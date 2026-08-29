Trung tâm mua sắm nổi tiếng Bangkok (Thái Lan) cháy ngùn ngụt giữa đêm: 11 người bị thương, toà nhà biến dạng

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm phát thanh Rama 199 nhận tin báo cháy vào lúc 20h42 ngày 28/8 (giờ địa phương và lập tức phối hợp với các tình nguyện viên cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường trên đường Worachak, quận Pom Prap Sattru Phai.

Đến 20h45, lực lượng cứu hỏa từ trạm cứu hỏa và cứu hộ Suan Mali có mặt, phát hiện lửa cùng khói dày đặc bốc lên từ một cửa hàng ở tầng trệt bên trong tòa nhà 3 tầng tại Khlong Thom Centre. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai vòi nước, khống chế đám cháy nhằm ngăn lửa lan sang những cửa hàng liền kề và các khu vực khác của tòa nhà.

Ảnh: ThaiPBS

Theo Thai PBS, đến khoảng 23h20, đám cháy ban đầu được cho là đã được khống chế. Tuy nhiên, khoảng nửa đêm, lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Lực lượng cứu hỏa sau đó phải phun nước trong hơn 30 phút để khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Theo Trung tâm Erawan thuộc Sở Y tế, Cục Chính quyền Đô thị Bangkok, vụ cháy chưa ghi nhận trường hợp tử vong nhưng khiến 11 người bị thương. Trong số này có một lính cứu hỏa tình nguyện bị ngạt khói và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 29/8, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước bên trong tòa nhà để làm mát công trình, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Khói trắng mỏng vẫn được nhìn thấy bốc lên từ một số khu vực của tòa nhà. Trong khi đó, giao thông trên đường Worachak, đoạn trước trung tâm, đã trở lại bình thường.

Ảnh: ThaiPBS

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết tòa nhà có kết cấu bằng thép. Vật liệu này có thể mất khả năng chịu lực hoặc sụp đổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Một số phần mái và kết cấu công trình được ghi nhận đã bắt đầu cong, biến dạng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Jaiseth Thaiseuth đã đến hiện trường để theo dõi tình hình, sau đó tới Bệnh viện Klang thăm những người bị thương. Khói từ đám cháy cũng lan tới nhiều khu vực cách xa hiện trường.

Chính quyền Đô thị Bangkok khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi khói đóng kín cửa sổ, cửa ra vào và tránh hít phải khói. Những người gặp khó khăn khi hô hấp hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường được khuyến cáo đi khám.

Clip- X.





Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Cảnh sát cùng lực lượng pháp y sẽ kiểm tra hiện trường, thu thập bằng chứng để tiến hành giám định khoa học, phục vụ công tác điều tra.

Khlong Thom Centre là trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Bangkok, chuyên bán các mặt hàng như phụ tùng ô tô, dụng cụ, đồ điện tử và đồ cổ, vintage. Nơi đây cũng có khu chợ đêm hoạt động vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, được biết đến với các mặt hàng đã qua sử dụng và đồ chơi dành cho người sưu tầm.

Nguồn: Bangkok Post, ThaiPBS