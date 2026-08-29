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Ông Putin: Hơn 30 quốc gia muốn hợp tác với Nga về đổi mới sáng tạo

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Vladimir Putin mới đây cho biết, Nga đã nhận được đề xuất hợp tác đổi mới sáng tạo từ khoảng 30 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 28/8, phiên họp toàn thể diễn đàn "Những ý tưởng mạnh mẽ cho một kỷ nguyên mới" đã diễn ra ở Nizhny Novgorod, Nga.

Sự kiện thường niên này do Cơ quan Sáng kiến Chiến lược (ASI), một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ hậu thuẫn tập trung vào thúc đẩy đổi mới, tổ chức, và năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập.

Diễn đàn này quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ và quan chức chính phủ, để phát triển và thảo luận những dự án về phát triển kinh tế, công nghệ và xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Putin nói: “Những ý tưởng của chúng ta phải tiếp tục là những phản ứng sáng tạo thực sự đối với những thách thức của kỷ nguyên mới.

Chúng ta đang tạo ra điều này cho các thế hệ tương lai, cùng nhau tạo ra nó để củng cố chủ quyền, và đấu tranh cho hiện tại và tương lai của nước Nga, thông qua những nỗ lực thiết thực nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Nước Nga mạnh mẽ, và sẽ vẫn mạnh mẽ trong tương lai”.

Tổng thống đồng thời cho biết, cơ quan này đã nhận được các đề xuất sáng tạo từ khắp nước Nga cũng như nước ngoài, và những dự án triển vọng nhất sẽ được trình lên chính phủ xem xét thêm.

“Chúng tôi đã nhận được các đề xuất không chỉ từ tất cả các thực thể cấu thành của Nga mà còn từ khoảng 30 quốc gia nước ngoài, bao gồm cả từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và nhiều khu vực khác trên thế giới”, ông Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin nhận định, các dự án này có thể mở ra những cơ hội mới cho nhiều ngành công nghiệp và khu vực của Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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