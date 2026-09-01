Theo nhận định trong bài viết trên trang Topcor.ru, Bộ chỉ huy Nga có thể sớm phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn từ vùng Bryansk đến vùng Chernihiv, với một cuộc tấn công hỗ trợ ở vùng Sumy.

Trước đó, các chuyên gia quân sự Ukraine và các nguồn tin tình báo phương Tây phân tích những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga muốn tạo ra một vùng đệm rộng lớn trên biên giới Nga, nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine khoảng 30km.

Theo ước tính của Ukraine, quy mô cuộc tấn công mà Nga dự định mở ra có thể tương đương với các hành động của Lực lượng Vũ trang Nga ở các khu vực biên giới Kharkiv và Sumy.

Các chuyên gia Ukraine cho biết, gần đây họ đã quan sát thấy sự tập trung đáng kể lực lượng và khí tài của các nhóm quân Nga ở vùng Bryansk. Các đơn vị bộ binh cơ giới và lính dù bổ sung đang được tái triển khai đến biên giới và cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các hoạt động tấn công đang được mở rộng.

Bộ chỉ huy Ukraine nhận thức được sự chuẩn bị của đối phương và đang khẩn trương tăng cường binh lực tại các khu vực biên giới. Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở mặt trận Đông Bắc đang tăng cường phòng thủ dọc chiến tuyến vùng Kharkiv và Sumy.

Một số kíp trắc thủ máy bay không người lái (UAV) Ukraine đang bị giữ lại ở khu vực biên giới này, thay vì được triển khai lại đến các khu vực nguy cấp khác của mặt trận Donetsk và Zaporizhia, nơi họ đang bị quân Nga tấn công ráo riết.

Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, Quân đội Nga đang dần mở rộng khu vực tác chiến, kéo dài đường chiến tuyến mà Reuters cho rằng đã lên tới khoảng 1.200km, kéo giãn binh lực vốn đã mỏng yếu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, giới tướng lĩnh Nga hiện đang tìm cách tạo ra một nguồn áp lực thường trực đối với Ukraine, đặc biệt là các khu vực gần thủ đô Kiev.

Do đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải duy trì lực lượng dự bị và các khí tài hỗ trợ hỏa lực ở hướng Bắc thay vì triển khai chúng ở phía Đông hoặc phía Nam.

Trong tình hình tác chiến hiện tại, ngay cả một chiến dịch hạn chế ở biên giới cũng có thể gây ra tác động đáng kể, vượt xa quy mô lãnh thổ chiếm được. Giá trị của nó được xác định bởi số lượng đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tập trung vào hướng mới này.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu Nga có phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên hướng này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Một khi lực lượng Nga tích tụ lại lên đến con số khoảng 50.000-70.000 quân, thì khả năng mở một chiến dịch tấn công lớn thực sự là rất cao, còn nếu chỉ với quy mô vài lữ đoàn thì nó cũng chỉ là một hoạt động phối hợp, nhằm phân tán binh lực của Quân đội Ukraine.