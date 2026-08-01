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Nguy cơ vỡ hồ chứa 2,5 triệu m³ nước từ độ cao 1.000 mét, Trung Quốc theo dõi sát sao

| | Tài chính quốc tế

Một 'túi nước' lớn đang chực chờ vỡ tung.

Một hồ chắn hình thành phía thượng nguồn cửa khẩu Gyirong, Tây Tạng, sau khi vụ sạt lở đất do băng hà ở độ cao lớn sụp đổ gây ra, đã bắt đầu tràn nước, đài CCTV News đưa tin hôm 28/8.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, diện tích mặt hồ tiếp tục mở rộng, trong khi các khối đất đá bị sạt lở ở hai bên vẫn trong tình trạng mất ổn định. Hồ hiện ước tính chứa hơn 2,5 triệu m³ nước.

Các cơ quan chức năng cảnh báo hồ đang có nguy cơ vỡ tương đối cao. Nếu hồ vỡ, lượng nước lớn có thể gây lũ quét, sạt lở và các thảm họa thứ cấp ở khu vực hạ lưu. Các cơ quan liên quan đang duy trì giám sát chặt chẽ tình hình.

Theo kết quả quan trắc mới nhất, hồ nằm ở độ cao cao hơn khoảng 1.000 mét so với cửa khẩu Gyirong. Khi nước tiếp tục tràn qua hồ chắn, nguy cơ xuất hiện lũ quét hoặc sạt lở mới có thể gia tăng, gây nguy hiểm cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực.

Hôm 27/8, tập đoàn xây dựng Anneng Trung Quốc cử một đội tiền trạm gồm 8 người, trang bị trạm liên lạc vệ tinh cơ động, drone trinh sát và các thiết bị khác, tiến hành khảo sát trên không và lập mô hình 3D thân đập chắn ở thượng nguồn.

Dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ việc đánh giá tình hình và xây dựng phương án xử lý hồ chắn.

Chen Hanxiao, thành viên đội trinh sát, cho biết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là không thể tiếp cận trực tiếp hồ chắn.

“Có nhiều vách đá biệt lập và sườn dốc rất lớn dọc theo hồ, khiến nhân viên khó tiếp cận khu vực. Máy móc hạng nặng, trong đó có máy xúc, cũng gặp khó khăn khi di chuyển lên đỉnh khối chắn”, Chen nói.

Hôm 27/8, đội trinh sát sử dụng drone chụp ảnh trên không và lập mô hình 3D khối chắn từ vị trí cách hồ khoảng 6 km.

Theo Chen, về nguyên tắc, một trong những phương án xử lý hồ chắn là đào kênh thoát nước ở vị trí thấp hơn để giải phóng lượng nước tích tụ. Các dữ liệu thu thập trong quá trình khảo sát sẽ giúp các cơ quan chức năng đánh giá khả năng áp dụng phương án này.

“Kết quả đo đạc sơ bộ cho thấy khối chắn dài khoảng 150 mét và cao 40-50 mét, trong khi hồ có sức chứa lớn”, Chen cho biết.

Sau khi tham vấn giữa các cơ quan chức năng và chuyên gia, phương án hiện tại là tiếp tục giám sát khối chắn theo thời gian thực. Tổ công tác dự kiến mang theo thiết bị quan trắc mực nước và tiếp cận khu vực bằng đường bộ để khảo sát thêm lòng hồ cũng như đánh giá dung tích nước.

Trong những ngày tới, các cơ quan chức năng sẽ đặc biệt theo dõi diễn biến thời tiết, tốc độ dâng của mực nước và tình trạng các khối đất đá phía trên hồ chắn.

Theo chuyên gia, dự báo mưa tiếp tục trong những ngày tới có thể khiến hồ xuất hiện các vụ tràn hoặc vỡ cục bộ quy mô nhỏ, qua đó làm gia tăng nguy cơ đối với các hoạt động cứu hộ và ứng phó thiên tai ở khu vực hạ lưu.

Theo Global Times﻿

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Y Vân

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