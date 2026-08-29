Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo một rủi ro tương tự sau sự sụp đổ của sông băng Nepal

| | Tài chính quốc tế

Ngày 28/8, Nepal đã cảnh báo về rủi ro tương tự do một khối nước lớn hình thành ở Tây Tạng, Trung Quốc, sau sự sụp đổ sông băng 2 ngày trước đó.

Vụ sạt lở một phần sông băng ở Nepal khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người vẫn còn mất tích, ngày 26/8/2026.

Nguy cơ sụp đổ lặp lại

Vụ sạt lở một phần sông băng ở Nepal hôm 26/8 đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người vẫn còn mất tích.

"Khi bạn lấy đi một phần của ngọn núi, thì rất có thể một phần khác ngay bên cạnh cũng bị mất ổn định do việc loại bỏ đó. Và vì vậy, bạn có thể chứng kiến một hiện tượng sụp đổ tương tự.

Rất có thể sẽ có thêm vật chất rơi xuống ngay từ khu vực nguồn, và điều tương tự có thể xảy ra ngay lập tức một lần nữa", Simon Cox, nhà khoa học chính tại viện nghiên cứu GNS Science của New Zealand, nói.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận lũ lụt này được gây ra bởi sự sụp đổ dữ dội của một sông băng, tạo ra năng lượng tương đương với một trận động đất mạnh 5,2 độ richter, và gây ra nhiều vụ sạt lở đất.

Cảnh báo một rủi ro khác sau sự sụp đổ của sông băng Nepal

Nguy cơ toàn cầu gia tăng

Etienne Berthier, một nhà nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), cho biết, "chúng ta không thể loại trừ" nguy cơ các hiện tượng tương tự xảy ra ở những nơi khác.

"Chúng đạt đến quy mô lớn như vậy ở dãy Himalaya, vì địa hình và hoạt động kiến tạo mạnh mẽ của khu vực làm tăng khả năng xảy ra các sự kiện ở quy mô đó", ông giải thích.

"Chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng các dòng chảy cực kỳ nguy hiểm như thế này trên toàn cầu trong thập kỷ qua", Tristram Hales, giáo sư về các mối nguy hiểm môi trường tại Đại học Cardiff, nói, đồng thời dẫn chứng các sự kiện ở dãy Himalaya và Thụy Sĩ.

Các nhà khoa học cảnh báo, hiện tượng đá rơi và sạt lở đất do động đất hoặc băng vĩnh cửu tan chảy - vốn đang được đẩy nhanh bởi biến đổi khí hậu - có khả năng xảy ra cao hơn so với việc toàn bộ các dãy núi sụp đổ.

Những rủi ro này sẽ cao hơn đối với người dân khi ở gần các thị trấn, đường sá hoặc địa điểm du lịch.

“Tại dãy Alps, mùa Hè năm nay cực kỳ nóng đã chứng kiến số vụ sạt lở đá kỷ lục, trong đó có một số vụ gây chết người - phần lớn trong số đó có thể là do khủng hoảng khí hậu gây ra”, Ludovic Ravanel, một nhà địa mạo học tại CNRS, nói.

Tại Thụy Sĩ, thị trấn Randa, nơi sinh sống của khoảng 400 người, lo ngại một tảng băng sẽ sụp đổ trong những ngày tới, và đã thiết lập các khu vực an toàn sau một số vụ đá lở.

Mối liên hệ với biến đổi khí hậu?

Một số nhà khoa học kêu gọi thận trọng khi liên kết thảm họa mới nhất với biến đổi khí hậu, mặc dù một số chuyên gia đã bắt đầu đưa ra mối liên hệ như vậy.

"Mặc dù biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các sông băng, điều kiện tuyết, tầng đất đóng băng vĩnh cửu và sườn núi trên khắp dãy Hindu Kush Himalaya, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định biến đổi khí hậu đã đóng vai trò gì trong sự kiện cụ thể này.

Để đưa ra kết luận chắc chắn, cần phải tiến hành một nghiên cứu phân tích nguyên nhân, trong đó phân tích khả năng xảy ra của một sự kiện cụ thể trong điều kiện khí hậu ấm lên, do nhiên liệu hóa thạch hiện nay so với điều kiện khí hậu trước thời kỳ công nghiệp", Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế (ICIMOD) cho biết.

Theo NDTV News

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải dầu, Nga đang thiếu hụt trầm trọng một loại nhiên liệu, sản lượng chỉ còn đáp ứng 70% nhu cầu

Không phải dầu, Nga đang thiếu hụt trầm trọng một loại nhiên liệu, sản lượng chỉ còn đáp ứng 70% nhu cầu Nổi bật

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Nhựa “bốc hơi” ở 90 độ C rồi tự tái tạo, mở ra ứng dụng mới chưa từng có cho nhân loại

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Nhựa “bốc hơi” ở 90 độ C rồi tự tái tạo, mở ra ứng dụng mới chưa từng có cho nhân loại Nổi bật

Chuyên gia hàng không: Sự an toàn của Boeing, Airbus hay máy bay Nga đều phụ thuộc vào một yếu tố cốt lõi

Chuyên gia hàng không: Sự an toàn của Boeing, Airbus hay máy bay Nga đều phụ thuộc vào một yếu tố cốt lõi

21:33 , 29/08/2026
Sông băng đổ sụp, 'sóng thần trên núi' cuồn cuộn xé toạc vùng biên giới Nepal

Sông băng đổ sụp, 'sóng thần trên núi' cuồn cuộn xé toạc vùng biên giới Nepal

20:40 , 29/08/2026
Trung tâm mua sắm nổi tiếng Bangkok (Thái Lan) cháy ngùn ngụt giữa đêm: 11 người bị thương, toà nhà biến dạng

Trung tâm mua sắm nổi tiếng Bangkok (Thái Lan) cháy ngùn ngụt giữa đêm: 11 người bị thương, toà nhà biến dạng

19:58 , 29/08/2026
Lần đầu tiên Nga nã tên lửa mới tấn công Kiev, cuộc truy kích lớn bắt đầu - Ông Lukashenko tới gặp ông Putin, chi tiết quan trọng được hé lộ

Lần đầu tiên Nga nã tên lửa mới tấn công Kiev, cuộc truy kích lớn bắt đầu - Ông Lukashenko tới gặp ông Putin, chi tiết quan trọng được hé lộ

17:28 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên