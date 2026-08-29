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Đặc phái viên Mỹ tiết lộ vị trí của châu Âu trong chiến lược mới

| | Tài chính quốc tế

Đặc phái viên Mỹ tại NATO tiết lộ châu Âu không nằm trong nhóm ưu tiên an ninh hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker.

Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết châu Âu chỉ đứng thứ 4 trong các ưu tiên an ninh toàn cầu của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các thành viên NATO tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.

Phát biểu với Newsmax, ông Whitaker nêu các ưu tiên của Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Trump.

“Bảo vệ lãnh thổ là số 1... Tây Bán cầu, nơi chúng ta sinh sống, rõ ràng cũng quan trọng không kém”, ông nói. Tiếp đó là khu vực Thái Bình Dương. “Bảo vệ châu Âu cũng là một ưu tiên, nhưng đứng thứ 4”.

Ông Whitaker cho rằng việc thay đổi phân chia trách nhiệm trong NATO cũng mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

“Các đồng minh châu Âu của chúng ta đang tiếp quản nhiệm vụ phòng thủ thông thường của lục địa châu Âu. Và tôi nghĩ điều đó tốt cho những người nộp thuế Mỹ”, ông Whitaker nói.

Đại sứ Mỹ mô tả NATO đang đi theo “quỹ đạo mới” dưới thời ông Trump, đồng thời ghi nhận công lao của Tổng thống Mỹ trong việc gây sức ép buộc các thành viên khác của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Ông Whitaker cho biết các thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã chi thêm 139 tỷ USD cho quốc phòng, trong đó 60 tỷ USD được sử dụng để mua thiết bị và đạn dược do Mỹ sản xuất.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở The Hague, các thành viên nhất trí nâng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh lên 5% GDP năm 2035. Ông Whitaker so sánh cam kết mới này với mục tiêu 2% trước đây của khối, mức mà nhiều thành viên không đạt được.

“Trong 77 năm, các đồng minh NATO của chúng ta đã tận dụng sức mạnh của Mỹ. Nhưng giờ đây, tất cả chúng ta sẽ mạnh mẽ như nhau”, ông Whitaker nói với Newsmax.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần yêu cầu các thành viên NATO ở châu Âu phải tự gánh phần lớn hơn chi phí quốc phòng của mình.

Lầu Năm Góc cũng đang xem xét khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, trong khi các quan chức cân nhắc nhiều phương án khác nhau về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu lục này trong tương lai.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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