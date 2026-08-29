Cháy lớn và nổ hàng loạt ở Bucha, Ukraine sơ tán khẩn hàng trăm người - Tuyên bố của BQP Nga hé lộ mục tiêu bị tấn công

Cháy lớn và nổ hàng loạt ở Bucha, Ukraine sơ tán khẩn

Đài TST ngày 29/8 đưa tin, các UAV Nga đã tập kích khu vực Bucha, ngoại ô Kiev, gây ra các vụ cháy lớn và hàng loạt vụ nổ thứ cấp kéo dài nhiều giờ. Hơn 200 người đã được sơ tán khỏi khu vực này. Phóng viên Ukraine Anatoliy Shariy đặt câu hỏi: "Tên lửa Patriot được cất ở đâu?"

Theo TST, tại tỉnh Kiev, hơn 200 người đã được sơ tán khỏi khu vực gần Bucha. Các vụ nổ thứ cấp sau đòn tập kích của UAV Geran Nga tiếp tục diễn ra trong nhiều giờ.

Nổ thứ cấp đồng nghĩa với việc UAV đã đánh trúng các kho chứa vật liệu có khả năng phát nổ mạnh.

"Vậy tên lửa Patriot được cất ở đâu?", blogger Ukraine Anatoliy Shariy viết.

Ban đầu, các chuyên gia quân sự Nga cũng cho rằng mục tiêu phát nổ có thể là tên lửa dành cho hệ thống Patriot. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một đòn đánh gây thiệt hại đáng kể, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vận động khắp châu Âu để tìm kiếm 300 tên lửa phòng không và không nhận được số lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, hiện đã có thông tin về những gì bị đánh trúng. Đó không phải Patriot, nhưng vẫn là những mục tiêu quân sự quan trọng đối với Nga.

Trong khi đó, người dân địa phương phàn nàn rằng Kiev đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tại thủ đô Ukraine và tỉnh Kiev, các đám cháy vẫn tiếp tục xuất hiện.

UAV và tên lửa Nga đã bay theo từng đợt trong hơn 60 giờ. Riêng tại Kiev, báo động phòng không đã được kích hoạt khoảng 30 lần trong vòng hai ngày. Các đợt tập kích mới cũng được cảnh báo có thể tiếp tục.

Nga mở cuộc tập kích lớn vào Bucha. Ảnh: TST

"Hướng Zhytomyr bị phong tỏa hoàn toàn… tại Kiev. Ở đó đang xảy ra chuyện rất nghiêm trọng", Shariy viết.

Một cột khói và lửa lớn hiện có thể được nhìn thấy từ nhiều khu vực của Kiev. Đám cháy nằm tại huyện Bucha, tỉnh Kiev và bao phủ một khu vực rộng.

Nga đã đánh trúng mục tiêu gì?

Theo TST, đòn tập kích gây hậu quả lớn nhất của quân đội Nga diễn ra tại hai ngôi làng gần Bucha.

Nhiều đoạn video do người Ukraine quay lại khi di chuyển từ Kiev theo đường cao tốc hướng Zhytomyr đã xuất hiện trên mạng. Các hình ảnh được ghi lại cả vào ban đêm, buổi sáng và ban ngày.

Trong các đoạn video quay ban đêm, nhiều vật thể giống đạn phản lực có thể được nhìn thấy bay ra nhiều hướng. Các nhân chứng nói chúng văng xa khoảng một km, thậm chí xa hơn.

Theo bài viết, đây là các vật thể phản lực tự bốc cháy và phóng ra từ những kho đang chìm trong biển lửa.

Các đám cháy đồng thời xảy ra tại làng Mila và làng Chaiky, hai địa điểm nằm gần nhau.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Mila có một kho chứa linh kiện dành cho UAV tầm xa của Ukraine, vốn được sử dụng để chuẩn bị các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Nga. Trong kho có cả các động cơ tăng tốc khi phóng.

Những bộ phận này sau khi phát nổ đã bay khỏi kho giống như đạn của hệ thống Grad.

