông ngay trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Chính quyền Pattaya kỳ vọng chuyến ghé cảng của tàu sân bay sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế địa phương vốn đang chịu ảnh hưởng từ lượng khách du lịch sụt giảm.

Thị trưởng Pattaya Poramet Ngampichet ước tính có thể thu về khoảng 100 triệu baht (3 triệu USD) trong 4 ngày thủy thủ đoàn nghỉ trên bờ.

Tuy nhiên, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Mỹ để đưa ra một loạt quy định đối với các quân nhân. Thị trưởng Poramet cho biết thủy thủ đoàn được yêu cầu tránh ma túy và không đến các khu vực giải trí nhạy cảm vào ban đêm.

“Chúng tôi đã trao đổi với đại diện Mỹ về những hạn chế liên quan đến cần sa, cũng như một số khu vực bị nghiêm cấm lui tới vào ban đêm”, ông nói.

Việc kiểm soát cần sa tại Thái Lan đã được nới lỏng trong những năm gần đây, chủ yếu với mục đích y tế, nhưng hoạt động mua bán và sử dụng cho mục đích giải trí vẫn phổ biến, trong đó có tại Pattaya.

Pattaya đang trải qua một mùa du lịch thấp điểm khó khăn. Chi phí nhiên liệu tăng cao do cuộc khủng hoảng Iran và những bất ổn trong hoạt động đi lại đã khiến lượng du khách giảm, trong đó có nhóm khách Trung Đông vốn thường đến Thái Lan tránh thời tiết nóng vào mùa hè.

“Tôi rất vui vì các thủy thủ sẽ đến đây và thúc đẩy kinh tế địa phương. Thành phố của chúng tôi năm nay khá yên ắng, với lượng du khách ít hơn”, Bhunanan Patanasin, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh và Du lịch Pattaya, nói.

Sự xuất hiện của hàng nghìn quân nhân Mỹ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến ngành giải trí về đêm nổi tiếng của Pattaya.

Trong khi đó, giới chức Thái Lan cho biết lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã được thông báo và hướng dẫn cách xử lý phù hợp các tình huống có thể phát sinh khi thủy thủ đoàn bắt đầu tới các quán bar và câu lạc bộ sau nhiều tháng không được lên bờ.

Theo SCMP﻿