Cậu bé thoát chết kỳ diệu giữa thảm họa Nepal

Zoyal Ghale đoàn tụ với mẹ tại bệnh viện, trong tay vẫn cầm chắc hai tờ tiền được cánh sát tặng khi tìm thấy ở trên cây. Ảnh: Reuters

Cậu bé 8 tuổi người Nepal vừa được đoàn tụ với mẹ sau hai ngày xảy ra thảm họa lũ quyét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Ghale được đưa từ huyện Rasuwa, miền bắc Nepal, đến một bệnh viện ở huyện Nuwakot sau nhiều giờ trốn trên cây với một chân bị gãy và nhiều vết thương trên mặt.

Trong khi đó, Matti Maya Tamang (28 tuổi), mẹ Ghale đã đi khắp các điểm sơ tán và bệnh viện để tìm hai con trai mất tích. Cô đã gần như tuyệt vọng khi không thấy tên các con trong danh sách những người sống sót.

“Tôi đã chấp nhận rằng cả hai con tôi đều không còn nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc”, Tamang nói với Reuters.

Hy vọng trở lại khi Tamang nhận được số điện thoại của Sahana Bajracharya, một phóng viên Reuters đã gặp Ghale tại bệnh viện. Bajracharya để lại số điện thoại với hy vọng có thể tìm được gia đình cậu bé.

Tamang gọi cho nữ phóng viên vài giờ sau đó và biết con trai vẫn còn sống.

“Tôi không thể tin vào tai mình khi phóng viên nói với tôi rằng Ghale còn sống. Tôi thực sự đã từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy các con mình”, cô nói. Tamang sau đó cũng tìm thấy cậu con trai còn lại, vẫn còn sống sót.

Câu chuyện bắt đầu vào sáng 26-8, Ghale và anh trai được đưa đi học bằng xe bus của trường. Không lâu sau, thảm họa xảy ra khi bão bùn nhão đổ xuống xối xả từ núi Langtang Lirung, phá hủy gần như tất cả mọi thứ dọc theo dòng chảy. Ngôi trường của Ghale đã bị phá hủy. “Bạn không thể biết trường ở đâu, chợ ở đâu. Chỉ có nước, đá và bùn khắp nơi” Tamang kể lại, hoàn toàn không còn chút hy vọng nào tìm thấy hai con.

Lực lượng cứu hộ Nepal nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa lũ quyét. Ảnh: Pexels.com

May mắn, ngay khi nước bùn tràn đến, cậu bé mới 8 tuổi cùng với bạn học nhanh chóng chạy thoát khỏi trường học lên núi và trèo lên một ngọn cây tránh lũ.

Một ngày sau thảm họa, phóng viên Reuters đã gặp cậu bé tại bệnh viện, bị thương ở chân và mặt nhưng vẫn giữ chặt hai tờ tiền mệnh giá 10 rupee. Cảnh sát đã đưa tiền để thuyết phục cậu bé đi cùng họ tới bệnh viện.

Ghale kể rằng cậu bé đang học thì lũ ập đến, khiến mọi thứ xung quanh “tối đen”. Khi được hỏi có sợ hãi không, cậu lắc đầu và nói: “Không”.

Ghale và anh trai là một trong số trường hợp trẻ em sống sót thần kỳ sau thảm họa lũ quyét Nepal. Sonika, 13 tuổi, ở huyện Nuwakot đã thoát thân thành công khi cõng em trai 3 tuổi chạy vào rừng trong lúc người dân xung quanh náo loạn tìm nơi trú ẩn.

“Lúc ấy em không biết mình đang ở đâu, bố mẹ đang ở đâu. Em không thể liên lạc với họ qua điện thoại”, Sonika kể.

Cha của Sonika cho biết chỉ vài phút sau cuộc điện thoại cảnh báo từ người anh làm việc tại một nhà máy thủy điện ở Rasuwa, nước đã tràn vào làng và cuốn phăng toàn bộ khu dân cư. Gia đình Sonika sống sót nhưng mất nhà và gần như toàn bộ tài sản.

Theo số liệu từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, có ít nhất 17.000 trẻ em tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading, Nepal bị ảnh hưởng bởi lũ quét ngày 26/8. Ít nhất 18 trường học bị phá hủy hoàn toàn và 20 trường khác bị hư hại, khiến khoảng 10.000 trẻ trong độ tuổi đi học cần hỗ trợ khẩn cấp để tiếp tục việc học.

Quỹ đang phối hợp với chính phủ Nepal để xác định, đăng ký và đoàn tụ những trẻ em bị tách khỏi gia đình. Tổ chức này cảnh báo trẻ em sống sót sau thảm họa còn đối mặt nguy cơ bệnh tật, suy dinh dưỡng, bạo lực và xâm hại, đồng thời cần được hỗ trợ về tâm lý và giáo dục.

Trận lũ quét và sạt lở hôm 26-8 đã tàn phá nhiều khu vực miền bắc Nepal, cuốn trôi nhà cửa, đường sá, cầu cống và các công trình thủy điện. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn trong điều kiện địa hình hiểm trở và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt, sạt lở.