Bộ Quốc phòng Nga công bố mục tiêu bị tấn công. Ảnh: TST

Tại Chaiky, theo Bộ Quốc phòng Nga, kho bị đánh trúng chứa các linh kiện dành cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo.

Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt nhấn mạnh đòn tập kích này, cho rằng tên lửa hành trình tạo ra mối đe dọa lớn hơn đối với hệ thống phòng không Nga so với UAV.

"Bingo hoàn toàn. Geran đã phá tan tổ Flamingo", kênh của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Theo TST, chính quyền Ukraine đã thừa nhận xảy ra vụ tập kích, các kho quân sự phát nổ và hoạt động sơ tán người dân đang được tiến hành.

Phóng viên quân sự Yuri Podolyaka bình luận:

"Tôi nghĩ những người dân Kiev đã mệt mỏi sẽ rất 'biết ơn' chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Magyar vì ba ngày vừa qua. Chính ông ta phải chịu trách nhiệm trước tiên. Ông ta và sự tự tin ngạo mạn rằng lực lượng UAV của mình có thể khiến Nga quỳ gối trong 40 ngày."

Các đợt tập kích của Nga sẽ kéo dài bao lâu?

Các nhà phân tích quân sự Nga hiện đang thảo luận về bước tiếp theo và khả năng mở rộng các đợt tập kích.

Kênh "Military Chronicle" viết:

"Chúng tôi xin nhắc lại rằng đòn đánh vào kho và các vụ nổ thứ cấp chỉ là một phần trong những biện pháp có thể được thực hiện trong chiến dịch nhằm vào Kiev."

Các chuyên gia Nga cho rằng hiện không còn khu vực nào tại Ukraine có thể được coi là hoàn toàn an toàn. Nga có thể vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách xa mà không nhất thiết phải sử dụng tên lửa.

Trong các đàn UAV tập kích Ukraine, số lượng UAV Geran phản lực thế hệ thứ tư và thứ năm ngày càng tăng.

Một UAV loại này gần đây đã bay gần 1.000 km và đánh trúng một cơ sở quân sự tại tỉnh Volyn, khu vực nằm ở cực tây Ukraine.

Theo TST, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tập kích này do số lượng tên lửa phòng không hạn chế.

Bài viết đặt vấn đề rằng 300 tên lửa Patriot là con số nhỏ nếu so với một đêm tập kích của Nga, trong đó riêng UAV có thể được sử dụng với số lượng 200-300 chiếc.

Podolyaka viết:

"Các kênh thông tin Ukraine trong trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng đang viết rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã tập kích Kiev bằng UAV phản lực liên tục hơn hai ngày rưỡi. Các đợt tập kích diễn ra với khoảng cách ngắn, mỗi loạt gồm vài chiếc. Điều này khiến các kíp phòng không cơ động không thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Theo thông tin tại chỗ, họ đã ở sát giới hạn kiệt sức về thể chất."

Theo bài viết, lực lượng Ukraine trên thực tế phải sử dụng hỏa lực súng máy từ các phương tiện dưới mặt đất để đánh chặn UAV Nga.

TST cho rằng phương thức này có hiệu quả thấp.

Theo số liệu được bài viết dẫn lại, hàng trăm UAV được Nga phóng riêng về hướng Kiev trong vài ngày qua đã gây cháy khoảng 15 kho chứa thuộc nhiều loại khác nhau cùng một số mục tiêu khác.

Câu hỏi hiện nay là Nga có đủ khả năng tiếp tục duy trì cường độ tập kích như vậy hay không.

Các nhà phân tích quân sự Nga dẫn dữ liệu từ tình báo phương Tây cho biết Nga có thể sản xuất tới 100 UAV phản lực mỗi ngày.

Podolyaka nhận định:

"Như vậy, tốc độ sử dụng hiện đang nhanh hơn tốc độ sản xuất. Và lúc này tất cả chỉ còn một câu hỏi: lượng UAV dự trữ của chúng ta còn đủ dùng trong bao lâu, và lực lượng phòng không Kiev có còn đủ sức tiếp tục chống đỡ các cuộc tập kích của chúng ta hay không."

Minh Nhật (Theo TST)