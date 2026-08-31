Từ nhà xác đến bệnh viện, hàng nghìn gia đình Nepal tìm thân nhân sau lũ quét

Trận lũ quét ở Nepal để lại hậu quả kinh hoàng. (Video: AP)

Sau trận lũ quét kinh hoàng, hàng nghìn gia đình Nepal vẫn mòn mỏi tìm kiếm người thân chưa rõ tung tích. Họ lần theo từng manh mối từ bệnh viện, nhà xác đến các trại cứu hộ và đồn cảnh sát với hy vọng tìm thấy thân nhân còn sống.

Gọi em trai giữa đường hầm ngập bùn

Khi Ram Budha chia tay em trai Praveen tại nơi làm việc của họ ngày 25/8 để trở về Kathmandu (Nepal) , cả hai đều không ngờ đó lại là lần cuối họ gặp nhau. Praveen mất tích tại dự án thủy điện Upper Trishuli-1 ở Hakubesi, nơi trận lũ kinh hoàng ngày 26/8 quét qua. Kể từ đó, Ram không ngừng tìm kiếm em trai.

Anh đi từ Kathmandu tới Hakubesi, cố gắng vào đường hầm của dự án thủy điện với hy vọng em mình có thể đang mắc kẹt bên trong. Nhưng bùn đất đã dâng tới ngực, buộc anh phải quay ra.

“Tôi đứng đó và gọi tên em trai thật lớn, hy vọng nó sẽ đáp lại. Tôi chờ một lúc nhưng không có tiếng trả lời. Chúng tôi hoàn toàn không biết tình hình bên trong đường hầm hiện ra sao” , Ram kể.

Hai anh em đến từ đô thị nông thôn Patarasi, huyện Jumla. Cha mẹ họ vẫn ở nhà, mòn mỏi chờ tin. “Tôi vẫn nói với cha mẹ rằng tôi và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nhưng bây giờ tôi biết phải trả lời cha mẹ thế nào đây?” , Ram nghẹn ngào chia sẻ.

Thân nhân của những người mất tích sau trận lũ tập trung tại Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, mong ngóng tin tức về người thân. (Ảnh: Kathmandu Post)

Praveen vừa học xong lớp 12 và đang chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Trong thời gian chờ xuất cảnh, Ram đưa em trai đến Rasuwa để kiếm thêm một khoản tiền.

“Nó rất chăm chỉ và luôn nghe lời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày như thế này lại xảy ra. Tôi cứ nghĩ giá như mình để nó ở lại Kathmandu” , Ram day dứt nói.

Ngược xuôi tìm người mất tích

Câu chuyện đau lòng của Ram chỉ là một trong hàng nghìn hoàn cảnh tương tự tại Nepal, nơi nhiều gia đình đang ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm người thân mất tích sau trận lũ kinh hoàng tuần trước.

Họ vượt hàng trăm kilômét từ những ngôi làng xa xôi ở Karnali, Sudurpashchim, Madhesh và nhiều tỉnh khác tới Rasuwa, Nuwakot, Chitwan, Nawalpur, Tanahun và Pokhara. Một số người đi từ nhà xác bệnh viện này sang nhà xác bệnh viện khác. Những người khác tìm đến các trung tâm cứu hộ, đồn cảnh sát và doanh trại quân đội.

Nhiều người mang theo hình ảnh của người mất tích trong túi. Họ không biết người thân của mình đã bị nước cuốn xuống hạ lưu, bị chôn vùi dưới đống đổ nát hay vẫn đang mắc kẹt ở đâu đó trong vùng thảm họa.

Tính đến tối 30/8, số liệu thống kê của Cơ quan Quốc gia về Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai Nepal cho biết có tổng cộng 788 thi thể được phát hiện, trong khi 2.502 người vẫn chưa rõ tung tích.

Hơn 1.000 người có thân nhân mất tích đã đến Pokhara để xem ảnh của 102 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu sau trận lũ vừa qua. (Ảnh: Kathmandu Post)

Trong số những người mất tích có 933 công nhân, kỹ sư và nhân viên tại các dự án thủy điện. Nhà chức trách cũng cho biết 592 công dân nước ngoài và 127 người Nepal đi cùng du khách nước ngoài vẫn mất liên lạc.

Một số gia đình chia nhau đến nhiều địa phương để đồng thời tìm kiếm người thân mất tích. Những người khác đăng lời kêu gọi lên mạng xã hội hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ đại diện chính quyền địa phương. Những người không có tiền, không có phương tiện đi lại hoặc không thể tiếp cận mạng Internet thường chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi ở nhà chờ đợi.

Sarita Chaudhary, đến từ Tulsipur thuộc Dang, đã tới Pokhara để tìm chồng là Sunil, một thợ xây làm việc tại dự án thủy điện ở Timure, Rasuwa. Cô vẫn nói chuyện điện thoại với chồng cho tới 17h ngày trước khi trận lũ xảy ra.

“Anh ấy nói với tôi rằng công việc rất vất vả và anh ấy sợ những con sông, con suối ở đó. Tôi bảo có thể gửi tiền xe và đề nghị anh ấy trở về nhà” , cô vừa nói vừa lau nước mắt. Tuy nhiên, anh Sunil từ chối đề nghị của vợ.

“Anh ấy bảo tôi hãy tập trung chữa bệnh, mua quần áo cho các con và nói rằng sẽ về nhà vào dịp Dashain (lễ hội truyền thống lớn của người theo đạo Hindu tại Nepal). Ngay chiều hôm sau, chúng tôi nghe tin trận lũ đã cuốn trôi mọi thứ” , Sarita kể.

Con trai 16 tuổi và con gái 10 tuổi của họ giờ liên tục hỏi cha đang ở đâu. “Nếu không tìm thấy anh ấy, ít nhất chính phủ phải bồi thường và hỗ trợ bảo vệ, nuôi dạy cũng như cho các con chúng tôi được học hành”, Sarita nói.

Trong khi đó, tại Pokhara, các gia đình đến từ Tulsipur thành lập một nhóm 40 người do Chủ tịch phường Mohan Paudel dẫn đầu để tìm kiếm 18 cư dân được cho là đã mất tích khi một dự án thủy điện ở Timure bị lũ cuốn trôi. Sau khi không thể nhận dạng được ai tại Chitwan, nhóm tiếp tục tới Pokhara.

Tại Học viện Khoa học Sức khỏe Pokhara, họ lần lượt xem ảnh những thi thể chưa xác định danh tính. Bảng thông tin ghi lại các đặc điểm như quần áo, chiều cao và đặc điểm nhận dạng trên cơ thể.

Với những người thân, mỗi bức ảnh lại mang đến thêm một khoảnh khắc kinh hoàng. Sau khi xem ảnh của toàn bộ 102 thi thể, họ không tìm thấy bất kỳ người mất tích nào đến từ Tulsipur.

Cảnh sát Kaski cho biết mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến Pokhara để tìm kiếm người thân mất tích.