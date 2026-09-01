Khoan hơn 70 mũi, sâu tới hơn 2.000 mét, phát hiện mỏ chứa 20 tấn vàng và 500.000 tấn đồng

Trung Quốc đã đạt bước tiến lớn trong hoạt động thăm dò đồng và vàng sau khi phát hiện mỏ đồng đa kim Chating tại thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy.

Theo công bố của Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày 1/9, mỏ Chating có ít nhất 500.000 tấn tài nguyên đồng và hơn 20 tấn tài nguyên vàng.

Phát hiện này có thể mở đường cho việc xây dựng một cơ sở sản xuất đồng-vàng quy mô siêu lớn tại miền Đông Trung Quốc, đồng thời được đánh giá là một trong những thành tựu nổi bật về thăm dò khoáng sản của khu vực trong năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), CCTV đưa tin.

Đồng và vàng là những khoáng sản quan trọng đối với các ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế số, năng lượng mới và sản xuất công nghệ cao.

Mỏ Chating nằm tại trung tâm vùng đồng bằng sông Dương Tử, nơi tập trung nhiều cơ sở luyện đồng, sản xuất dây cáp và các ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khu vực này tương đối nghèo tài nguyên đồng và vàng tại chỗ. Phần lớn quặng tinh đồng hiện phải được vận chuyển từ miền Tây Trung Quốc hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này làm tăng chi phí logistics và khiến chuỗi cung ứng dễ chịu tác động bởi biến động địa chính trị và thị trường quốc tế.

Lin Bin thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia kỹ thuật phụ trách khu vực thăm dò, cho rằng vị trí của mỏ Chating mang lại lợi thế lớn về hạ tầng và kết nối với các trung tâm công nghiệp.

“Việc phát hiện một mỏ đồng-vàng quy mô như vậy ngay tại vùng lõi đồng bằng sông Dương Tử mang lại lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng”, Lin nói.

Theo ông, khi được đưa vào khai thác, Chating có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung đồng và vàng tại chỗ ở miền Đông Trung Quốc, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và cung cấp nguyên liệu cho các ngành năng lượng mới, sản xuất tiên tiến trong khu vực.

Mỏ cũng có hàm lượng vàng tương đối cao và chứa các khoáng sản đi kèm như bạc và lưu huỳnh, có thể được thu hồi và sử dụng đồng thời. Điều này cho phép khai thác nhiều sản phẩm từ cùng một mỏ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Chating là một mỏ đồng-vàng kiểu porphyry, dạng mỏ thường hình thành quanh các hệ thống magma và có giá trị lớn đối với ngành khai khoáng.

Từ đầu năm, đội thăm dò đã hoàn thành hơn 70 mũi khoan chỉ trong 4 tháng, trong đó có một lỗ khoan sâu hơn 2.000 mét.

Thân quặng chính được xác định dài khoảng 1,2 km, rộng 1,1 km, trong khi độ dày khoáng hóa tối đa ghi nhận trong một lỗ khoan vượt 1.370 mét.

Lin cho biết mục tiêu chính của chương trình thăm dò chi tiết và đẩy nhanh tiến độ là giúp các doanh nghiệp khai khoáng nhanh chóng gia tăng trữ lượng và sản lượng, qua đó nâng cao khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu của khu vực và củng cố an ninh nguồn cung các khoáng sản chiến lược của Trung Quốc.

Nếu được phát triển, Chating có thể trở thành cơ sở sản xuất đồng-vàng quy mô siêu lớn ở miền Đông Trung Quốc, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy luyện và chế biến lân cận, đồng thời giảm nhu cầu vận chuyển đường dài và phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Theo Global Times﻿