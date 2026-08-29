Cảnh báo một rủi ro tương tự sau sự sụp đổ của sông băng Nepal

Vụ sạt lở một phần sông băng ở Nepal khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người vẫn còn mất tích, ngày 26/8/2026.

Nguy cơ sụp đổ lặp lại

Vụ sạt lở một phần sông băng ở Nepal hôm 26/8 đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người vẫn còn mất tích.

"Khi bạn lấy đi một phần của ngọn núi, thì rất có thể một phần khác ngay bên cạnh cũng bị mất ổn định do việc loại bỏ đó. Và vì vậy, bạn có thể chứng kiến một hiện tượng sụp đổ tương tự.

Rất có thể sẽ có thêm vật chất rơi xuống ngay từ khu vực nguồn, và điều tương tự có thể xảy ra ngay lập tức một lần nữa", Simon Cox, nhà khoa học chính tại viện nghiên cứu GNS Science của New Zealand, nói.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận lũ lụt này được gây ra bởi sự sụp đổ dữ dội của một sông băng, tạo ra năng lượng tương đương với một trận động đất mạnh 5,2 độ richter, và gây ra nhiều vụ sạt lở đất.

Cảnh báo một rủi ro khác sau sự sụp đổ của sông băng Nepal

Nguy cơ toàn cầu gia tăng

Etienne Berthier, một nhà nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), cho biết, "chúng ta không thể loại trừ" nguy cơ các hiện tượng tương tự xảy ra ở những nơi khác.

"Chúng đạt đến quy mô lớn như vậy ở dãy Himalaya, vì địa hình và hoạt động kiến tạo mạnh mẽ của khu vực làm tăng khả năng xảy ra các sự kiện ở quy mô đó", ông giải thích.

"Chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng các dòng chảy cực kỳ nguy hiểm như thế này trên toàn cầu trong thập kỷ qua", Tristram Hales, giáo sư về các mối nguy hiểm môi trường tại Đại học Cardiff, nói, đồng thời dẫn chứng các sự kiện ở dãy Himalaya và Thụy Sĩ.

Các nhà khoa học cảnh báo, hiện tượng đá rơi và sạt lở đất do động đất hoặc băng vĩnh cửu tan chảy - vốn đang được đẩy nhanh bởi biến đổi khí hậu - có khả năng xảy ra cao hơn so với việc toàn bộ các dãy núi sụp đổ.

Những rủi ro này sẽ cao hơn đối với người dân khi ở gần các thị trấn, đường sá hoặc địa điểm du lịch.

“Tại dãy Alps, mùa Hè năm nay cực kỳ nóng đã chứng kiến số vụ sạt lở đá kỷ lục, trong đó có một số vụ gây chết người - phần lớn trong số đó có thể là do khủng hoảng khí hậu gây ra”, Ludovic Ravanel, một nhà địa mạo học tại CNRS, nói.

Tại Thụy Sĩ, thị trấn Randa, nơi sinh sống của khoảng 400 người, lo ngại một tảng băng sẽ sụp đổ trong những ngày tới, và đã thiết lập các khu vực an toàn sau một số vụ đá lở.

Mối liên hệ với biến đổi khí hậu?

Một số nhà khoa học kêu gọi thận trọng khi liên kết thảm họa mới nhất với biến đổi khí hậu, mặc dù một số chuyên gia đã bắt đầu đưa ra mối liên hệ như vậy.

"Mặc dù biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các sông băng, điều kiện tuyết, tầng đất đóng băng vĩnh cửu và sườn núi trên khắp dãy Hindu Kush Himalaya, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định biến đổi khí hậu đã đóng vai trò gì trong sự kiện cụ thể này.

Để đưa ra kết luận chắc chắn, cần phải tiến hành một nghiên cứu phân tích nguyên nhân, trong đó phân tích khả năng xảy ra của một sự kiện cụ thể trong điều kiện khí hậu ấm lên, do nhiên liệu hóa thạch hiện nay so với điều kiện khí hậu trước thời kỳ công nghiệp", Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế (ICIMOD) cho biết.