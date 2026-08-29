Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm mua sắm nổi tiếng Bangkok (Thái Lan) cháy ngùn ngụt giữa đêm: 11 người bị thương, toà nhà biến dạng

| | Tài chính quốc tế

Một vụ cháy xảy ra tối 28/8 tại Khlong Thom Centre, trung tâm mua sắm nhiều tầng nổi tiếng ở Bangkok (Thái Lan), chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô, dụng cụ, đồ điện tử và hàng vintage.

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm phát thanh Rama 199 nhận tin báo cháy vào lúc 20h42 ngày 28/8 (giờ địa phương và lập tức phối hợp với các tình nguyện viên cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường trên đường Worachak, quận Pom Prap Sattru Phai.

Đến 20h45, lực lượng cứu hỏa từ trạm cứu hỏa và cứu hộ Suan Mali có mặt, phát hiện lửa cùng khói dày đặc bốc lên từ một cửa hàng ở tầng trệt bên trong tòa nhà 3 tầng tại Khlong Thom Centre. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai vòi nước, khống chế đám cháy nhằm ngăn lửa lan sang những cửa hàng liền kề và các khu vực khác của tòa nhà.

Ảnh: ThaiPBS

Theo Thai PBS, đến khoảng 23h20, đám cháy ban đầu được cho là đã được khống chế. Tuy nhiên, khoảng nửa đêm, lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Lực lượng cứu hỏa sau đó phải phun nước trong hơn 30 phút để khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Theo Trung tâm Erawan thuộc Sở Y tế, Cục Chính quyền Đô thị Bangkok, vụ cháy chưa ghi nhận trường hợp tử vong nhưng khiến 11 người bị thương. Trong số này có một lính cứu hỏa tình nguyện bị ngạt khói và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 29/8, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước bên trong tòa nhà để làm mát công trình, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Khói trắng mỏng vẫn được nhìn thấy bốc lên từ một số khu vực của tòa nhà. Trong khi đó, giao thông trên đường Worachak, đoạn trước trung tâm, đã trở lại bình thường.

Ảnh: ThaiPBS

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết tòa nhà có kết cấu bằng thép. Vật liệu này có thể mất khả năng chịu lực hoặc sụp đổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Một số phần mái và kết cấu công trình được ghi nhận đã bắt đầu cong, biến dạng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Jaiseth Thaiseuth đã đến hiện trường để theo dõi tình hình, sau đó tới Bệnh viện Klang thăm những người bị thương. Khói từ đám cháy cũng lan tới nhiều khu vực cách xa hiện trường.

Chính quyền Đô thị Bangkok khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi khói đóng kín cửa sổ, cửa ra vào và tránh hít phải khói. Những người gặp khó khăn khi hô hấp hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường được khuyến cáo đi khám.

Clip- X.


Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Cảnh sát cùng lực lượng pháp y sẽ kiểm tra hiện trường, thu thập bằng chứng để tiến hành giám định khoa học, phục vụ công tác điều tra.

Khlong Thom Centre là trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Bangkok, chuyên bán các mặt hàng như phụ tùng ô tô, dụng cụ, đồ điện tử và đồ cổ, vintage. Nơi đây cũng có khu chợ đêm hoạt động vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, được biết đến với các mặt hàng đã qua sử dụng và đồ chơi dành cho người sưu tầm.

Nguồn: Bangkok Post, ThaiPBS

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải dầu, Nga đang thiếu hụt trầm trọng một loại nhiên liệu, sản lượng chỉ còn đáp ứng 70% nhu cầu

Không phải dầu, Nga đang thiếu hụt trầm trọng một loại nhiên liệu, sản lượng chỉ còn đáp ứng 70% nhu cầu Nổi bật

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Nhựa “bốc hơi” ở 90 độ C rồi tự tái tạo, mở ra ứng dụng mới chưa từng có cho nhân loại

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Nhựa “bốc hơi” ở 90 độ C rồi tự tái tạo, mở ra ứng dụng mới chưa từng có cho nhân loại Nổi bật

Lần đầu tiên Nga nã tên lửa mới tấn công Kiev, cuộc truy kích lớn bắt đầu - Ông Lukashenko tới gặp ông Putin, chi tiết quan trọng được hé lộ

Lần đầu tiên Nga nã tên lửa mới tấn công Kiev, cuộc truy kích lớn bắt đầu - Ông Lukashenko tới gặp ông Putin, chi tiết quan trọng được hé lộ

17:28 , 29/08/2026
Đặc phái viên Mỹ tiết lộ vị trí của châu Âu trong chiến lược mới

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ vị trí của châu Âu trong chiến lược mới

17:09 , 29/08/2026
Mỹ mở mặt trận kinh tế toàn diện nhưng Iran vẫn còn đòn phản kháng mạnh

Mỹ mở mặt trận kinh tế toàn diện nhưng Iran vẫn còn đòn phản kháng mạnh

15:43 , 29/08/2026
Bí mật gia tộc Madam Pang: Suốt 5 đời giàu có, sáng lập ngân hàng 144 tỷ USD, tên họ trở thành cách gọi 'người giàu'

Bí mật gia tộc Madam Pang: Suốt 5 đời giàu có, sáng lập ngân hàng 144 tỷ USD, tên họ trở thành cách gọi 'người giàu'

15:11 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên