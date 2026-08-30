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Máy bay vận tải Iran đến Belarus với hàng hóa bí mật

| | Tài chính quốc tế

Máy bay vận tải Iran đến Belarus với hàng hóa bí mật

Chiếc máy bay Boeing 747-281F EP-FAB thuộc hãng Fars Air Qeshm của Iran đã đến Minsk hôm 26/8, sau đó bay qua lãnh thổ Belarus trong 2 ngày.

Máy bay Boeing 747-281F EP-FAB của hãng hàng không Fars Air Qeshm đang bay trên bầu trời sân bay Sheremetyevo, Moskva.

Thông tin này được biết đến dựa trên dữ liệu giám sát từ dịch vụ theo dõi chuyến bay AirNav Radar, do Tạp chí Military phân tích. Chuyến bay này mang mã số định danh là QFZ9962.

Ngày 27/8, chiếc EP-FAB cất cánh từ Minsk và thực hiện chuyến bay kéo dài gần 5 tiếng, lộ trình qua lãnh thổ Nga, sau đó quay trở lại thủ đô Belarus.

Hệ thống đã đánh dấu một đoạn riêng biệt của tuyến đường bằng - quỹ đạo của nó chỉ là gần đúng, vì AirNav Radar không có dữ liệu về vị trí chính xác của máy bay trên đoạn đường này.

Chuyến bay chở hàng Boeing 747-281F EP-FAB của hãng hàng không Fars Air Qeshm, Iran, bay từ Minsk đến Tehran vào ngày 28/8.

Ngày 28/8, chiếc EP-FAB lại rời Minsk và hướng về Iran. Vào ngày hôm đó, chiếc phi cơ bay từ Minsk đến Tehran, cất cánh lúc 9h44 và hạ cánh xuống Tehran lúc 14h43.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 26/8, chiếc Boeing 747 của Iran đã bay từ Tehran đến Minsk, sau đó thực hiện thêm một số chuyến bay qua lãnh thổ Liên bang Nga và quay trở lại Iran vào ngày 28/8.

Lộ trình bay của máy bay chở hàng Boeing 747-281F EP-FAB của hãng hàng không Fars Air Qeshm, Iran, đã bay qua lãnh thổ Nga trong gần 6 giờ, sau đó quay trở lại Minsk.

Chiếc EP-FAB mang số hiệu 25171 là một trong hai chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Fars Air Qeshm mà Bộ Tài chính Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt từ ngày 24/1/2019.

Vào thời điểm đó, Qeshm Fars Air cũng bị đưa vào danh sách hạn chế. Mỹ tuyên bố hãng hàng không này đã sử dụng máy bay của mình để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc biệt là đến Syria.

Chiếc EP-FAB trước đây đã xuất hiện trong báo cáo về các chuyến bay giữa Iran và một số nước Trung Đông. Cụ thể, nó đã đến Syria và Lebanon, điều mà các nguồn tin phương Tây cùng với Israel cho rằng có liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và linh kiện quân sự cho đồng minh của Iran.

Máy bay này cũng được sử dụng trên các tuyến đường đến Sudan. Năm 2024, Reuters đưa tin về việc sử dụng vận tải cơ Iran đã đưa máy bay không người lái và nhiều thiết bị quân sự khác đến Sudan.

Dữ liệu lộ trình mở chỉ cho phép chúng ta xác định chuyển động của máy bay, nhưng không thể xác định hàng hóa mang theo, do vậy bí mật lớn vẫn chưa được giải đáp.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo dục và Thời đại

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